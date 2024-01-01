N'apim Tabiatim Böyle Kapıları kaparım Ardıma bakarım Hayatım böyledir Bir yol ararım * Yanarım bir sigara gibi Küllerim dağılır Sönerim çünkü ateşim İzmarite dayanır * N’apim tabiatım böyle Vura vura dip oldum Ona buna dert oldum Yana yana söndüm * Çelindi gönlüm Yaşamadan öldüm Vura vura dip oldum Ona buna dert oldum * Yana yana söndüm Çelindi gönlüm Yaşamadan öldüm Şişeleri açarım * Alkole koşarım Bu bomboş dünyada Bir mana ararım Yanarım bir sigara gibi * Küllerim dağılır Sönerim çünkü ateşim İzmarite dayanır N’apim tabiatım böyle * Vura vura dip oldum Ona buna dert oldum Yana yana söndüm Çelindi gönlüm * Yaşamadan öldüm Vura vura dip oldum Ona buna dert oldum Yana yana söndüm * Çelindi gönlüm Yaşamadan öldüm İnsanlardan kaçarım Zor sorular sorarım * Yaşamak için Bir neden ararım Yanarım bir sigara gibi Küllerim dağılır * Sönerim çünkü ateşim İzmarite dayanır N’apim tabiatım böyle Vura vura dip oldum * Ona buna dert oldum Yana yana söndüm Çelindi gönlüm Yaşamadan öldüm * Vura vura dip oldum Ona buna dert oldum Yana yana söndüm Çelindi gönlüm * Yaşamadan öldüm Yana yana söndüm Çelindi gönlüm Yaşamadan öldüm

Kader Utansın Sensizliğin sokağında voltaları atarken Hayal gibi, bir rüya gibi içimdesin sen Ya ben sana geç kalmışım ya sen bana çok erken Bir hata gibi, bir günah gibi koynumdasın sen *** Ne senin ne benim ne de sevgimizin Suçu var, suçu var, bir hatası var Günah mı işledik? Sadece sevdik, deliler gibi sevdik *** Kader utansın, ah utansın Bizi bizden Bizi bizden çalan zalim Kader utansın ** Kader utansın, ah utansın Bizi bizden Bizi bizden çalan zalim Kader utansın *** Sensizliğin sokağında voltaları atarken Hayal gibi, bir rüya gibi içimdesin sen Ya ben sana geç kalmışım ya sen bana çok erken Bir hata gibi, bir günah gibi içimden sen *** Ne senin ne benim ne de sevgimizin Suçu var, suçu var, bir hatası var Günah mı işledik? Sadece sevdik, deliler gibi sevdik *** Kader utansın, ah utansın Bizi bizden Bizi bizden çalan zalim Kader utansın *** Kader utansın, ah utansın Bizi bizden Bizi bizden çalan zalim Kader utansın *** Kader utansın, ah utansın Bizi bizden Bizi bizden çalan zalim Kader utansın *** Kader utansın, ah utansın Bizi bizden Bizi bizden çalan zalim Kader utansın

Kalbim Seninle Bak sevgilim, bak neler ettik yine kendi kendimize biz Çok severken, çok yazık ettik, bu kadersiz aşkımıza biz Aah ne fark eder, yanımda yoksan, sevdan benimle Aklım kopar gider başımdan Bedeli yalnızlık olsa da kalbim seninle *** Kalbim seninle kalbim seninle Baktığın her yıldızda, attığın her adımda Kalbim seninle, kalbim seninle Akşamüstü kumsalda damla damla her yağmurla Kalbim seninle! *** Hem sevgilin hem annen hem baban gibi sevmedim mi seni ben? Kör karanlık gecelerde gönlüme sarıp da uyutmadım mı seni ben? Aah ne fark eder, yanımda yoksan, sevdan benimle Aklım kopar gider başımdan *** Bedeli yalnızlık olsa da kalbim seninle Kalbim seninle, kalbim seninle Baktığın her yıldızda, attığın her adımda *** Kalbim seninle, kalbim seninle Akşamüstü kumsalda, damla damla her yağmurda Baktığın her yıldızda, attığın her adımda O serseri kalbim seninle! *** Bir akşamüstü kumsalda damla damla her yağmurla Bu serseri kalbim seninle! *** Kalbim seninle, kalbim seninle Baktığın her yıldızda, attığın her adımda Kalbim seninle, kalbim seninle Akşamüstü kumsalda damla damla her yağmurla Kalbim seninle!

