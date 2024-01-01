-
Karanlığın içinde yandı göz bebeklerim
İlk önce gözlerini gördüm
Ilık rüzgârlar misali sesin değdi tenime
Belki bin defa yanıp yanıp söndü
Bir yanda sen
Bir yanda tövbeler
Bir yanım karşı koyar
Bir yanım ister
Serserim benim, deli dolu sevgilim
Kor gibi sıcak ya da sular gibi serin
Gelme uzak dur, korkuyorum çok
Çılgınlık bu, hâlim yok
Serserim benim, deli dolu sevgilim
Kor gibi sıcak ya da sular gibi serin
Gelme uzak dur, korkuyorum çok
Çılgınlık bu, hâlim yok
Karanlığın içinde yandı göz bebeklerim
İlk önce gözlerini gördüm
Ilık rüzgârlar misali sesin değdi tenime
Belki bin defa yanıp yanıp söndü
Bir yanda sen
Bir yanda tövbeler
Bir yanım karşı koyar
Bir yanım ister
Serserim benim, deli dolu sevgilim
Kor gibi sıcak ya da sular gibi serin
Gelme uzak dur, korkuyorum çok
Çılgınlık bu, hâlim yok
Serserim benim, deli dolu sevgilim
Kor gibi sıcak ya da sular gibi serin
Gelme uzak dur, korkuyorum çok
Çılgınlık bu, hâlim yok
Serserim benim, deli dolu sevgilim
Kor gibi sıcak ya da sular gibi serin
-
Derdim Çoktur Hangisine Yanayım
Gine Tazelendi Yürek Yarası
Ben Bu Derde Nerde Derman Bulayım
Meğer Şah Elinden Ola Çaresi
***
Efendim Efendim Benim Efendim
Benim Bu Derdime Derman Efendim
***
Türlü Donlar Giymiş Gülden Naziktir
Bülbül Cevreyleme Güle Yazıktır
Çok Hasretlik Çektim Bağrım Eziktir
Güle Güle Gelir Canlar Paresi
***
Efendim Efendim Benim Efendim
Benim Bu Derdime Derman Efendim
***
Pir Sultan'ım Katı Yüksek Uçarsın
Selamsız Sabahsız Gelir Geçersin
Dilber Muhabbetten Niye Kaçarsın
Böyle Midir Yolumuzun Töresi
***
Efendim Efendim Benim Efendim
Benim Bu Derdime Derman Efendim
-
Asker Yolu Beklerim,
Günü Güne Eklerim.
Sen Git Yarim Talime De,
Ben Sılayı Beklerim.
***
Mendilimde Tel Oya,
Gülmedim Doya Doya.
Asker Yolu Beklerim De,
Günleri Saya Saya.
***
Sucu Sucu Suyunan,
Soğan Acısıyınan.
Küsüdüm De Barıştım,
Yarin Bacısıyınan.
***
Mendilimde Tel Oya,
Gülmedim Doya Doya.
Asker Yolu Beklerim De,
Günleri Saya Saya.
***
Pilav Pişirdim Yavan,
Üstüne Koydum Soğan.
Yatağına Uzanmış Da,
Uyan Askerim Uyan.
***
Mendilimde Tel Oya,
Gülmedim Doya Doya.
Asker Yolu Beklerim De,
Günleri Saya Saya.
