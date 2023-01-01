Sihirli cümleler, zehirli çiçekler Binbir gece masallarında böyle şeyler *** Kan revan içinde bir barda oturmuş Eski aşk cinayetlerinden sağ kurtulmuş Yanımda kal dedim gece bizi sever Kamaştı gözlerin nasıl güzel Mmm, nasıl güzel *** Kan revan içinde hapsoldum kendime Yaralarım iyileşmezdi sevgisizliğime İçim boştu zaten hayat beni üzer Ruhuma sızmıştın çok çok güzel Mmm, nasıl güzel *** Sihirli cümleler, zehirli çiçekler Binbir gece masallarında böyle şeyler Mmm, seninle bir gece yok olmaya yeter Ay ışığında parlar tenin nasıl güzel Mmm, nasıl güzel *** Gün doğarken elim sarıldı yastığa Ceplerim bomboşm bomboş bir yatakta Ben demiştim oysa bu gözler beni üzer Varsın kalsın acısı, anısı çok güzel Mmm, nasıl güzel *** Sihirli cümleler, zehirli çiçekler Binbir gece masallarında böyle şeyler Mmm, seninle bir gece yok olmaya yeter Yanında kalırsam aşk beni üzer Mmm, nasıl güzel