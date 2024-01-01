-
Al tüm param bu dedim
Boşver dedi sende kalsın
Bir parça yeter, ufak
Kopar ver yiyeceğinden
Etrafına bak
Onlardan olma sakın
Yola koyul küçük küçük
Git buralardan
Sokaklarda sapsarı yapraklar
Mazgallarda yağmurlar
Hangi kentte bu denli acı var
Başka nerde İstanbul kadar
yapraklar yatağın olsun
Kırlangıçlar arkadaşların
Yıldızlar yorganın olsun
Hem zaten gökte işsiz güçsüz duruyorlar
Benden geçti ama sen yap
Git buralardan
Bitene kadar bitmez hayat
Bitti mi de biter ama
İç tüm şaraplarını
Bu dünyanın
Kay ıslak güvertelerinde
Bütün güzel kadınların
Sokaklarda sapsarı yapraklar
Mazgallarda yağmurlar
Hangi kentte bu denli acı var
Başka nerde İstanbul kadar
yapraklar yatağın olsun
Kırlangıçlar arkadaşların
Yıldızlar yorganın olsun
Hem zaten gökte işsiz güçsüz duruyorlar
Sokaklarda sapsarı yapraklar
Mazgallarda yağmurlar
Hangi kentte bu denli acı var
Başka nerde İstanbul kadar
Yapraklar yatağın olsun
Kırlangıçlar arkadaşların
Yıldızlar yorganın olsun
Yapraklar yatağın olsun
Kırlangıçlar arkadaşların
Büyük aşklar hep senin olsun
Hem zaten boşu boşuna başkalarında duruyorlar
-
Hatırlarım bugün gibi sessiz geçen son geceyi
Başın öne eğik bir suçlu gibi bana verdiğin hediyeyi
İki küçük kol düğmesi bütün bir aşk hikayesi
İki düğme ayrı kolda
Bizim gibi ayrı yolda
***
Akşam olunca sustururum herkesi her her şeyi
Gelir kol düğmelerinin birleşme saati
***
Usul usul çıkarır koyarım kutuya yan yana
Bitsin bu işkence kalsınlar bir arada
***
Heyhat sabah gün ışıldar yalnız gece buluşanlar
Yaşlı gözlerle ayrılırlar bizim gibi düğmeler gibi
-
Bir gün belki hayattan,
Geçmişteki günlerden
Bir teselli ararsın,
Bak o zaman resmime
***
Benden sana son kalan,
Bir küçük resim şimdi
Cevap veremez ama,
Ağlar yalnızlığına
***
Ve işte arta kalan
Bir küçük resim şimdi
Koyup da bir başıma
Bırakıp gittin sen beni
***
Sen yalnız değilsin
Biliyorum nerdesin
Bu çok üzerdi beni
Yaşasaydım da görseydim
-
Bu çığlık çığlığa dalgalar
Ve hüzünlü güzel martılar
Rüzgara çarpıp çarpıp gelip doluyorlar kalbime
***
Yalnızım uçurumun kıyısında
Hayat ve ölüm arasında
Tüm hayatım akıp geçiyor
Ayaklarım altında
***
Daha kaç vücut gerekli
Benim seni unutmama
***
Senden önce senden sonra
Senden önce senden sonra
***
Daha kaç vücut gerek bana
Benim seni unutmama
***
Senden önce senden sonra
Senden önce senden sonra
***
Daha kaç vücut gerek bana
Benim seni unutmama
***
Bu çığlık çığlığa dalgalar
Ve hüzünlü güzel martılar
Rüzgara çarpıp çarpıp gelip doluyorlar kalbime
***
Yalnızım uçurumun kıyısında
Hayat ve ölüm arasında
Tüm hayatım akıp geçiyor
Ayaklarım altında
***
Daha kaç vücut gerekli
Benim seni unutmama
***
Senden önce senden sonra
Senden önce senden sonra
***
Daha kaç vücut gerek bana
Benim seni unutmama
***
Senden önce senden sonra
Senden önce senden sonra
***
Daha kaç vücut gerek bana
Benim seni unutmama
***
Senden önce senden sonra
Senden önce senden sonra
***
Daha kaç vücut gerek bana
Benim seni unutmama
-
Motosikletli kız günlerdir seni bulmak için buralardayım
Sen yoksun
Motosikletli kız çatladı mı dudağın, avucun, yüzün, yüreğin?
Üşüyor musun?