-
Ben Melamet Hırkasını
Kendim Giydim Eynime
Ar U Namus Şişesini
Taşa Çaldım Kime Ne
Haydar Haydar Taşa Çaldım Kime Ne
***
Gah Çıkarım Gökyüzüne
Seyrederim Alemi
Gah İnerim Yeryüzüne
Seyreder Alem Beni
Haydar Haydar Seyreder Alem Beni
***
Sofular Haram Demişler
Bu Aşkın Badesine
Ben Doldurur Ben İçerim
Günah Benim Kime Ne
Haydar Haydar Günah Benim Kime Ne
***
Nesimi'ye Sormuşlar
Yarin İlen Hoş Musun
Hoş Oluyum Olmuyayım
O Yar Benim Kime Ne
Haydar Haydar O Yar Benim Kime Ne
-
Bütün Dünya Senin Olsun
Bir Dost Bir Post Yeter Bana
Atlas Libas Senin Olsun
Bir Dost Bir Post Yeter Bana
***
Beyler Tahtından İnerler
Ayaksız Ata Binerler
Toprağa Gömüp Dönerler
Bir Dost Bir Post Yeter Bana
***
Sonu Yok Dünyada N'olur
Ecel Gelir Seni Bulur
Seyit Sefile'm İşin Bilir
Bir Dost Bir Post Yeter Bana
-
Mühür gözlüm, seni elden
Mühür gözlüm, seni elden
Sakınırım, kıskanırım
Yağan kardan, esen yelden
Sakınırım, kıskanırım, eyy
Yağan kardan, esen yelden
Yağan kardan, esen yelden
Sakınırım, kıskanırım, eyy
***
Havadaki turnalardan havadaki turnalardan
Su içtiğin kurnalardan giyindiğin urbalardan
Sakınırım, kıskanırım, eyy
Giyindiğin urbalardan giyindiğin urbalardan
Sakınırım, kıskanırım, eyy
***
Beşikte yatan kuzundan
Beşikte yatan kuzundan
Hem oğlundan, hem kızından
Ben seni senin gözünden
Sakınırım, kıskanırım, eyy
Ben seni senin gözünden
Yâr seni senin gözünden
Sakınırım, kıskanırım, eyy
***
Ali İzzet oncalardan ali İzzet oncalardan
Bakındım goncalardan yerdeki karıncalardan
Sakınırım, kıskanırım, eyy
Yerdeki karıncalardan yerdeki karıncalardan
Sakınırım, kıskanırım, eyy
-
Ayağında kundura
Yar gelir dura dura
Genç ömrümü çürüttüm
Göğsüme vura vura
***
Ölürem ben ölürem
Nere gitsen gelirem
Ben bir yetim çocuğam
Arar seni buluram vay
***
Çıktım kerpiç duvara
El ettim eski yara
Eski yar şöyle dursun
Can kurban yeni yara
***
Ölürem ben ölürem
Nere gitsen gelirem
Ben bir yetim çocuğam
Arar seni buluram vay
-
Parsel Parsel Eylemişler Dünyayı
Bir Dikili Taştan Gayrı Nem Kaldı
Dost Köyünden Ayağımı Kestiler
Bir Akılsız Baştan Gayrı Nem Kaldı
***
Padişah Değilem Çeksem Otursam
Saraylar Kursam Da Asker Yetirsem
Hediyem Yoktur Ki Dosta Götürsem
İki Damla Yaştan Gayrı Nem Kaldı
***
Nice Dertler Gördüm Derman Çıktılar
Çok Aliler Gördüm Osman Çıktılar
Eski Dostlar Bize Düşman Çıktılar
Bir Kaç Türlü Uftan Gayrı Nem Kaldı
***
Mahzuni Şerifim Çıksam Dağlara
Rastgelsem De Avcı Vurmuş Marala
Doldur Tüfeğini Beni Yarala
Bir Yaralı Döşten Gayrı Nem Kaldı
-
İşte Gidiyorum Çeşm-i Siyahım
Önümüze Dağlar Sıralansa Da
Sermayem Derdimdir Servetim Ahım
Karardıkça Bahtım Karalansa Da
***
Hayli Dolaşayım Yüce Dağlarda
Dost Beni Bıraktı Ah İle Zarda
Ötmek İstiyorum Viran Bağlarda
Ayağıma Cennet Kiralansa Da
***
Bağladım Canımı Zülfün Teline
Sen Beni Bıraktın Elin Diline
Güldün Mahzuninin Berbat Haline
Mervanın Elinde Parelense De
-
Yazımı Kışa Çevirdin
Bak Gözümde Yaşa Leyla'm
Mevlâ'm Ayrılık Vermesin
Gökde Uçan Kuşa Leylâ'm
***
Aşkınla Yaktın Sinemi
Aldın Gittin Benden Beni
Viran Eyledin Hanemi
Vurdun Taştan Taşa Leylâ'm
-
Şu karşı yaylada göç katar katar (kater kater)
Bir güzel sevdası serimde tüter
Bu ayrılık bana ölümden beter
Geçti dost kervanı eyleme beni
***
Şu benim sevdiğim başta oturur
Bir güzelin derdi beni bitirir
Bu ayrılık bize zulüm getirir
Geçti dost kervanı eyleme beni
***
Pir Sultan Abdal'ım kalkın aşalım
Aşıp yüce dağı engin düşelim
Çok nimetin yedik helallaşalım
Geçti dost kervanı eyleme beni