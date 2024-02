Romantik (Dub) Sensizlik neymiş Tenime, canıma sor, oh oh Celladım ol, gel Bana son arzumu sor, oh oh * Ne bir sigara, ne de ucu yanık bir resim Ne bir itiraf Bileyim ki barda ben boşuna ölmedim Tek arzum var * Romantik, romantik Romantik, romantik Romantik, romantik bir oyun yine seninle * Barda sensiz olmak Ne kadar zor, oh oh Güneşim olsan Isıtsan çok mu zor, oh oh * Boş adamın loş ışığı bi daha titredi Seni istedi Yaktığın tek mumun alevi daha sönmedi Tek nefeste * Romantik, romantik Romantik, romantik Romantik, romantik bir oyun yine seninle * Ne bir sigara, ne de ucu yanık bir resim Ne bir itiraf Bileyim ki barda ben boşuna ölmedim (ölmedim, ölmedim, ölmedim) * Tek arzum var Romantik, romantik Romantik, romantik * Romantik, romantik bir oyun yine seninle Romantik, romantik Romantik, romantik Romantik, romantik bir oyun yine seninle

Bana Öyle Bakma (Orjinal Ver) Bana öyle bakma anlayacaklar İkimize karşı bu dünya Bizi anlamayacaklar Bana öyle bakma yaklaşma Bana öyle dokunma İkimize karşı bu dünya Bizi anlamayacaklar *** Bu hayatta bizi böyle yakamızdan tutacaksa Hadi böyle yaşa derken kalbimize sormuş mu? *** Bu hayatta bizi böyle yakamızdan tutacaksa Hadi böyle yaşa derken kalbimize sormuş mu? *** Benle böyle konuşma Kapıları kapatma İkimize karşı bu dünya Bizi anlamayacaklar *** Beni aşkla aldatma Gerçeklere kapatma Böyle kırık da bakma Beni daha da ağlatma *** Bu hayatta bizi böyle yakamızdan tutacaksa Hadi böyle yaşa derken kalbimize sormuş mu? *** Bu hayatta bizi böyle yakamızdan tutacaksa Hadi böyle yaşa derken kalbimize sormuş mu? Bu hayatta bizi böyle yakamızdan tutacaksa Hadi böyle yaşa derken kalbimize sormuş mu? *** Bana öyle bakma anlayacaklar İkimize karşı bu dünya bizi anlamayacaklar

Romantik (Orjinal Ver) Sensizlik neymiş Tenime, canıma sor, oh oh Celladım ol, gel Bana son arzumu sor, oh oh * Ne bir sigara, ne de ucu yanık bir resim Ne bir itiraf Bileyim ki barda ben boşuna ölmedim Tek arzum var * Romantik, romantik Romantik, romantik Romantik, romantik bir oyun yine seninle * Barda sensiz olmak Ne kadar zor, oh oh Güneşim olsan Isıtsan çok mu zor, oh oh * Boş adamın loş ışığı bi daha titredi Seni istedi Yaktığın tek mumun alevi daha sönmedi Tek nefeste * Romantik, romantik Romantik, romantik Romantik, romantik bir oyun yine seninle * Ne bir sigara, ne de ucu yanık bir resim Ne bir itiraf Bileyim ki barda ben boşuna ölmedim (ölmedim, ölmedim, ölmedim) * Tek arzum var Romantik, romantik Romantik, romantik * Romantik, romantik bir oyun yine seninle Romantik, romantik Romantik, romantik Romantik, romantik bir oyun yine seninle

Tek Başına Dans (5shootscount Mix) Bir gün daha geçmiş Zaten yılları saymaz Sorduğundaysa aynaya Ayna yalan söylememiş *** Geceleri anılarda Hayalleriyle konuşmuş Gözündeki halkalarda Yaşlarını kurutmuş *** Belki Önümüz yaz Gideriz bir yerlere Belki dans edersin Kumsalda yalnız, tek başına *** Bu yağmur, bu deniz, bu kumsal Bu yıldızlar, geçen yıllar Bu sarhoşlar, bu yalnızlar Kalbi kırık eski dostlar *** Belki Önümüz yaz Gideriz bir yerlere Belki dans edersin Kumsalda yalnız, tek başına

İstanbul'da (Orjinal Ver) Kalbimi söktüm, seni kazıyım derken Ta en derinden İliklerimden *** Barmen git başımdan sarhoşum zaten Aşktan kederden Mutsuz kendimden İstanbul’da *** Savrulmuş her şey bitmiş ben yokken Ta en derinden İliklerinden *** Kalbimi astım ceketimin yakasına Aşktan kederden Pişman geçmişten *** İstanbul’da *** Nefes alır gibi sanki Yalanlar söyleyince Sesim öyle yüksekti ki Kendim bile inandım *** Öyle ya da böyle zor Kırılmamış gibi yapmak Sözlerini unutmak O en çok sevdiğim şarkının *** Nanananana… *** Kalbimi söktüm seni kazıyım derken Ta en derinden İliklerimden *** Her şey bitsin unutmalı anıları Ağzımda ağzı Omzumda bacağı *** İstanbul’da