Kırık bir kalp elinde kala kala kala kala
Bir karamel tadıysa dünya senin ağzında
Gittikçe azalan her nefes aldığında
Bir karamel tadıysa dünya senin ağzında
Gittikçe azalan her kalbin atışında
Sanki seni benim için yapmışlar
Sanki benim için yaratmışlar
Sanki seni benim için yapmışlar
Motosikletli kız
Motosikletli kız günlerdir seni bulmak için buralardayım
Sen yoksun
Motosikletli kız çatladı mı dudağın, avucun, yüzün, yüreğin?
Üşüyor musun?
Kırık bir kalp elinde kala kala kala kala
Bir karamel tadıysa dünya senin ağzında
Gittikçe azalan her nefes aldığında
Bir karamel tadıysa dünya senin ağzında
Gittikçe azalan her kalbin atışında
Sanki seni benim için yapmışlar
Sanki benim için yaratmışlar
Sanki seni benim için yapmışlar
Motosikletli kız
Kırık bir kalp elinde kala kala kala kala
Bir karamel tadıysa dünya senin ağzında
Gittikçe azalan her nefes aldığında
Bir karamel tadıysa dünya senin ağzında
Gittikçe azalan her kalbin atışında
Sanki seni benim için yapmışlar
Sanki benim için yaratmışlar
Sanki seni benim için yapmışlar
Motosikletli kız
-
Bir iskambil falında çıkmıştık birbirimize
O güzel kupa kızıydı, sinek valesiydim bense
Gece yarısı, o perşembe rastladım köprü üstünde
"Ağlama" dedim, o ağladı trabzanlardan indiğinde
*
"Saçların mı ıslak yoksa ıslak mı yaşamak?" dedim
Senin için rüzgarda hep yağmur mu var?
Gözlerin mi daldı yoksa sıkıldın mı sorulardan?
Hiç geçmez mi gözlerinden bu sonbahar?
*
Bir kar tanesi ol, kon dilimin ucuna
Bir kar tanesi eri ağzımda
Bir kar tanesi ol, kon dilimin ucuna
Bir kar tanesi eri ağzımda
*
Sırılsıklamdı, soyundu, vücuduma dokundu
Biraz pürüzlü tenimde yaşam hücrelerimi buldu
Mutluyudum, o uyudu, sarıldım sayıklarken
Tanımadığım o adları yanımda çırılçıplak
*
"Saçların mı ıslak yoksa ıslak mı yaşamak?" dedim
Senin için rüzgarda hep yağmur mu var?
Gözlerin mi daldı yoksa sıkıldın mı sorulardan?
Hiç geçmez mi gözlerinden bu sonbahar?
*
Bir kar tanesi ol, kon dilimin ucuna
Bir kar tanesi eri ağzımda
Bir kar tanesi ol, kon dilimin ucuna
Bir kar tanesi eri ağzımda
*
Rüyamda gururluydum, "Biliyordum" diyordum
İnanmak lazımmış meğer iskambil fallarına
Uyandım, bakakaldım, hayali bir parmağın bıraktığı yazıya, pencere camının buğusuna
Hoşçakal
*
Bir kar tanesi ol, kon dilimin ucuna
Bir kar tanesi eri ağzımda
Bir kar tanesi ol, kon dilimin ucuna
Bir kar tanesi eri ağzımda
*
Eri ağzımda, eri ağzımda
Bir kar tanesi, eri ağzımda
Eri ağzımda, eri ağzımda
Bir kar tanesi of, eri ağzımda
-
Hayat unutursan vardır derken
Burukluğu akar üzerinden
Fırtınalı açık denizdim ben
Sen sakin bir koy ararken
*
Öğrendik yine de, yaşayarak görerek
Çok sevdik hem de, savaşarak ölerek
Öğrendik yine de, unutarak duyarak
Çok sevdik hem de, sevişerek öldürerek
*
Nefes nefese
Nefes nefese (x2)
*
Tek başımayım hiç güzel değil bu
Hiç özlememişim kendimi
Rutubetimden şişmiş kalbim
Artık açılmıyor bir türlü
*
Öğrendik yine de, yaşayarak görerek
Çok sevdik hem de, savaşarak ölerek
Öğrendik yine de, unutarak duyarak
Çok sevdik hem de, sevişerek öldürerek
