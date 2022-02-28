Arabayı sen kullan demiştim içkiliyim Boş ver yutalım şeritleri bas gaza dedim Bu otel güzel adını sevdim Orda öyle yerlerime dokun, dokunmadığı kimsenin *** Sarhoş olsak ya ikimiz unutsak ya Bulut olup iç içe bardaktan boşalsak ya Sarhoş olsak ya tek vücut olsak ya Yüksek doz aşk alıp burada mutlu ölsek ya *** Yıllar önceydi çokta güzeldi şimdi düşününce Benimsin demiştim bende senin Renkli rüyalar otelinde *** Yıllar önceydi çokta güzeldi şimdi düşününce Benimsin demiştim bende senin Renkli rüyalar otelinde *** Kapıları çalmıştım cevapsız savrulmaya Hiç atmayan kalpleriyle insanlara Ama sen farklısın dedim dedim ki sense Dikkat et sadığımdır sadece kendime *** Sarhoş olsak ya ikimiz unutsak ya Bulut olup iç içe bardaktan boşalsak ya Sarhoş olsak ya tek vücut olsak ya Yüksek doz aşk alıp burada mutlu ölsek ya *** Yıllar önceydi çokta güzeldi şimdi düşününce Benimsin demiştim bende senin Renkli rüyalar otelinde *** Yıllar önceydi çokta güzeldi şimdi düşününce Benimsin demiştim bende senin Renkli rüyalar otelinde