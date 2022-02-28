Bu çığlık çığlığa dalgalar Ve hüzünlü güzel martılar Rüzgara çarpıp çarpıp gelip doluyorlar kalbime *** Yalnızım uçurumun kıyısında Hayat ve ölüm arasında Tüm hayatım akıp geçiyor Ayaklarım altında *** Daha kaç vücut gerekli Benim seni unutmama *** Senden önce senden sonra Senden önce senden sonra *** Daha kaç vücut gerek bana Benim seni unutmama *** Senden önce senden sonra Senden önce senden sonra *** Daha kaç vücut gerek bana Benim seni unutmama *** Bu çığlık çığlığa dalgalar Ve hüzünlü güzel martılar Rüzgara çarpıp çarpıp gelip doluyorlar kalbime *** Yalnızım uçurumun kıyısında Hayat ve ölüm arasında Tüm hayatım akıp geçiyor Ayaklarım altında *** Daha kaç vücut gerekli Benim seni unutmama *** Senden önce senden sonra Senden önce senden sonra *** Daha kaç vücut gerek bana Benim seni unutmama *** Senden önce senden sonra Senden önce senden sonra *** Daha kaç vücut gerek bana Benim seni unutmama *** Senden önce senden sonra Senden önce senden sonra *** Daha kaç vücut gerek bana Benim seni unutmama