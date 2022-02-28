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Teoman Ne Ekmek Ne De Su Ne Ekmek Ne De Su Uyanıver gökyüzüyle sonsuzluğa Unutuver Hatırlatırsa ellerin Süzülsün dudaklarından Yıllar boyunca *** Son bir nefes, acın katlanınca Bana yoksun Biliyorum Usul usul eriyorum Kararıyor gözlerim hep Yorgunum *** Yığılır kalır Yüreğim Donuk gözlerinde *** Ter atar deniz geceler indiğinde Bana yoksun biliyorum Usul usul eriyorum kararıyor gözlerim hep yorgunum *** Ne ekmek, ne de su Sensizlik korkusu İstemem yeter ki sen Yanımda ol Yeter! Tüm Şarkıları