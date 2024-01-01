-
Güneş doğmuş sokaklarda
Akşamdan kalan sabahlar
Çınlayan topuk sesleri
Dansediyor kaldırımda
Uzaktan bir gitar sesi
Karışıyor adımlara (nananana)
Akmış ter damlaları
Mazgallarıma bacaklarından
Artık istesem de koşamam
Sımsıkı tutmuşsun yakamdan
Ben de vazgeçip kaybolurum
Esmer ıslak vücudunda (nanananna)
Acıtıyor güzelliğin, farkında mısın?
Tenin esmer, ruhun sarışın
Çağırıyorsun günaha, sen şeytan mısın?
Tenin sıcak, tenin kıvrak, ruhun sarışın
Günler geceler geçmiş
Kaç tane hiç anlamadan
Vücudum seni özlemiş
Hayal etmiş durmadan
Doğru yanlış hiç anlamam
Ruhumu sana sattığımdan (nananananna)
Acıtıyor güzelliğin, farkında mısın?
Tenin esmer, ruhun sarışın
Çağırıyorsun günaha, sen şeytan mısın?
Tenin sıcak, tenin kıvrak, ruhun sarışın
Acıtıyor güzelliğin, farkında mısın?
Tenin esmer, ruhun sarışın
Çağırıyorsun günaha, sen şeytan mısın?
Tenin sıcak, tenin kıvrak, ruhun sarışın.
-
Yüzme bilmeden
Daha deniz görmeden
Hiç güneşte yanmadan
Şimdi ölmek istemem
Bir kalbi sarmadan
***
Aşkı tatmadan daha
Onla sarhoş olmadan
Hiç sevişmeden daha
Şimdi ölmek istemem
Daha hiç gülmeden
***
Çoban yıldızı
Sen benle kal
Çoban yıldızı
Hep benle kal
Zamanın varsa
***
Ben hiç kimsem olmadan
Tepeden tırnağa ona
Hiç sarılmadan
Şimdi ölmek istemem
Kalbine dokunmadan
***
Hadi al götür beni
Hala benimmişler gibi
Evime yurduma
Taze meyve tatları
Yağmurlarında
***
Çoban yıldızı
Sen benle kal
Çoban yıldızı
Zamanın varsa
Biraz daha
-
Şu dağılgan yüreğimi, şu köpüklere imrenen
Yüreğimi bir gün yollara atarsam
Bir gün nehir yataklarına dolarsam korkarım
Suyumun çoğu senden yana akacak
*
Dünyanın ölümünü gördüm, suyun, toprağın
En yakın dostlarımın birer birer
Vakitsiz açan çiçeklerin
Vakitli doğan çocukların ölümünü gördüm
Ama kimse inandıramaz beni
Öldüğüne sevgilerin
*
Sanki bir kız hep yürürdü yollarda
Evimin önünde ayağını silerdi paspasa
Kapımı açardı gümüş bir anahtarla
Sanki hep gelirdi
Sevişirdik bazen
*
Benimse ellerim titrerdi alnının aklığından
Saçlarına doğru titrerdi
Şimdi kağıtların üstünde gidip gelen ellerim
Titremez artık, yolunu bilir şimdi
-
Gözyaşların kurumuştu
Hem de hiç ağlamadan
Karşılıklı unutmuştuk
Hem de hiç unutmadan
Hep seni hatırlatır
Her cama çarptığında
Sırılsıklamdık yağmurda
Galata'da rıhtımda
Ne yazık demiştin
Sevgi yok hiç gözlerinde
Yıldızların altında
Boşver demiştin, konuşma
Galata'da rıhtımda
Yağmur yağdı bütün gece
Damlalar penceremde
Bir şey olacağı yok ama
İnsan bekliyor, bekliyor işte
Hep seni hatırlatır
Her cama çarptığında
Sırılsıklamdık yağmurda
Galata'da rıhtımda
Ne yazık demiştin
Sevgi yok hiç gözlerinde
Yıldızların altında
Boşver demiştin, konuşma
Galata'da rıhtımda
Ne yazık demiştin
Sevgi yok hiç gözlerinde
Yıldızların altında
Sırılsıklamdık yağmurda
Galata'da rıhtımda
-
Sözlerini unutmuş
En sevdiği şarkının
Bakmış ne geçmiş geçmiş
Ne gelecek gelecekmiş
Uçmayan kuş
Kesmez bıçak
Hiç atmayan bir kalp
İki yalnız bir gemide
Anısı var sadece
Kadın ağlar
Erkek bakar
Kadın duyar
Erkek duymaz
Kadın sorar
Erkek susar
Kadın gider
Erkek içer
Kadın ağlar
Erkek bakar
Kadın duyar
Erkek duymaz
