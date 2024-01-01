-
Kapıları kaparım
Ardıma bakarım
Hayatım böyledir
Bir yol ararım
*
Yanarım bir sigara gibi
Küllerim dağılır
Sönerim çünkü ateşim
İzmarite dayanır
*
N’apim tabiatım böyle
Vura vura dip oldum
Ona buna dert oldum
Yana yana söndüm
*
Çelindi gönlüm
Yaşamadan öldüm
Vura vura dip oldum
Ona buna dert oldum
*
Yana yana söndüm
Çelindi gönlüm
Yaşamadan öldüm
Şişeleri açarım
*
Alkole koşarım
Bu bomboş dünyada
Bir mana ararım
Yanarım bir sigara gibi
*
Küllerim dağılır
Sönerim çünkü ateşim
İzmarite dayanır
N’apim tabiatım böyle
*
Vura vura dip oldum
Ona buna dert oldum
Yana yana söndüm
Çelindi gönlüm
*
Yaşamadan öldüm
Vura vura dip oldum
Ona buna dert oldum
Yana yana söndüm
*
Çelindi gönlüm
Yaşamadan öldüm
İnsanlardan kaçarım
Zor sorular sorarım
*
Yaşamak için
Bir neden ararım
Yanarım bir sigara gibi
Küllerim dağılır
*
Sönerim çünkü ateşim
İzmarite dayanır
N’apim tabiatım böyle
Vura vura dip oldum
*
Ona buna dert oldum
Yana yana söndüm
Çelindi gönlüm
Yaşamadan öldüm
*
Vura vura dip oldum
Ona buna dert oldum
Yana yana söndüm
Çelindi gönlüm
*
Yaşamadan öldüm
Yana yana söndüm
Çelindi gönlüm
Yaşamadan öldüm
-
Sensizliğin sokağında voltaları atarken
Hayal gibi, bir rüya gibi içimdesin sen
Ya ben sana geç kalmışım ya sen bana çok erken
Bir hata gibi, bir günah gibi koynumdasın sen
***
Ne senin ne benim ne de sevgimizin
Suçu var, suçu var, bir hatası var
Günah mı işledik?
Sadece sevdik, deliler gibi sevdik
***
Kader utansın, ah utansın
Bizi bizden
Bizi bizden çalan zalim
Kader utansın
**
Kader utansın, ah utansın
Bizi bizden
Bizi bizden çalan zalim
Kader utansın
***
Sensizliğin sokağında voltaları atarken
Hayal gibi, bir rüya gibi içimdesin sen
Ya ben sana geç kalmışım ya sen bana çok erken
Bir hata gibi, bir günah gibi içimden sen
***
Ne senin ne benim ne de sevgimizin
Suçu var, suçu var, bir hatası var
Günah mı işledik?
Sadece sevdik, deliler gibi sevdik
***
Kader utansın, ah utansın
Bizi bizden
Bizi bizden çalan zalim
Kader utansın
***
Kader utansın, ah utansın
Bizi bizden
Bizi bizden çalan zalim
Kader utansın
***
Kader utansın, ah utansın
Bizi bizden
Bizi bizden çalan zalim
Kader utansın
***
Kader utansın, ah utansın
Bizi bizden
Bizi bizden çalan zalim
Kader utansın
-
Bak sevgilim, bak neler ettik yine kendi kendimize biz
Çok severken, çok yazık ettik, bu kadersiz aşkımıza biz
Aah ne fark eder, yanımda yoksan, sevdan benimle
Aklım kopar gider başımdan
Bedeli yalnızlık olsa da kalbim seninle
***
Kalbim seninle kalbim seninle
Baktığın her yıldızda, attığın her adımda
Kalbim seninle, kalbim seninle
Akşamüstü kumsalda damla damla her yağmurla
Kalbim seninle!
***
Hem sevgilin hem annen hem baban gibi sevmedim mi seni ben?
Kör karanlık gecelerde gönlüme sarıp da uyutmadım mı seni ben?
Aah ne fark eder, yanımda yoksan, sevdan benimle
Aklım kopar gider başımdan
***
Bedeli yalnızlık olsa da kalbim seninle
Kalbim seninle, kalbim seninle
Baktığın her yıldızda, attığın her adımda
***
Kalbim seninle, kalbim seninle
Akşamüstü kumsalda, damla damla her yağmurda
Baktığın her yıldızda, attığın her adımda
O serseri kalbim seninle!
***
Bir akşamüstü kumsalda damla damla her yağmurla
Bu serseri kalbim seninle!
***
Kalbim seninle, kalbim seninle
Baktığın her yıldızda, attığın her adımda
Kalbim seninle, kalbim seninle
Akşamüstü kumsalda damla damla her yağmurla
Kalbim seninle!
-
Benim için bir şey yap, öyle lafta kalmasın
Hasta olursam bir gün, bir çorba yapar mıydın?
Sobamı yakar mıydın? portakal soyar mıydın?
Sahiden yapar mıydın istersem?
***
Benim için n’apardın
Ayazda mı yatardın
Sırtında mi taşırdın
Hamallık mı yapardın
Aman, ne bileyim ben
Yap da bi göreyim ben
***
Ben olsaydım n’apardım
Ayazda da yatardım
Sırtımda da taşırdım
Hamallık da yapardım
Aman, ne bileyim ben
Bekle, bekle de gör sen, sen
***
Başıma birşey gelse, yanımda olur muydun?