Benim İçin N'apardın Benim için bir şey yap, öyle lafta kalmasın Hasta olursam bir gün, bir çorba yapar mıydın? Sobamı yakar mıydın? portakal soyar mıydın? Sahiden yapar mıydın istersem? *** Benim için n’apardın Ayazda mı yatardın Sırtında mi taşırdın Hamallık mı yapardın Aman, ne bileyim ben Yap da bi göreyim ben *** Ben olsaydım n’apardım Ayazda da yatardım Sırtımda da taşırdım Hamallık da yapardım Aman, ne bileyim ben Bekle, bekle de gör sen, sen *** Başıma birşey gelse, yanımda olur muydun? Bi meselem olsaydı, beni dinler miydin? Başından mı atardın? Bağrına mı basardın? Acımı taşır mıydın istersem? *** Benim için n’apardın Ayazda mı yatardın Sırtında mi taşırdın Hamallık mı yapardın Aman, ne bileyim ben Yap da bi göreyim ben *** Ben olsaydım n’apardım Ayazda da yatardım Sırtımda da taşırdım Hamallık da yapardım Aman, ne bileyim ben Bekle, bekle de gör sen, sen Kim sana gülerse, aklını çelerse, değer mi ona derse her şeyi denerse Kanma *** Benim için n’apardın *** Aman, ne bileyim ben Yap da bi göreyim ben *** Ben olsaydım n’apardım Ayazda da yatardım Sırtımda da taşırdım Hamallık da yapardım Aman, ne bileyim ben Bekle, bekle de gör sen

One More Time I wanna have you I need to tell you, girl you have been on my mind it's like I'm not complete without you by my side If I can make you see what I do, if you believe me then you would know that I'm not taking you for a ride *** See I got something that you want, here's my number call me let's get down but don't you get the wrong idea, I'm not the kind of boy who likes to play around Girl, ı miss you do you miss me too? *** Come and hold me and tell me that you love me, touch my body one more time Cause I've been waiting feeling lonely without you, open up and let me love you So come and hold me, caress and kiss me girl I want you one more time Don't run away from me i need you here so get off my mind and come and love me one more time *** I got a weakness, a soft spot, when you smile i lose control and fall head over heels in love with you See, this feeling's so hot, it won't stop, my heart is burning up i can't wait what am i gonna do See i got something that you want, here's my number call me let's get down but don't you get the wrong idea, i'm not the kind of boy who likes to play around Girl i miss you do miss me too? *** Come and hold me and tell me that you love me, touch my body one more time Cause i've been waiting feeling lonely without you, open up and let me love you So come and hold me, caress and kiss me girl I want you one more time Don't run away from me i need you here so get off my mind and come and love me one more time

Kalbim Seninle (Akustik Versiyon) Bak sevgilim, bak neler ettik yine kendi kendimize biz Çok severken, çok yazık ettik, bu kadersiz aşkımıza biz Aah ne fark eder, yanımda yoksan, sevdan benimle Aklım kopar gider başımdan Bedeli yalnızlık olsa da kalbim seninle *** Kalbim seninle kalbim seninle Baktığın her yıldızda, attığın her adımda Kalbim seninle, kalbim seninle Akşamüstü kumsalda damla damla her yağmurla Kalbim seninle! *** Hem sevgilin hem annen hem baban gibi sevmedim mi seni ben? Kör karanlık gecelerde gönlüme sarıp da uyutmadım mı seni ben? Aah ne fark eder, yanımda yoksan, sevdan benimle Aklım kopar gider başımdan *** Bedeli yalnızlık olsa da kalbim seninle Kalbim seninle, kalbim seninle Baktığın her yıldızda, attığın her adımda *** Kalbim seninle, kalbim seninle Akşamüstü kumsalda, damla damla her yağmurda Baktığın her yıldızda, attığın her adımda O serseri kalbim seninle! *** Bir akşamüstü kumsalda damla damla her yağmurla Bu serseri kalbim seninle! *** Kalbim seninle, kalbim seninle Baktığın her yıldızda, attığın her adımda Kalbim seninle, kalbim seninle Akşamüstü kumsalda damla damla her yağmurla Kalbim seninle!