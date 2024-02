Bu sabah yalnız uyandım Sensiz olmaz, sensiz olmaz Tanıdık kokular yok Sensiz olmaz Kahvaltım anlamsızdı Sensiz olmaz, sensiz olmaz İlk sigaram bile tatsızdı Sensiz olmaz *** Anlaşılan alışmıştım Sensiz olmaz, sensiz olmaz Bir verdiysem iki almıştım Sensiz olmaz Aşk bir dengesizlik işi Sensiz olmaz, sensiz olmaz Dengeye dönüşen bir sevgi Sensiz olmaz *** Yine kendi kendime sormadan duramadım Niye seni böyle istiyorum diye bulamadım *** Yalnızlık zor, sokaklar çıkmaz Sensiz olmaz, sensiz olmaz Hep tekdüze, her şey dümdüz Sensiz olmaz Anlamak çözmeye yetmez Sensiz olmaz, sensiz olmaz Biraz telaşlı, huzursuz Sensiz olmaz *** Yine kendi kendime sormadan duramadım Niye seni böyle istiyorum diye bulamadım *** Gece gelmiş, yatağım boş Sensiz olmaz, sensiz olmaz Sen uzaktasın, ben uzanmış Sensiz olmaz Anlamak çözmeye yetmez Sensiz olmaz, sensiz olmaz Zaman geçmez, sabah gelmez Sensiz olmaz *** Yine kendi kendime sormadan duramadım Niye seni böyle istiyorum diye bulamadım *** Sensiz olmaz, sensiz olmaz Sensiz olmaz Sensiz olmaz, sensiz olmaz Sensiz olmaz Sensiz olmaz, sensiz olmaz Sensiz olmaz, sensiz olmaz Sensiz olmaz, sensiz olmaz

Dün bir ip geçirmiş boynuma Yakalamış sımsıkı Ardımdan sesleniyor Sen hiç bırakma bizi ** Dün bir ip geçirmiş boynuma Yakalamış sımsıkı Ardımdan sesleniyor Sen hiç bırakma bizi ** Dünü dinle Unutma sakın Onu çözmek zorundasın Dünü dinle Unutma sakın ** Onu çözmek zorundasın Yarın ellerimden tutmuş Koşuyoruz art arda Yollar yollar boyunca ** Hep bulutlara doğru Yarın ellerimden tutmuş Koşuyoruz art arda Yollar yollar boyunca Hep bulutlara doğru ** Yarını dinle Unutma sakın Onu görmek zorundasın Yarını dinle Unutma sakın ** Onu görmek zorundasın Bugün omuzuma çökmüş Sevimli ama çok ağır Tepemden bağırıyor En güzel an budur Bugün omuzuma çökmüş ** Sevimli ama çok ağır Tepemden bağırıyor En güzel an budur Bugünü dinle ** Unutma sakın Onu yaşamak zorundasın Bugünü dinle Unutma sakın Onu yaşamak zorundasın

Yüzünü dökme, küçük kız Bırak üzülmeyi Yalnız sen misin bir düşün Unutan sevilmeyi ** Her siyahın bir beyazı Gecelerin gündüzü de vardır Yüzünü dökme, küçük kız Kızma onlara ** Yalnız sen misin bir düşün Zincir oranda, buranda Her tutsağın bir kaçışı Uykunun uyanışı da vardır ** Yüzünü dökme, küçük kız Yaşamın anlamını bul Sonra dinle kendini Yolunu bil ** Her siyahın bir beyazı Gecelerin gündüzü de vardır