Nasıl Güzel Şarkı Sözleri
Teoman Nasıl Güzel şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Teoman Nasıl Güzel şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Nasıl Güzel sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Tüm Şarkıları
-
Sihirli cümleler, zehirli çiçekler
Binbir gece masallarında böyle şeyler
***
Kan revan içinde bir barda oturmuş
Eski aşk cinayetlerinden sağ kurtulmuş
Yanımda kal dedim gece bizi sever
Kamaştı gözlerin nasıl güzel
Mmm, nasıl güzel
***
Kan revan içinde hapsoldum kendime
Yaralarım iyileşmezdi sevgisizliğime
İçim boştu zaten hayat beni üzer
Ruhuma sızmıştın çok çok güzel
Mmm, nasıl güzel
***
Sihirli cümleler, zehirli çiçekler
Binbir gece masallarında böyle şeyler
Mmm, seninle bir gece yok olmaya yeter
Ay ışığında parlar tenin nasıl güzel
Mmm, nasıl güzel
***
Gün doğarken elim sarıldı yastığa
Ceplerim bomboşm bomboş bir yatakta
Ben demiştim oysa bu gözler beni üzer
Varsın kalsın acısı, anısı çok güzel
Mmm, nasıl güzel
***
Sihirli cümleler, zehirli çiçekler
Binbir gece masallarında böyle şeyler
Mmm, seninle bir gece yok olmaya yeter
Yanında kalırsam aşk beni üzer
Mmm, nasıl güzel