*
Nefes nefese
Nefes nefese (x7)
-
Saat üç olmuş
Resimler buruşmuş karlar erirken saçlarında
Sen hep güzelsin
Benimse içtiğim her bir damla yaralarıma vurmuş
Koşma yorulduysan
Anaforda boğulduysan
Sen de korkuyorsan yalnızlıktan
Bilme istemiyorsan
Bir an bile gülmüyorsan
Sen de sıkıldıysan yalanlarımızdan
Saat üç olmuş
Soğuktan deniz donmuş
Balıklar kıyılara vurmuş
Küçük bir kar tanesi, onca yolu uçmuş
Sonunda tam dilimin ucuna konmuş
Koşma, yorulduysan
Anaforda boğulduysan
Sen de korkuyorsan yalnızlıktan
Bilme, istemiyorsan
Bir an bile gülmüyorsan
Sen de sıkıldıysan yalanlarımızdan
Koşma, yorulduysan
Anaforda boğulduysan
Sen de korkuyorsan yalnızlıktan
Bilme, istemiyorsan
Bir an bile gülmüyorsan
Sen de sıkıldıysan yalanlarımızdan
Koşma, yorulduysan
Anaforda boğulduysan
Sen de korkuyorsan yalnızlıktan
Bilme, istemiyorsan
Bir an bile gülmüyorsan
Sen de sıkıldıysan yalanlarımızdan
-
Bir gün daha bitti önümde
Günler gelir geçer ve antibiyotikler
Kimim ben? Bügün ne günlerden?
Kırk derece yüksek ateş ve kıskançlık
*
Bu zayıflık anında, bir aşkın komasında
Kıskançlık aktıgında durmaksızın damarlarımda
Sen ilacımsın, susuz yuttuğum
Bir türlü gitmeyen ne yapsam da boğazımdan
*
Günlerdir hastayım ve bu beni delirtiyor
Sürekli uykuyla uyanıklık arasında
Gidip gelip, gidip gelip, gidip gelip
Kırk derece yüksek ateş ve kıskançlık
*
Bu zayıflık anında, bir aşkın komasında
Kıskançlık aktıgında durmaksızın damarlarımda
Sen ilacımsın, susuz yuttuğum
Bir türlü gitmeyen ne yapsam da boğazımdan
*
Ve kıskançlık
Bu zayıflık anında, bir aşkın komasında
Kıskançlık aktıgında durmaksızın damarlarımda
Sen ilacımsın, susuz yuttuğum
Bir türlü gitmeyen ne yapsam da
*
Bu kıskançlık zayıflık anında
Bir aşkın komasında ve aktığında damarlarımda
Kıskançlık
-
Telefonda konuşamam bilirsin
Mektuplarıysa ertelerim hep
Belki de yazım çirkin diye
Çok düşündüm, çok kurdum
Karar verdim hep vazgeçtim
Ama sana yazabildim nihayet
Aslında söz vermiştim
Duygularımı kilitlemiştim
Ta ki sen açana dek
Korkma sevgi dilenmeyeceğim
Ama bilirsin beni işte
Bitiririm her şeyi bir dikişte
N'apim?
Aşk bu, savaş bu
Binlerce yıldır sürüp giden
Aşk bu, savaş bu
Kadın ve erkek arasında
Artık saymıyorum yılları
Bana değip geçen hayatları
Zaten pek de sevmem insanları
Ama kimi dostlar var sevdiğim
Sokak köpekleri beslediğim
Bazı güzel anılar biriktirdiğim
Tutku garip bir şey ve çok vahşi
Ve çok hırslıydım zaten ben de
O yüzden de yağmaladım seni
N'apim?
Aşk bu, savaş bu
Binlerce yıldır sürüp giden
Aşk bu, savaş bu
Kadın ve erkek arasında
Kolay değildir bilirim
Bir aşkı bir kalbe koymak
Hele bir başkasını severken sen
Kolay değildir bilirim
Bir aşkı bir kalbe koymak
Hele bir başkasını severken sen
Teşekkürler
Teşekkürler
Bir zamanlar beni çok sevdiğin için
Teşekkürler
Teşekkürler
Beni çok sevdiğin için
Aşk bu, savaş bu
Binlerce yıldır sürüp giden
Aşk bu, savaş bu
Kadın ve erkek arasında
Bu mektup da olmadı
Kelimeler toparlanmadı
İşte şimdi çöpe gidiyor
Yine de mektubuma son verirken
Seni her zaman çok seven ben