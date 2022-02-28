Ne Ekmek Ne De Su Şarkı Sözleri
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Uyanıver gökyüzüyle sonsuzluğa
Unutuver
Hatırlatırsa ellerin
Süzülsün dudaklarından
Yıllar boyunca
***
Son bir nefes, acın katlanınca
Bana yoksun
Biliyorum
Usul usul eriyorum
Kararıyor gözlerim hep
Yorgunum
***
Yığılır kalır
Yüreğim
Donuk gözlerinde
***
Ter atar deniz geceler indiğinde
Bana yoksun biliyorum
Usul usul eriyorum
kararıyor gözlerim hep yorgunum
***
Ne ekmek, ne de su
Sensizlik korkusu
İstemem yeter ki sen
Yanımda ol
Yeter!