Bi meselem olsaydı, beni dinler miydin?
Başından mı atardın?
Bağrına mı basardın?
Acımı taşır mıydın istersem?
***
Benim için n’apardın
Ayazda mı yatardın
Sırtında mi taşırdın
Hamallık mı yapardın
Aman, ne bileyim ben
Yap da bi göreyim ben
***
Ben olsaydım n’apardım
Ayazda da yatardım
Sırtımda da taşırdım
Hamallık da yapardım
Aman, ne bileyim ben
Bekle, bekle de gör sen, sen
Kim sana gülerse, aklını çelerse, değer mi ona derse her şeyi denerse
Kanma
***
Benim için n’apardın
***
Aman, ne bileyim ben
Yap da bi göreyim ben
***
Ben olsaydım n’apardım
Ayazda da yatardım
Sırtımda da taşırdım
Hamallık da yapardım
Aman, ne bileyim ben
Bekle, bekle de gör sen
-
I wanna have you I need to tell you, girl you have been
on my mind it's like I'm not complete without you by my side
If I can make you see what I do, if you believe me then
you would know that I'm not taking you for a ride
***
See I got something that you want, here's my number
call me let's get down but don't you get the wrong
idea, I'm not the kind of boy who likes to play around
Girl, ı miss you do you miss me too?
***
Come and hold me and tell me that you love me,
touch my body one more time
Cause I've been waiting feeling lonely without you,
open up and let me love you
So come and hold me, caress and kiss me girl I want you one more time
Don't run away from me i need you here so get off my
mind and come and love me one more time
***
I got a weakness, a soft spot, when you smile i lose
control and fall head over heels in love with you
See, this feeling's so hot, it won't stop, my heart is
burning up i can't wait what am i gonna do
See i got something that you want, here's my number
call me let's get down but don't you get the wrong
idea, i'm not the kind of boy who likes to play around
Girl i miss you do miss me too?
***
Come and hold me and tell me that you love me,
touch my body one more time
Cause i've been waiting feeling lonely without you,
open up and let me love you
So come and hold me, caress and kiss me girl I want you one more time
Don't run away from me i need you here so get off my
mind and come and love me one more time
-
Bak sevgilim, bak neler ettik yine kendi kendimize biz
Çok severken, çok yazık ettik, bu kadersiz aşkımıza biz
Aah ne fark eder, yanımda yoksan, sevdan benimle
Aklım kopar gider başımdan
Bedeli yalnızlık olsa da kalbim seninle
***
Kalbim seninle kalbim seninle
Baktığın her yıldızda, attığın her adımda
Kalbim seninle, kalbim seninle
Akşamüstü kumsalda damla damla her yağmurla
Kalbim seninle!
***
Hem sevgilin hem annen hem baban gibi sevmedim mi seni ben?
Kör karanlık gecelerde gönlüme sarıp da uyutmadım mı seni ben?
Aah ne fark eder, yanımda yoksan, sevdan benimle
Aklım kopar gider başımdan
***
Bedeli yalnızlık olsa da kalbim seninle
Kalbim seninle, kalbim seninle
Baktığın her yıldızda, attığın her adımda
***
Kalbim seninle, kalbim seninle
Akşamüstü kumsalda, damla damla her yağmurda
Baktığın her yıldızda, attığın her adımda
O serseri kalbim seninle!
***
Bir akşamüstü kumsalda damla damla her yağmurla
Bu serseri kalbim seninle!
***
Kalbim seninle, kalbim seninle
Baktığın her yıldızda, attığın her adımda
Kalbim seninle, kalbim seninle
Akşamüstü kumsalda damla damla her yağmurla
Kalbim seninle!
-
Benim için bir şey yap, öyle lafta kalmasın
Hasta olursam bir gün, bir çorba yapar mıydın?
Sobamı yakar mıydın? portakal soyar mıydın?
Sahiden yapar mıydın istersem?
***
Benim için n’apardın
Ayazda mı yatardın
Sırtında mi taşırdın
Hamallık mı yapardın
Aman, ne bileyim ben
Yap da bi göreyim ben
***
Ben olsaydım n’apardım
Ayazda da yatardım
Sırtımda da taşırdım
Hamallık da yapardım
Aman, ne bileyim ben
Bekle, bekle de gör sen, sen
***
Başıma birşey gelse, yanımda olur muydun?
Bi meselem olsaydı, beni dinler miydin?
Başından mı atardın?
Bağrına mı basardın?
Acımı taşır mıydın istersem?
***
Benim için n’apardın
Ayazda mı yatardın
Sırtında mi taşırdın
Hamallık mı yapardın
Aman, ne bileyim ben
Yap da bi göreyim ben
***
Ben olsaydım n’apardım
Ayazda da yatardım
Sırtımda da taşırdım
Hamallık da yapardım
Aman, ne bileyim ben
Bekle, bekle de gör sen, sen
Kim sana gülerse, aklını çelerse, değer mi ona derse her şeyi denerse
Kanma
***
Benim için n’apardın
***
Aman, ne bileyim ben
Yap da bi göreyim ben
***
Ben olsaydım n’apardım
Ayazda da yatardım
Sırtımda da taşırdım
Hamallık da yapardım
Aman, ne bileyim ben
Bekle, bekle de gör sen