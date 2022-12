Bizi tanıyan herkes bilir Senle ben eskiden beri Hiç derdimiz olmadan büyümüştük yan yana Hani çok sevdiğin o filmi gördükten sonra Kısacık kestirip saçlarını içtin ilk sigaranı *** Oh Papatya Yüzümün haline bak Seninle kim kalacak Işıklar kapanınca? Benden çok uzakta Oh Papatya Son bir defa bana bak Seninle kim kalacak Işıklar kapanınca Buradan çok uzakta *** Zaman mı değişti yoksa ben mi Geride mi kaldı o günler? Aklım belli karışmış Yüzümde gölgeler Senin için saklayıp, sana getirip Anlattığım her şey Artık çok boş geliyor Yalan tüm kelimeler *** Şimdi o günlere dönüp Seni düşündüğüm anlarda Hala üstümde kokun Sesin kulaklarımda

İnce yüzlü genç bir kadın göle girmişse Papatyaları düşmüşse, zamansız ölmüşse Gece saat tam 12'yi vurduğunda O geceyi devirmiş üç beş şarapla *** Gölde sıyırmış eteğini çırılçıplak kalmış Koparılmış çiçeklerden hiç taç yapmamış Bilmiş ki hep kendinde bir tuhaflık varmış İşte o yüzden hırpalanmış *** Kaburgaların arasında titrermiş camları Son kez dua etmiş, "seç beni hayat" demiş Uzaklarda bir yerde, her dar sokakta Ölüm ışığa uzanmış, kadınsa ona *** Aşka dayamıştı kendini Artık sevmediği Şehirleri, insanları, kuru gülleri Tutmuş içine çekmiş, sonra tutmuş fırlatmış Uyandığında her şey bitsin diye *** Cesur da değilmiş ki, hem aksanı bozuk On sekizine bir gün kala üçüncü mevkide Yıkıntıların üzerinde, bu dipsiz gölde Konuşmuş suya, "konuk et beni, koynuna al" diye *** İnce yüzlü genç bir kadın göle girmişse Papatyaları düşmüşse, zamansız ölmüşse Uzaklarda kendini suya bırakmış Ölüm ışığa uzanmış, kadınsa ona