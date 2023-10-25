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7/24 Dinle Teoman
Nasıl Güzel

Nasıl Güzel

Alternatif Müzik

150 Parça | 10:34:31
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Parça Şarkıcı Süre Paylaş Daha Fazla
01

Nasıl Güzel

Şarkı Sözleri Teoman 03:17
02

Çoban Yıldızı

Şarkı Sözleri Teoman 03:11
03

Rüzgar Gülü

Şarkı Sözleri Teoman 03:31
04

Sevişirdik Bazen

Teoman 04:46
05

O

Teoman 02:27
06

Zamparanın Ölümü

Şarkı Sözleri Teoman 05:00
07

Yarından Bana Ne

Şarkı Sözleri Teoman 03:13
08

Yağmur

Şarkı Sözleri Teoman 04:00
09

Uykusuz Her Gece

Şarkı Sözleri Teoman 03:54
... KAPAT
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