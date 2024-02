Pardon sizi birine benzettim geçmiş yıllardan Yemin ederim azcık içtim bu halim doğuştan Şampiyonum sanırken diskalifiye olduğumdan İşte sevgili bayan tüm gevezeliğim bundan *** Bir kız tanırdım eskiden hayat berbat derdi Loş kalbinde hayal kırıklıkları biriktirirdi Her filmden kitaptan bir rol seçerdi Beğensin diye gelirse ölüm makyajsız gezmezdi *** Tanırsınız benim gibilerini boş sokaklardan Çizgilere basmadan yürümeye çalışan insanlardan Ama dün akşam dedim ki kendi kendime Düşünme düşünme *** Kim anlamış ki sen anlayasın böyle Düşünme düşünme Kim anlamış ki sen anlayasın böyle Bir şey söyledi ki bence de doğru bir bar filozofu Çok kadın hiç kadındır oğlum yalnızlıktır sonu Kadehte yansımama baktım ayaklı bir kanıttım Kadın dergileri testlerinde her soruya yanıttım *** Tanırsınız benim gibilerini boş sokaklardan Çizgilere basmadan yürümeye çalışan insanlardan Ama dün akşam dedim ki kendi kendime Düşünme düşünme Kim anlamış ki sen anlayasın böyle Düşünme düşünme Kim anlamış ki sen anlayasın böyle *** Öyle güzelsiniz ki galiba korkmaya başlamalı Hanımefendi sizin kadar güzel olmak aman hemen yasaklanmalı Durun tahmin edeyim balıksınız değil mi Çok yalnızız n'olur hadi size gidelim mi Düşünme düşünme Kim anlamış ki sen anlayasın böyle Düşünme düşünme Kim anlamış ki sen anlayasın böyle

Kaptan bu kadar hızlı gitme hava güzel deniz güzel Yelken yeter bize akıntı burnu önümüzde Mandalina kokuları sahilden dolsun içimize * Mutluyum diyorum kendime sağım solum önüm arkam Her yer mavi mavi bu güzel eylül akşamüstü her yer masmavi Akdeniz meltemi altında kitabım kucağımda * Ne güzel şey uyuklamak sana ilk aşık olduğumda Geceyarı dolunayda bu koyda yüzmüştük çırılçıplak Yıllar nasıl aktı geçti lacivert mayom eridi güneşten artık Mavi mavi bu güzel eylül akşamüstü her yer masmavi * Yatma vakti geldi artık Rakı balık harikaydı kaptan eline sağlık Son bir kadeh dostlar için artık aramızda olmayan * İnşallah onlar da mutludurlar Mavi mavi bu güzel eylül akşamüstü her yer