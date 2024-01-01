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7/24 Dinle Kalbim Seninle

Kalbim Seninle Şarkı Sözleri

Teoman Kalbim Seninle şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Teoman Kalbim Seninle şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Kalbim Seninle sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Teoman

Teoman

Kalbim Seninle

  • N'apim Tabiatim Böyle

  • Kader Utansın

  • Kalbim Seninle

  • Benim İçin N'apardın

  • One More Time

  • Kalbim Seninle (Akustik Versiyon)

  • Benim İçin Napardın (Nazan Öncel Versiyon)

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