Renkli Rüyalar Oteli Şarkı Sözleri
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Teoman
Renkli Rüyalar Oteli
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Arabayı sen kullan demiştim içkiliyim
Boş ver yutalım şeritleri bas gaza dedim
Bu otel güzel adını sevdim
Orda öyle yerlerime dokun, dokunmadığı kimsenin
***
Sarhoş olsak ya ikimiz unutsak ya
Bulut olup iç içe bardaktan boşalsak ya
Sarhoş olsak ya tek vücut olsak ya
Yüksek doz aşk alıp burada mutlu ölsek ya
***
Yıllar önceydi çokta güzeldi şimdi düşününce
Benimsin demiştim bende senin
Renkli rüyalar otelinde
***
Yıllar önceydi çokta güzeldi şimdi düşününce
Benimsin demiştim bende senin
Renkli rüyalar otelinde
***
Kapıları çalmıştım cevapsız savrulmaya
Hiç atmayan kalpleriyle insanlara
Ama sen farklısın dedim dedim ki sense
Dikkat et sadığımdır sadece kendime
***
Sarhoş olsak ya ikimiz unutsak ya
Bulut olup iç içe bardaktan boşalsak ya
Sarhoş olsak ya tek vücut olsak ya
Yüksek doz aşk alıp burada mutlu ölsek ya
***
Yıllar önceydi çokta güzeldi şimdi düşününce
Benimsin demiştim bende senin
Renkli rüyalar otelinde
***
Yıllar önceydi çokta güzeldi şimdi düşününce
Benimsin demiştim bende senin
Renkli rüyalar otelinde