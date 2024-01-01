Sevişirdik Bazen Şu dağılgan yüreğimi, şu köpüklere imrenen Yüreğimi bir gün yollara atarsam Bir gün nehir yataklarına dolarsam korkarım Suyumun çoğu senden yana akacak * Dünyanın ölümünü gördüm, suyun, toprağın En yakın dostlarımın birer birer Vakitsiz açan çiçeklerin Vakitli doğan çocukların ölümünü gördüm Ama kimse inandıramaz beni Öldüğüne sevgilerin * Sanki bir kız hep yürürdü yollarda Evimin önünde ayağını silerdi paspasa Kapımı açardı gümüş bir anahtarla Sanki hep gelirdi Sevişirdik bazen * Benimse ellerim titrerdi alnının aklığından Saçlarına doğru titrerdi Şimdi kağıtların üstünde gidip gelen ellerim Titremez artık, yolunu bilir şimdi

Çoban Yıldızı Yüzme bilmeden Daha deniz görmeden Hiç güneşte yanmadan Şimdi ölmek istemem Bir kalbi sarmadan *** Aşkı tatmadan daha Onla sarhoş olmadan Hiç sevişmeden daha Şimdi ölmek istemem Daha hiç gülmeden *** Çoban yıldızı Sen benle kal Çoban yıldızı Hep benle kal Zamanın varsa *** Ben hiç kimsem olmadan Tepeden tırnağa ona Hiç sarılmadan Şimdi ölmek istemem Kalbine dokunmadan *** Hadi al götür beni Hala benimmişler gibi Evime yurduma Taze meyve tatları Yağmurlarında *** Çoban yıldızı Sen benle kal Çoban yıldızı Zamanın varsa Biraz daha

Galata'da Rıhtımda Gözyaşların kurumuştu Hem de hiç ağlamadan Karşılıklı unutmuştuk Hem de hiç unutmadan Hep seni hatırlatır Her cama çarptığında Sırılsıklamdık yağmurda Galata'da rıhtımda Ne yazık demiştin Sevgi yok hiç gözlerinde Yıldızların altında Boşver demiştin, konuşma Galata'da rıhtımda Yağmur yağdı bütün gece Damlalar penceremde Bir şey olacağı yok ama İnsan bekliyor, bekliyor işte Hep seni hatırlatır Her cama çarptığında Sırılsıklamdık yağmurda Galata'da rıhtımda Ne yazık demiştin Sevgi yok hiç gözlerinde Yıldızların altında Boşver demiştin, konuşma Galata'da rıhtımda Ne yazık demiştin Sevgi yok hiç gözlerinde Yıldızların altında Sırılsıklamdık yağmurda Galata'da rıhtımda

Ruhun Sarışın Güneş doğmuş sokaklarda Akşamdan kalan sabahlar Çınlayan topuk sesleri Dansediyor kaldırımda Uzaktan bir gitar sesi Karışıyor adımlara (nananana) Akmış ter damlaları Mazgallarıma bacaklarından Artık istesem de koşamam Sımsıkı tutmuşsun yakamdan Ben de vazgeçip kaybolurum Esmer ıslak vücudunda (nanananna) Acıtıyor güzelliğin, farkında mısın? Tenin esmer, ruhun sarışın Çağırıyorsun günaha, sen şeytan mısın? Tenin sıcak, tenin kıvrak, ruhun sarışın Günler geceler geçmiş Kaç tane hiç anlamadan Vücudum seni özlemiş Hayal etmiş durmadan Doğru yanlış hiç anlamam Ruhumu sana sattığımdan (nananananna) Acıtıyor güzelliğin, farkında mısın? Tenin esmer, ruhun sarışın Çağırıyorsun günaha, sen şeytan mısın? Tenin sıcak, tenin kıvrak, ruhun sarışın Acıtıyor güzelliğin, farkında mısın? Tenin esmer, ruhun sarışın Çağırıyorsun günaha, sen şeytan mısın? Tenin sıcak, tenin kıvrak, ruhun sarışın.

Bir Kadın ve Bir Erkek Sözlerini unutmuş En sevdiği şarkının Bakmış ne geçmiş geçmiş Ne gelecek gelecekmiş Uçmayan kuş Kesmez bıçak Hiç atmayan bir kalp İki yalnız bir gemide Anısı var sadece Kadın ağlar Erkek bakar Kadın duyar Erkek duymaz Kadın sorar Erkek susar Kadın gider Erkek içer Kadın ağlar Erkek bakar Kadın duyar Erkek duymaz Kadın sorar Erkek susar Kadın gider Erkek içer O şarkıydı aşkı anlatan Sözcüklerin kölesi olmadan Çekti ciğerim dumanını Son sigarasından Dayanmıştı Daha da dayanırdı Ama ne gerek vardı Hiçbirini seçemedi sonunda Kelimeleri önüne yayınca Kadın ağlar Erkek bakar Kadın duyar Erkek duymaz Kadın sorar Erkek susar Kadın gider Erkek içer Kadın ağlar Erkek bakar Kadın duyar Erkek duymaz Kadın sorar Erkek susar Kadın gider Erkek içer Bazen aynı değildi İki aşkın hikayesi Arada ışık yılları vardı Karşıdandı akıntı Belki de her şey biterse Bir şey başlardı Ama o hiç konuşmadı Sadece baktı Kadın ağlar Erkek bakar Kadın duyar Erkek duymaz Kadın sorar Erkek susar Kadın gider Erkek içer Kadın ağlar Erkek bakar Kadın duyar Erkek duymaz Kadın sorar Erkek susar Kadın gider Erkek içer Kadın ağlar Erkek bakar Kadın duyar Erkek duymaz Kadın sorar Erkek susar Kadın gider Erkek içer Kadın ağlar Erkek bakar Kadın duyar Erkek duymaz Kadın sorar Erkek susar Kadın gider Erkek içer

