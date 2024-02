Gözyaşların kurumuştu Hem de hiç ağlamadan Karşılıklı unutmuştuk Hem de hiç unutmadan Hep seni hatırlatır Her cama çarptığında Sırılsıklamdık yağmurda Galata'da rıhtımda Ne yazık demiştin Sevgi yok hiç gözlerinde Yıldızların altında Boşver demiştin, konuşma Galata'da rıhtımda Yağmur yağdı bütün gece Damlalar penceremde Bir şey olacağı yok ama İnsan bekliyor, bekliyor işte Hep seni hatırlatır Her cama çarptığında Sırılsıklamdık yağmurda Galata'da rıhtımda Ne yazık demiştin Sevgi yok hiç gözlerinde Yıldızların altında Boşver demiştin, konuşma Galata'da rıhtımda Ne yazık demiştin Sevgi yok hiç gözlerinde Yıldızların altında Sırılsıklamdık yağmurda Galata'da rıhtımda

Bugün seni düşündüm Bir şarkı çalınca Her an aklımdasın bak Bunca yıldan bile sonra İnsan koşuşturmacayla Hayata dalınca Her fırsatta hatırlar Küçük bir anıyla * Gündüz düşleriyle her an yanımdasın Her güneş açışında, batışındasın Bak o sevdiğim kadın uzaklardan bana geliyor Değer bilmez bazen insan Ama o pişman bana dönüyor Yaz yağmurlarıyla, güz yapraklarıyla * Gündüz düşlerimde beni seviyor Yaz yağmurlarıyla, güz yapraklarıyla Gündüz düşlerimde benim oluyor Bugün parkta oturdum Seyrettim çocukları * Yağmur başlayınca Hiçbiri kaçışmadı Ben de kitap okudum Sanki senden bahseden Gözlerimi kapattım Sayfaları geçerken