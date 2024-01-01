Rüzgar Gülü (Bumerang Remix) Kır evinin verandasında Bir rüzgar gülüne rastladım İnsanmışçasına konuşmaya başladım Dedim, benim kadar yalnızsan Tek gecelik bir aşksan Omuzlarına abanan Bir anıdan kaçıyorsan *** Dibe vurduysan Yada hala düşüyorsan *** Bir yaz günü Bir yaz günü Hiç bu kadar üşüdün mü? Rüzgar gülü Rüzgar gülü Hiç ölümü düşündün mü? *** Hayalimdeki adsız kadın Sanki ağzımda tadın Eminim ki sen de hep kendini aradın Evimin yolu beni unutmuş otellerin soğukluğunda... Tüm bu garip duygular Bir tür iç kanama *** Dibe vurduysan Yada hala düşüyorsan *** Bir yaz günü Bir yaz günü Hiç bu kadar üşüdün mü? Rüzgar gülü Rüzgar gülü Hiç ölümü düşündün mü?

İki Yabancı Yazdan kalma bir günden Ya da çölde çay filminden Bir sahne var aklımda Oyuncular sanki biziz Mutsuzuz ikimiziz Kimi aşklar hiç bitmezmiş Bizimkisi bitenlerden Sevmeye yeteneksiziz *** İki yabancı, iki yabancı Birlikte ama yalnız İki yabancıyız *** İki yabancı, iki yabancı Birlikte ama yalnız İki yabancıyız *** Hani o güneşin batışı Bizi tanrıya inandırışı Şu an o akşam aklımda Ama çok zaman önceydi Yaralarımız ağır değildi Yine de bağışladım ben hep seni Hem seni hem de kendimi O kadar yoktun ki *** İki yabancı, iki yabancı Birlikte ama yalnız İki yabancıyız *** İki yabancı, iki yabancı Birlikte ama yalnız İki yabancıyız *** Yazdan kalma bir günden Yada çölde çay filminden Benimde sahneler aklımda Seninkilerden farklı ama Artık kendini kandırma *** Yoktur üstüne senin güzeli çirkin yapmakta Suçuysa dünyaya atmakta Neyin bildin ki değerini Benimkini bileceksin Bunu da tabi mahvedeceksin *** İki yabancı, iki yabancı Birlikte ama yalnız İki yabancıyız *** İki yabancı, iki yabancı Birlikte ama yalnız İki yabancıyız

O O her şeyi kendi yanından görüp Almak istediğini alır Başka şey düşünmez Beni unuturdu *** Onun her anı heyecan dolu Beni üzdüğü zamanlar bile Yokluğunu hissetmek Beni korkuturdu *** Ben her şeyi onun için, onun Yanında yaparken O hepsine uzaktan bakardı bir yabancı gibi Her sözümü dinliyor gibi Beni kandırırken İçinden geçen binlerce ses bastırırdı sesimi *** O her günü yeni bir umutla Bekler gibi görünür Yarına inanmaz, beni avuturdu *** Onun her anı heyecan dolu Beni üzdüğü zamanlarda bile Yokluğunu hissetmek Beni korkuturdu

Paramparça Saatim yok Tam olarak bilemem Biraz bira, biraz şarap önceydi Nasıl oluyor zaman bir türlü geçmezken Yıllar hayatlar geçiyor *** Takatim yok, yine de telefon sarıldım Son bir özür için Tüm sevdiğim kadınlardan Çok mu ayıp hala mutluluk istemek? Neyse zaten hiç halim yok *** Bugün benim doğum günüm Hem sarhoşum hem yastayım Bir bar taburesi üstünde Babamın öldüğü yaştayım *** Bugün benim doğum günüm Kelimeler büyüyor ağzımda Bildiğim bütün hayatlar Paramparça, paramparça Paramparça, paramparça *** Bugün benim doğum günüm Hem sarhoşum hem yastayım Bir bar taburesi üstünde Babamın öldüğü yaştayım *** Bugün benim doğum günüm Kelimeler büyüyor ağzımda Bildiğim bütün hayatlar Paramparça, paramparça Paramparça, paramparça

Uykusuz Her Gece Tam ona sarılırken gördüm pencereden Gülünecek ne vardı, gülüyordun ya öperken Bu gece seninle olalım canım derken Sildim seni o an kalbimden *** Neydi kopan içimden Yıllar zincirinden Öldüm sanki yaşarken Kaçtım hemen o sahneden Kendimi buldum ben çalıştığım bu yerde Azalır acılar da belki gitgide *** Uykusuz her gece bu soğuk kahvede Sabahlarım bazen günlerce Rüyalarıma gelme diye Uykusuz her gece, yorgun ölesiye Unutur muyum seni yorulsam her gece *** Masada boş bardaklar Kirlenmiş tabaklar Çoğalıyor önümde bitmesin sabaha kadar Yakmıyor elimi artık bu kaynar sular Yoruldukça kaybolur acılar

Hayalperest O kadar haklısın ki dayanamıyorum buna O kadar güzelsin ki çok çirkin kaldım yanında Korkum yaralanman hayatta O kadar yalnızsın ki dayanamıyorum buna O kadar sıcaksın ki çok soğuk kaldım yanında Korkum yaralanman hayatta Hayalperestsin Güzel hayaller peşinde Çok gençsin yanlış insanlar kalbinde Hayalperestsin Güzel hayaller peşinde Çok gençsin, çok gerçeksin Bu yüzden çok güzelsin O kadar haklısın ki dayanamıyorum buna O kadar güzelsin ki çok çirkin kaldım yanında Korkum yaralanman hayatta Hayalperestsin Güzel hayaller peşinde Çok gençsin yanlış insanlar kalbinde Hayalperestsin Güzel hayaller peşinde Çok gençsin, çok gerçeksin Bu yüzden çok güzelsin Hayalperestsin Güzel hayaller peşinde Çok gençsin yanlış insanlar kalbinde Hayalperestsin Güzel hayaller peşinde Çok gençsin yanlış insanlar kalbinde Hayalperestsin Hayalperestsin Hayalperestsin Hayalperestsin Hayalperestsin Hayalperestsin Bu yüzden çok güzelsin

Istanbul'da Sonbahar (Remix) Mevsim rüzgârları Ne zaman eserse O zaman hatırlarım Çocukluk rüyalarım Şeytan uçurtmalarım Öper beni annem Yanaklarımdan Güzel bir rüyada Sanki sevdiklerim Hayattalarken hâlâ Akşama doğru Azalırsa yağmur Kız kulesi ve adalar Ah burada olsan Çok güzel hâlâ İstanbul'da sonbahar Her zaman kolay değil Sevmeden sevişmek Tanımak bir vücudu Yavaşça öğrenmek Alışmak Ve kaybetmek İstanbul bugün yorgun Üzgün ve yaşlanmış Biraz kilo almış Ağlamış yine Rimelleri akıyor Akşama doğru Azalırsa yağmur Kız kulesi ve adalar Ah burada olsan Çok güzel hâlâ İstanbul'da sonbahar Akşama doğru Azalırsa yağmur Kız kulesi ve adalar Ah burada olsan Çok güzel hâlâ İstanbul'da sonbahar