Bir gün belki hayattan, Geçmişteki günlerden Bir teselli ararsın, Bak o zaman resmime *** Benden sana son kalan, Bir küçük resim şimdi Cevap veremez ama, Ağlar yalnızlığına *** Ve işte arta kalan Bir küçük resim şimdi Koyup da bir başıma Bırakıp gittin sen beni *** Sen yalnız değilsin Biliyorum nerdesin Bu çok üzerdi beni Yaşasaydım da görseydim

Bu çığlık çığlığa dalgalar Ve hüzünlü güzel martılar Rüzgara çarpıp çarpıp gelip doluyorlar kalbime *** Yalnızım uçurumun kıyısında Hayat ve ölüm arasında Tüm hayatım akıp geçiyor Ayaklarım altında *** Daha kaç vücut gerekli Benim seni unutmama *** Senden önce senden sonra Senden önce senden sonra *** Daha kaç vücut gerek bana Benim seni unutmama *** Senden önce senden sonra Senden önce senden sonra *** Daha kaç vücut gerek bana Benim seni unutmama *** Bu çığlık çığlığa dalgalar Ve hüzünlü güzel martılar Rüzgara çarpıp çarpıp gelip doluyorlar kalbime *** Yalnızım uçurumun kıyısında Hayat ve ölüm arasında Tüm hayatım akıp geçiyor Ayaklarım altında *** Daha kaç vücut gerekli Benim seni unutmama *** Senden önce senden sonra Senden önce senden sonra *** Daha kaç vücut gerek bana Benim seni unutmama *** Senden önce senden sonra Senden önce senden sonra *** Daha kaç vücut gerek bana Benim seni unutmama *** Senden önce senden sonra Senden önce senden sonra *** Daha kaç vücut gerek bana Benim seni unutmama