O her şeyi kendi yanından görüp Almak istediğini alır Başka şey düşünmez Beni unuturdu *** Onun her anı heyecan dolu Beni üzdüğü zamanlar bile Yokluğunu hissetmek Beni korkuturdu *** Ben her şeyi onun için, onun Yanında yaparken O hepsine uzaktan bakardı bir yabancı gibi Her sözümü dinliyor gibi Beni kandırırken İçinden geçen binlerce ses bastırırdı sesimi *** O her günü yeni bir umutla Bekler gibi görünür Yarına inanmaz, beni avuturdu *** Onun her anı heyecan dolu Beni üzdüğü zamanlarda bile Yokluğunu hissetmek Beni korkuturdu