Fahişe Bir fahişe sabaha karşı, çok seksimişim öyle diyor Gülüyoruz yalanına, karşılıklı anlayışlı Dalgakıranlardaki banklarda, çıkardı ayakkabılarını Bak dedi köprü ışıkları, siliyorlar yıldızları Kazıyınca yaldızlarını, altlarındaki demir paslı Ateşe vermeli onları, ama her yerde yangın çıkışları Sordum niye sattın diye yoksulluğunu? Dedi elimdeki sadece oydu, niye sattın vücudunu? Daha mı kötü dedi satmaktan ruhumu? Herkes dedi merak içinde, ölümden sonra hayat var mı diye? Boşuna düşünürler, sanki hayat varmış gibi ölümden önce Sevdim seni ama bir şekilde hüzün var diye belki gözlerinde Eğer sever gibi sarılırsan da, bu vücut sana bedava Aslında derdim, çok gençsin daha 20'yim dedi ama ruhum 1000 yaşında Kayalar kesti ayaklarımı yine de Bir şey hissetmek güzel hala, bu dalgakıranda Tek başıma, bu vücutla, fırlatıldım bu dünyaya Aşk da basit, pişmanlık da, hayat hoyrat bu zamanda Şahin kuşa, kuzgun leşe, ben değil bu dünya fahişe Korkum çığlık atan adam gibi; tablodaki şakağımda ellerim Hep kaçarken tek kişilik dünyayı, ben artık nasıl severim? Anladım senin kalbin birinde, geceyle gündüz o hep seninle Sarıldı ağladı saatlerce, o yine işe gitmeden önce Aslında derdim çok gençsin daha 20'yim dedi ama ruhum 1000 yaşında Kayalar kesti ayaklarımı yine de Bir şey hissetmek güzel hala bu dalgakıranda Tek başıma, bu vücutla, fırlatıldım bu dünyaya Aşk da basit, pişmanlık da, hayat hoyrat bu zamanda Şahin kuşa, kuzgun leşe, ben değil bu dünya fahişe

Gündüz Düşleri Bugün seni düşündüm Bir şarkı çalınca Her an aklımdasın bak Bunca yıldan bile sonra İnsan koşuşturmacayla Hayata dalınca Her fırsatta hatırlar Küçük bir anıyla * Gündüz düşleriyle her an yanımdasın Her güneş açışında, batışındasın Bak o sevdiğim kadın uzaklardan bana geliyor Değer bilmez bazen insan Ama o pişman bana dönüyor Yaz yağmurlarıyla, güz yapraklarıyla * Gündüz düşlerimde beni seviyor Yaz yağmurlarıyla, güz yapraklarıyla Gündüz düşlerimde benim oluyor Bugün parkta oturdum Seyrettim çocukları * Yağmur başlayınca Hiçbiri kaçışmadı Ben de kitap okudum Sanki senden bahseden Gözlerimi kapattım Sayfaları geçerken

Mavi Kuş ile Küçük Kız Bulutlar iç içe ve her an başka bir resim oluyorlar Başka bir adla, başka bir zamanda rastlasaydım demiştim ya o gün sana Vazgeçtim, kaçmak yok, söz bu kez Çok güzel uyuyorsun diye yanımda Bak, çok gevezeysem, hadi kapat çenemi Sözcükler ne ki duygular yanında Yoksa yarın sabah uyanıp ayılınca Utanacağım şeyler söyleyebilirim şimdi Ya da bırak hazır açmışken kapılarımı Kalbime biraz daha temiz hava girsin Yalancıyımdır biraz ama bana inan Sarhoşken hep çok sahiciyim Yine fazla içmiştim bu akşam da Coşmuş kalbim, of nal gibiyim Sağır, kör, dilsiz görünür kalbim Ama bil, ben aslında iyi biriyim Bilirim, çok kirlidir aşk sicilim Sadakat konusunda da pek iddialı değilim Ama bu kez farklı olsun diye Sen denersen, ben de denerim Pek iyi olmadı şarkı En iyisi gel Ortaçgil dinleyelim Sıcaklığını verirken sen bana Sızayım aniden kollarında Çok düşündüm kaçayım diye ama dedim Ne zaman anlaşmış ki kalple beyin Ve hele ne zaman düşünsem seni Yaprak gibi titriyorken kalbim La-la-la-la la-la-la-la La-la-la-la la-la-la-la-la-la-la La-la-la-la la-la-la-la La-la-la-la la-la-la-la-la-la-la La-la-la-la la-la-la-la La-la-la-la la-la-la-la-la-la-la La-la-la-la la-la-la-la La-la-la-la la-la-la-la-la-la-la

Elveda İhtimalsiz bir hayal yok ki dünyada Varsa bile yok farzedip Yalvarırım tanrıya Bir gün gelir de dünya tertemiz olursa İsyan etmem bundan sonra Zamanın ruhuna Ağlasam aylarca Uyusam yıllarca Yoksa bile varedip Yalvarırım tanrıya Bir gün gelir de dünya böyle kalırsa Vazgeçer İsyan ederim artık tanrıya Bırak beni kendi halime Bırak peşimi Elveda Ellerimi dokundurdum denizin yüzeyine Pürüzsüz suda halkalar yapsın diye Her baharda varolmayan birine aşık olup Hiç varolmamış bir dünyayı Gerçekmiş sanıp Bırak beni kendi halime Bırak peşimi Elveda