Kadın sorar
Erkek susar
Kadın gider
Erkek içer
O şarkıydı aşkı anlatan
Sözcüklerin kölesi olmadan
Çekti ciğerim dumanını
Son sigarasından
Dayanmıştı
Daha da dayanırdı
Ama ne gerek vardı
Hiçbirini seçemedi sonunda
Kelimeleri önüne yayınca
Kadın ağlar
Erkek bakar
Kadın duyar
Erkek duymaz
Kadın sorar
Erkek susar
Kadın gider
Erkek içer
Kadın ağlar
Erkek bakar
Kadın duyar
Erkek duymaz
Kadın sorar
Erkek susar
Kadın gider
Erkek içer
Bazen aynı değildi
İki aşkın hikayesi
Arada ışık yılları vardı
Karşıdandı akıntı
Belki de her şey biterse
Bir şey başlardı
Ama o hiç konuşmadı
Sadece baktı
Kadın ağlar
Erkek bakar
Kadın duyar
Erkek duymaz
Kadın sorar
Erkek susar
Kadın gider
Erkek içer
Kadın ağlar
Erkek bakar
Kadın duyar
Erkek duymaz
Kadın sorar
Erkek susar
Kadın gider
Erkek içer
Kadın ağlar
Erkek bakar
Kadın duyar
Erkek duymaz
Kadın sorar
Erkek susar
Kadın gider
Erkek içer
Kadın ağlar
Erkek bakar
Kadın duyar
Erkek duymaz
Kadın sorar
Erkek susar
Kadın gider
Erkek içer
-
Bir fahişe sabaha karşı, çok seksimişim öyle diyor
Gülüyoruz yalanına, karşılıklı anlayışlı
Dalgakıranlardaki banklarda, çıkardı ayakkabılarını
Bak dedi köprü ışıkları, siliyorlar yıldızları
Kazıyınca yaldızlarını, altlarındaki demir paslı
Ateşe vermeli onları, ama her yerde yangın çıkışları
Sordum niye sattın diye yoksulluğunu?
Dedi elimdeki sadece oydu, niye sattın vücudunu?
Daha mı kötü dedi satmaktan ruhumu?
Herkes dedi merak içinde, ölümden sonra hayat var mı diye?
Boşuna düşünürler, sanki hayat varmış gibi ölümden önce
Sevdim seni ama bir şekilde hüzün var diye belki gözlerinde
Eğer sever gibi sarılırsan da, bu vücut sana bedava
Aslında derdim, çok gençsin daha
20'yim dedi ama ruhum 1000 yaşında
Kayalar kesti ayaklarımı yine de
Bir şey hissetmek güzel hala, bu dalgakıranda
Tek başıma, bu vücutla, fırlatıldım bu dünyaya
Aşk da basit, pişmanlık da, hayat hoyrat bu zamanda
Şahin kuşa, kuzgun leşe, ben değil bu dünya fahişe
Korkum çığlık atan adam gibi; tablodaki şakağımda ellerim
Hep kaçarken tek kişilik dünyayı, ben artık nasıl severim?
Anladım senin kalbin birinde, geceyle gündüz o hep seninle
Sarıldı ağladı saatlerce, o yine işe gitmeden önce
Aslında derdim çok gençsin daha
20'yim dedi ama ruhum 1000 yaşında
Kayalar kesti ayaklarımı yine de
Bir şey hissetmek güzel hala bu dalgakıranda
Tek başıma, bu vücutla, fırlatıldım bu dünyaya
Aşk da basit, pişmanlık da, hayat hoyrat bu zamanda
Şahin kuşa, kuzgun leşe, ben değil bu dünya fahişe
-
Bugün seni düşündüm
Bir şarkı çalınca
Her an aklımdasın bak
Bunca yıldan bile sonra
İnsan koşuşturmacayla
Hayata dalınca
Her fırsatta hatırlar
Küçük bir anıyla
*
Gündüz düşleriyle her an yanımdasın
Her güneş açışında, batışındasın
Bak o sevdiğim kadın uzaklardan bana geliyor
Değer bilmez bazen insan
Ama o pişman bana dönüyor
Yaz yağmurlarıyla, güz yapraklarıyla
*
Gündüz düşlerimde beni seviyor
Yaz yağmurlarıyla, güz yapraklarıyla
Gündüz düşlerimde benim oluyor
Bugün parkta oturdum
Seyrettim çocukları
*
Yağmur başlayınca
Hiçbiri kaçışmadı
Ben de kitap okudum
Sanki senden bahseden
Gözlerimi kapattım
Sayfaları geçerken
-
Bulutlar iç içe ve her an başka bir resim oluyorlar
Başka bir adla, başka bir zamanda rastlasaydım demiştim ya o gün sana
