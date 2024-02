Romantik Sensizlik neymiş Tenime, canıma sor, oh oh Celladım ol, gel Bana son arzumu sor, oh oh * Ne bir sigara, ne de ucu yanık bir resim Ne bir itiraf Bileyim ki barda ben boşuna ölmedim Tek arzum var * Romantik, romantik Romantik, romantik Romantik, romantik bir oyun yine seninle * Barda sensiz olmak Ne kadar zor, oh oh Güneşim olsan Isıtsan çok mu zor, oh oh * Boş adamın loş ışığı bi daha titredi Seni istedi Yaktığın tek mumun alevi daha sönmedi Tek nefeste * Romantik, romantik Romantik, romantik Romantik, romantik bir oyun yine seninle * Ne bir sigara, ne de ucu yanık bir resim Ne bir itiraf Bileyim ki barda ben boşuna ölmedim (ölmedim, ölmedim, ölmedim) * Tek arzum var Romantik, romantik Romantik, romantik * Romantik, romantik bir oyun yine seninle Romantik, romantik Romantik, romantik Romantik, romantik bir oyun yine seninle

Tek Başına Dans Bir gün daha geçmiş Zaten yılları saymaz Sorduğundaysa aynaya Ayna yalan söylememiş *** Geceleri anılarda Hayalleriyle konuşmuş Gözündeki halkalarda Yaşlarını kurutmuş *** Belki Önümüz yaz Gideriz bir yerlere Belki dans edersin Kumsalda yalnız, tek başına *** Bu yağmur, bu deniz, bu kumsal Bu yıldızlar, geçen yıllar Bu sarhoşlar, bu yalnızlar Kalbi kırık eski dostlar *** Belki Önümüz yaz Gideriz bir yerlere Belki dans edersin Kumsalda yalnız, tek başına

Yıllar Sonra "Bir yer olsa" demiştin, "senle ben için Paramız olmasa da, kalbimiz zengin" Birazcık gurur, bolca da aşk Çok gençtik, hepsi buydu elimizdeki *** "Bir yol olsa" demiştin, "senle ben için O yolda hayatımı sana verirdim" Biraz kıskançlık, bolca da aşk Çok gençtik hepsi buydu elimizdeki *** Yıllar sonra *** "Bir son olsa" demiştin "senle ben için Aynı anda durduğu kalplerimizin" Birazcık hayal, bolca da aşk Çok gençtik hepsi buydu elimizdeki *** Yıllar sonra *** "Bugün o gün" demiştin "senle ben için" Dışarıda yağmur vardı, kendini verdin Biraz pişmanlık, bolca da aşk Çok gençtik hepsi buydu elimizdeki *** Yıllar sonra

Tesadüfen Bir yaprak uçuyor ağaçtan Pat diye kucağıma Adını gördüm sanki Damarında *** Uykularımı bölen Gündüzümü geceden Adını duydum sanki Dudağında *** Hala aşkta umudun varsa Her baharda, yağmurda Hala aşkta umudun varsa Aşk da zaten Tesadüfen *** Martılar uçuyorlar

Ölüm Işığa Uzanmış İnce yüzlü genç bir kadın göle girmişse Papatyaları düşmüşse, zamansız ölmüşse Gece saat tam 12'yi vurduğunda O geceyi devirmiş üç beş şarapla *** Gölde sıyırmış eteğini çırılçıplak kalmış Koparılmış çiçeklerden hiç taç yapmamış Bilmiş ki hep kendinde bir tuhaflık varmış İşte o yüzden hırpalanmış *** Kaburgaların arasında titrermiş camları Son kez dua etmiş, "seç beni hayat" demiş Uzaklarda bir yerde, her dar sokakta Ölüm ışığa uzanmış, kadınsa ona *** Aşka dayamıştı kendini Artık sevmediği Şehirleri, insanları, kuru gülleri Tutmuş içine çekmiş, sonra tutmuş fırlatmış Uyandığında her şey bitsin diye *** Cesur da değilmiş ki, hem aksanı bozuk On sekizine bir gün kala üçüncü mevkide Yıkıntıların üzerinde, bu dipsiz gölde Konuşmuş suya, "konuk et beni, koynuna al" diye *** İnce yüzlü genç bir kadın göle girmişse Papatyaları düşmüşse, zamansız ölmüşse Uzaklarda kendini suya bırakmış Ölüm ışığa uzanmış, kadınsa ona

Martılar Gözlerim boş bakıyor ufukta bir şeye Mutluluk veda ediyor ılık nefesiyle *** Bu sabah sanki bütün cevaplar kanat açmış göğe *** Bir bulut saklıyor sanki akacak yaşları uykusuz gözlerimden Bir vapur kalkışı, bir başka zoraki firar verdiğim sözlerimden *** Martılar çığlık çığlığa diyor ki, dön sarıl ona Çok geç olmadan dön bu yollardan Kır artık zincirini, bu kalp aşksız kir pas tutar Çok geç olmadan dön bu yollardan *** Bir yanım anlamsız ve tutarsız bir telaşta Bir yanım küllenmiş zoraki sevdada *** Bir bulut saklıyor sanki akacak yaşları uykusuz gözlerimden Bir vapur kalkışı, bir başka zoraki firar verdiğim sözlerimden

Sahilde Bir Sarhoş Upuzun sapsarı kupkuru Bir sahilde yürüyorum Martılar gülüşürken Çığlık çığlığa ben Gözyaşlarımdan içiyorum Kalbim kırık Bugün bütün şişeleri Kendime açıyorum Karışmasın kimsecikler Daha düşmedim uçuyorum Ah kaldı gözlerimde Hüznüyle o sevgili Hatırası kavururda kaynıyor beni Eski anılardan bir kaç resmiyle Bense bu sahilde bir sarhoş *** Lay laylayla lalalalalaaa Lay laylayla lalalalalaaa *** Upuzun sapsarı kupkuru Bir sahilde yürüyorum Martılar gülüşürken Çığlık çığlığa ben Gözyaşlarımdan içiyorum Kalbim kırık Bugün bütün şişeleri Kendime açıyorum Karışmasın kimsecikler Daha düşmedim uçuyorum Ah kaldı gözlerimde Hüznüyle o sevgili Hatırası kavururda kaynıyor beni Eski anılardan bir kaç resmiyle Bense bu sahilde bir sarhoş

Bana Öyle Bakma Bana öyle bakma anlayacaklar İkimize karşı bu dünya Bizi anlamayacaklar Bana öyle bakma yaklaşma Bana öyle dokunma İkimize karşı bu dünya Bizi anlamayacaklar *** Bu hayatta bizi böyle yakamızdan tutacaksa Hadi böyle yaşa derken kalbimize sormuş mu? *** Bu hayatta bizi böyle yakamızdan tutacaksa Hadi böyle yaşa derken kalbimize sormuş mu? *** Benle böyle konuşma Kapıları kapatma İkimize karşı bu dünya Bizi anlamayacaklar *** Beni aşkla aldatma Gerçeklere kapatma Böyle kırık da bakma Beni daha da ağlatma *** Bu hayatta bizi böyle yakamızdan tutacaksa Hadi böyle yaşa derken kalbimize sormuş mu? *** Bu hayatta bizi böyle yakamızdan tutacaksa Hadi böyle yaşa derken kalbimize sormuş mu? Bu hayatta bizi böyle yakamızdan tutacaksa Hadi böyle yaşa derken kalbimize sormuş mu? *** Bana öyle bakma anlayacaklar İkimize karşı bu dünya bizi anlamayacaklar