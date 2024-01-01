Tamirci Çırağı Gönlüme bir ateş düştü, yanar ha, yanar, yanar Ümit gönlümün ekmeği, umar ha, umar, umar Elleri ak, yumuk yumuk, ojeli tırnakları Nerelere gizlesin şu avucun nasırları Otomobili tamire geldi dün bizim tamirhaneye Görür görmez vurularak başladım ben sevmeye Ayağında uzun etek, dalga dalga saçları Ustam seslendi uzaktan, "Oğlum al takımları" Ustam seslendi uzaktan, "Oğlum al takımları" Bi' romanda okumuştum buna benzer bi' şeyi Cildi parlak kâğıt kaplı, pahalı bir kitaptı Ne olmuş, nasıl olmuşsa âşık olmuştu genç kız Yine böyle bi' durumda tamirci çırağına Ustama dedim ki, "Bugün giymeyim tulumları" Arkası puslu aynamda taradım saçlarımı Gelecekti bugün geri arabayı almaya O romandaki hayali belki gerçek yapmaya O romandaki hayali belki gerçek yapmaya Durdu zaman, durdu dünya, girdi içeri kapıdan Öylece bakakaldım ben gözümü ayırmadan Arabanın kapısını açtım, girsin içeri Kalktı hilal kaşları, sordu "Kim bu serseri?" Kalktı hilal kaşları, sordu "Kim bu serseri?" Çekti gitti arabayla, egzozuna boğuldum Gözümde tomurcuk yaşlar, ağır ağır doğruldum Ustam geldi, sırtıma vurdu, "Unut" dedi "romanları" İşçisin sen, işçi kal, "Giy" dedi "tulumları" İşçisin sen, işçi kal, "Giy" dedi "tulumları" İşçisin sen, işçi kal, "Giy" dedi "tulumları" İşçisin sen, işçi kal, "Giy" dedi "tulumları" İşçisin sen, işçi kal, "Giy" dedi "tulumları" İşçisin sen, işçi kal, "Giy" dedi "tulumları" İşçisin sen, işçi kal İşçisin sen, işçi kal İşçisin sen, işçi kal İşçisin sen, işçi kal İşçisin sen, işçi kal İşçisin sen, işçi kal İşçisin sen, işçi kal İşçisin sen, işçi kal

Namus Belası Düştüm mapus damlarına öğüt veren bol olur Düştüm mapus damlarına öğüt veren bol olur Toplasan o öğütleri burdan köye yol olur Toplasan o öğütleri burdan köye yol olur *** Ana, baba, bacı, gardaş dar gününde el olur Ana, baba, bacı, gardaş dar gününde el olur Namus belasına gardaş döktüğümüz kan bizim Namus belasına gardaş döktüğümüz kan bizim *** Hep bir halli Turhallıyız Biz bize benzeriz Hep bir halli Turhallıyız Biz bize benzeriz Yüz bin kere tövbe eder yine şarap içeriz Yüz bin kere tövbe eder yine şarap içeriz *** At bizim, avrat bizim, silah bizim, şan bizim At bizim, avrat bizim, silah bizim, şan bizim Namus belasına gardaş yatarız zindan bizim Namus belasına gardaş yatarız zindan bizim *** Kız gelinim, suna boylum doyamadan biz bize Kız gelinim, suna boylum doyamadan biz bize Besmeleyle yüzün açıp oturmadan diz dize Besmeleyle yüzün açıp oturmadan diz dize *** Almış kaçırmışlar seni, çökertmişler ıssıza Almış kaçırmışlar seni, çökertmişler ıssıza Namus belasına gardaş kıydığımız can bizim Namus belasına gardaş kıydığımız can bizim *** Ağam kurban, beyim kurban, hallarımı neyledim? Ağam kurban, beyim kurban, hallarımı neyledim? Ne bir eksik, ne bir fazla, hepsi tamam, söyledim Ne bir eksik, ne bir fazla, hepsi tamam, söyledim *** Kır kalemi, kes cezamı, yaşamayı neyleyim? Kır kalemi, kes cezamı, yaşamayı neyleyim? Namus belasına gardaş verdiğimiz can bizim Namus belasına gardaş verdiğimiz can bizim

Buluşma Bir kanat çırpar içimdeki martılar Bir kanat Gökyüzüne Maviye Buluta...…

Sakın Dönme Madem ki gittin Dönmesen de olur Hatta hiç dönmesen Çok daha iyi olur *** Madem ki çektin gittin Gelmesen de olur Hatta hiç gelmemen Çok daha iyi olur *** Giderken, beynindeki o gri hücreler Neyi emretti bilemem ki Şimdi ince pişmanlıklar artık Fayda getirmez dedim ya Hiç dönmesen çok daha iyi *** Sakın dönme, sakın dönme Kalbimdeki bıraktığın yeri yıkma Gitmek çok kolay, lakin dönmek acıdır Hatta utanç verici *** Yakıştıramam sana ben utançları Olsa olsa usançtır yaşadığın Usanmasan benden, gider miydin? Gider miydin söyle? Ama çektin gittin, sakın dönme *** Sakın dönme, sakın dönme Kalbimdeki bıraktığın yeri yıkma Gitmek çok kolay, lakin dönmek acıdır Hatta utanç verici *** Sakın dönme, sakın dönme Kalbimdeki bıraktığın yeri yıkma Gitmek çok kolay, lakin dönmek acıdır Hatta utanç verici

Yorgunum Kaptan Çok yorgunum Beni bekleme kaptan *** Çok yorgunum Beni bekleme kaptan Seyir defterini başkası yazsın Seyir defterini başkası yazsın *** Çınarlı kubbeli mavi bir liman Beni o limana çıkaramazsın Beni o limana çıkaramazsın *** Çınarlı kubbeli mavi bir liman Beni o limana çıkaramazsın Beni o limana çıkaramazsın *** Çınarlı kubbeli mavi bir liman Beni o limana çıkaramazsın Beni o limana çıkaramazsın *** Çok yorgunum Beni bekleme kaptan

Bu Son Olsun Bugün sen çok gençsin yavrum Hayat ümit neşe dolu Mutlu günler vaad ediyor Sana yıllar ömür boyu Ne yalnızlık ne de yalan üzmesin seni Doğarken ağladı insan bu son olsun bu son Doğarken ağladı insan bu son olsun bu son

Bindik Bir Alamete Bindik Bir Alamete... Bindik bir alamete gedeyoz gıyamete.. Gideoz kıyamete Amanieyynn.. Yol dediğin yol gibi Ulaşmalı bir yere Biz dön baba dönelim Geliyoz aynı yere Bu döngü kısır döngü Başı varda sonu yok Dönüyom dönemiyom Sonunda bir cıgış yok Amanieyynn... Bindik Bi Alamete Gedeyoz Gıyamete (2x) Amaneeinn.. Yerel ve genel seçim Seçin bakalım seçin Ki dön baba dönelim Aynı yere gelelim Çete çeteye çatmış Çete çete içinde Battık buruna kadar Cafer getir peçete Amanieyynn... Bindik Bi Alamete Gedeyoz Gıyamete (2x) Nush ile uslanmam ben Etmeli beni tekdir Tekdirden anlamazsam Artık hakkım kötektir Eskiden adam gibi Oturur meze yerdik Şimdi meze yer gibi Oturup adam yiyoz gariiee O zaman siz buna Müstehaksınız len!