Vazgeçtim, kaçmak yok, söz bu kez
Çok güzel uyuyorsun diye yanımda
Bak, çok gevezeysem, hadi kapat çenemi
Sözcükler ne ki duygular yanında
Yoksa yarın sabah uyanıp ayılınca
Utanacağım şeyler söyleyebilirim şimdi
Ya da bırak hazır açmışken kapılarımı
Kalbime biraz daha temiz hava girsin
Yalancıyımdır biraz ama bana inan
Sarhoşken hep çok sahiciyim
Yine fazla içmiştim bu akşam da
Coşmuş kalbim, of nal gibiyim
Sağır, kör, dilsiz görünür kalbim
Ama bil, ben aslında iyi biriyim
Bilirim, çok kirlidir aşk sicilim
Sadakat konusunda da pek iddialı değilim
Ama bu kez farklı olsun diye
Sen denersen, ben de denerim
Pek iyi olmadı şarkı
En iyisi gel Ortaçgil dinleyelim
Sıcaklığını verirken sen bana
Sızayım aniden kollarında
Çok düşündüm kaçayım diye ama dedim
Ne zaman anlaşmış ki kalple beyin
Ve hele ne zaman düşünsem seni
Yaprak gibi titriyorken kalbim
La-la-la-la la-la-la-la
La-la-la-la la-la-la-la-la-la-la
La-la-la-la la-la-la-la
La-la-la-la la-la-la-la-la-la-la
La-la-la-la la-la-la-la
La-la-la-la la-la-la-la-la-la-la
La-la-la-la la-la-la-la
La-la-la-la la-la-la-la-la-la-la
-
İhtimalsiz bir hayal yok ki dünyada
Varsa bile yok farzedip
Yalvarırım tanrıya
Bir gün gelir de dünya tertemiz olursa
İsyan etmem bundan sonra
Zamanın ruhuna
Ağlasam aylarca
Uyusam yıllarca
Yoksa bile varedip
Yalvarırım tanrıya
Bir gün gelir de dünya böyle kalırsa
Vazgeçer
İsyan ederim artık tanrıya
Bırak beni kendi halime
Bırak peşimi
Elveda
Ellerimi dokundurdum denizin yüzeyine
Pürüzsüz suda halkalar yapsın diye
Her baharda varolmayan birine aşık olup
Hiç varolmamış bir dünyayı
Gerçekmiş sanıp
Bırak beni kendi halime
Bırak peşimi
Elveda
-
Hayali girmekti eve, anahtarsız
Zili çalarak sadece
Hiç bakmamıştı gözü gitse de
Yalnız kalpler sütununa gazetede
Yalnız uyur, yalnız uyanır
Tek başına yer yemeğini
O gün de yalnız uyandı
Yarın, dedi, ölme zamanı
Açık penceresi soğuk günlerde bile
Belki biri girer diye
Ama yarın erken kalkacak
Söndürdü ışığı gece yarısı
Dünyadaki son gününde
Döndü durdu yatağında
Sıkıldı, kalktı
İlk kez göz attı yalnız kalpler sütununa
Yalnız kalpler, yalnız kalpler
Sayfalarca yalnız kalpler
Ama şimdi mektubunu yazacak
'Kimse mesul değil' deyip imzalayacak
Yazdı kısacık son yazısını
Attı kendini dışarı sabaha karşı
Son bir kez, şemsiyesiz
Yağmura doysun diye
Başını damlalara kaldırdı
Sırılsıklam oldu, ıslandı
Masasına çöktüğünde
Yine önündeydi gazete
Birden kalbiyle bağlandı
Yazıdan hayal ettiğine
Dalgaları deniz kabuklarından
Dinleyen çocuklar gibi
Bir kalp buldu sayfalarda
Sevdi rumuzunu sevdiği birini
Aklında kurdu, kurdu
Verdi kalbini hayali birine
Yanında düşündü onu
Çok yakıştırdı kendine
Yalnız kalpler
Sayfalarca yalnız kalpler
Ona da bir mektup yazdı
Zarfında adresiyle
Sonra gitti aynaya baktı
Cesareti var mı hala diye
İki mektup masasında
Odaya geri döndüğünde
Baktı ikisine de
Acaba hangisi hangisiydi diye
Ansızın gözünden bir damla
Önce burnuna, sonra sayfaya
İşte seçti bile gözyaşım, dedi
Koydu mektubu zarfına
Yırttı attı öbür mektubu
Yavaş yavaş ayağa kalktı
Gitti içeriye
Son kez dinlenmeye yatağına yattı
Yalnız kalpler
Sayfalarca yalnız kalpler
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