Senden Önce... Şarkı Sözleri
Teoman Senden Önce... şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Teoman Senden Önce... şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Senden Önce... sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
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Bu çığlık çığlığa dalgalar
Ve hüzünlü güzel martılar
Rüzgara çarpıp, çarpıp gelip
Doluyorlar kalbime
Yalnızım uçurum kıyısında
Hayat ve ölüm arasında
Tüm hayatım akıp geçiyor
Ayaklarımın altında
Daha kaç vücut gerekli?
Benim seni unutmama
Senden önce, senden sonra
Senden önce, senden sonra
Daha kaç vücut gerek bana?
Benim seni unutmama
Senden önce, senden sonra
Senden önce, senden sonra
Daha kaç vücut gerek bana?
Benim seni unutmama
Bu çığlık çığlığa dalgalar
Ve hüzünlü güzel martılar
Rüzgara çarpıp, çarpıp gelip
Doluyorlar kalbime
Yalnızım uçurum kıyısında
Hayat ve ölüm arasında
Tüm hayatım akıp geçiyor
Ayaklarımın altında
Daha kaç vücut gerekli?
Benim seni unutmama
Senden önce, senden sonra
Senden önce, senden sonra
Daha kaç vücut gerek bana?
Benim seni unutmama
Senden önce, senden sonra
Senden önce, senden sonra
Daha kaç vücut gerek bana?
Benim seni unutmama
Senden önce, senden sonra
Senden önce, senden sonra
Daha kaç vücut gerek bana?
Benim seni unutmama