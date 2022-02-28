Kır evinin verandasında Bir rüzgar gülüne rastladım İnsanmışçasına konuşmaya başladım Dedim, benim kadar yalnızsan Tek gecelik bir aşksan Omuzlarına abanan Bir anıdan kaçıyorsan *** Dibe vurduysan Yada hala düşüyorsan *** Bir yaz günü Bir yaz günü Hiç bu kadar üşüdün mü? Rüzgar gülü Rüzgar gülü Hiç ölümü düşündün mü? *** Hayalimdeki adsız kadın Sanki ağzımda tadın Eminim ki sen de hep kendini aradın Evimin yolu beni unutmuş otellerin soğukluğunda... Tüm bu garip duygular Bir tür iç kanama *** Dibe vurduysan Yada hala düşüyorsan *** Bir yaz günü Bir yaz günü Hiç bu kadar üşüdün mü? Rüzgar gülü Rüzgar gülü Hiç ölümü düşündün mü?