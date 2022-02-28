Rüzgar Gülü Şarkı Sözleri
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Kır evinin verandasında
Bir rüzgar gülüne rastladım
İnsanmışçasına konuşmaya başladım
Dedim, benim kadar yalnızsan
Tek gecelik bir aşksan
Omuzlarına abanan
Bir anıdan kaçıyorsan
***
Dibe vurduysan
Yada hala düşüyorsan
***
Bir yaz günü Bir yaz günü
Hiç bu kadar üşüdün mü?
Rüzgar gülü Rüzgar gülü
Hiç ölümü düşündün mü?
***
Hayalimdeki adsız kadın
Sanki ağzımda tadın
Eminim ki sen de hep kendini aradın
Evimin yolu beni unutmuş otellerin soğukluğunda...
Tüm bu garip duygular
Bir tür iç kanama
***
Dibe vurduysan
Yada hala düşüyorsan
***
Bir yaz günü Bir yaz günü
Hiç bu kadar üşüdün mü?
Rüzgar gülü Rüzgar gülü
Hiç ölümü düşündün mü?