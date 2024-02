Her gün aradıysam Gizli değil ki bu, okunuyor yüzümden Sonsuz bulamayışı kalbimin Bir daha aramaz tanırım onu Kaçamağı beynimin Tutunuversem Çalısına sevginin Uçurumlarda Her gün aradıysam Hiç bulamadıysam Hep çocuk kaldıysam Büyür müyüm sonunda? Her gün aradıysam Hiç bulamadıysam Hep çocuk kaldıysam Büyür müyüm sonunda? Tek sen değilsin ki Boşluğa uzanan Korkak, sevgisiz kalbimiz Bir daha aramaz Tanırım onu Yaralıyız hepimiz Tutunuversem Çalısına sevginin Uçurumlarda Her gün aradıysam Hiç bulamadıysam Hep çocuk kaldıysam Büyür müyüm sonunda? Her gün aradıysam Hiç bulamadıysam Hep çocuk kaldıysam Büyür müyüm sonunda? Her gün aradıysam Hiç bulamadıysam Hep çocuk kaldıysam Büyür müyüm sonunda? Her gün aradıysam Hiç bulamadıysam Hep çocuk kaldıysam Büyür müyüm sonunda? Her gün aradıysam Hiç bulamadıysam Hep çocuk kaldıysam Büyür müyüm sonunda? Her gün aradıysam Hiç bulamadıysam Hep çocuk kaldıysam Büyür müyüm sonunda? Her gün aradıysam