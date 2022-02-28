Ne güzel sürpriz bu böyle hoş geldin Boş ver çabalama konuşmak zorunda değilsin Hem hareketlerinden küçücük mimiklerinden Kalbini okurum ben... *** Bütün gün yataktaydım yüzümde yastık izi Seninse geçmişinde binlerce ağır yenilgi Çok şaka yaptıysam Aslında korktuğumdan Beni zaten tanırsın sen.. *** Derler ki bir yerden sonra Acımaz daha fazla Zaten aşk kötü bir şaka Anlamaya çalışma *** Her güzel şey bitermiş Aşk nedensiz sevmekmiş *** Kulağımda gürültüler Uyurken televizyon açık kalmış Bir ülkenin bodrum katında kirli bir savaş varmış Midem bulanıyor galiba dünya tuttu beni hep kuruttu *** Derler ki bir yerden sonra Acımaz daha fazla Zaten aşk kötü bir şaka Anlamaya çalışma *** Her güzel şey bitermiş Aşk nedensiz sevmekmiş

Boş ver beni Mühim değilim Bu O'nun hikayesi Çok beyazdı, kir tutardı Ömrü kelebek kadardı *** Mektupları şişedeyken Bir de bakmış deniz yokmuş Tek başına dans ederken Mutsuzluktan sarhoşmuş *** Daha on yedi, on yedi, on yedi, on yediymiş *** Daha on yedi, on yedi, on yedi, on yediymiş Daha on yedi, on yedi, on yedi, on yediymiş *** Oyundan kalkmak isterken Kağıtlar dağıtılmış Bu hava boşluğunda Artık her şey satılıkmış *** Trafikte akmayan Hep onun şeridiyken Söylediği son şarkı Elveda Zalim Dünya'ymış *** Daha on yedi, on yedi, on yedi, on yediymiş Daha on yedi, on yedi, on yedi, on yediymiş Daha on yedi, on yedi, on yedi, on yediymiş *** Daha on yedi, on yedi, on yedi, on yediymiş Daha on yedi, on yedi, on yedi, on yediymiş Daha on yedi, on yedi, on yedi, on yediymiş Daha on yedi, on yedi, on yedi, on yediymiş