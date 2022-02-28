Teo Şarkı Sözleri
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Bu çığlık çığlığa dalgalar
Ve hüzünlü güzel martılar
Rüzgara çarpıp çarpıp gelip doluyorlar kalbime
***
Yalnızım uçurumun kıyısında
Hayat ve ölüm arasında
Tüm hayatım akıp geçiyor
Ayaklarım altında
***
Daha kaç vücut gerekli
Benim seni unutmama
***
Senden önce senden sonra
Senden önce senden sonra
***
Daha kaç vücut gerek bana
Benim seni unutmama
***
Senden önce senden sonra
Senden önce senden sonra
***
Daha kaç vücut gerek bana
Benim seni unutmama
***
Bu çığlık çığlığa dalgalar
Ve hüzünlü güzel martılar
Rüzgara çarpıp çarpıp gelip doluyorlar kalbime
***
Yalnızım uçurumun kıyısında
Hayat ve ölüm arasında
Tüm hayatım akıp geçiyor
Ayaklarım altında
***
Daha kaç vücut gerekli
Benim seni unutmama
***
Senden önce senden sonra
Senden önce senden sonra
***
Daha kaç vücut gerek bana
Benim seni unutmama
***
Senden önce senden sonra
Senden önce senden sonra
***
Daha kaç vücut gerek bana
Benim seni unutmama
***
Senden önce senden sonra
Senden önce senden sonra
***
Daha kaç vücut gerek bana
Benim seni unutmama
-
Hatırlarım bugün gibi sessiz geçen son geceyi
Başın öne eğik bir suçlu gibi bana verdiğin hediyeyi
İki küçük kol düğmesi bütün bir aşk hikayesi
İki düğme ayrı kolda
Bizim gibi ayrı yolda
***
Akşam olunca sustururum herkesi her her şeyi
Gelir kol düğmelerinin birleşme saati
***
Usul usul çıkarır koyarım kutuya yan yana
Bitsin bu işkence kalsınlar bir arada
***
Heyhat sabah gün ışıldar yalnız gece buluşanlar
Yaşlı gözlerle ayrılırlar bizim gibi düğmeler gibi
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Bir gün belki hayattan,
Geçmişteki günlerden
Bir teselli ararsın,
Bak o zaman resmime
***
Benden sana son kalan,
Bir küçük resim şimdi
Cevap veremez ama,
Ağlar yalnızlığına
***
Ve işte arta kalan
Bir küçük resim şimdi
Koyup da bir başıma
Bırakıp gittin sen beni
***
Sen yalnız değilsin
Biliyorum nerdesin
Bu çok üzerdi beni
Yaşasaydım da görseydim
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