Tek Başına Dans Şarkı Sözleri
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Bir gün daha geçmiş
Zaten yılları saymaz
Sorduğundaysa aynaya
Ayna yalan söylememiş
***
Geceleri anılarda
Hayalleriyle konuşmuş
Gözündeki halkalarda
Yaşlarını kurutmuş
***
Belki
Önümüz yaz
Gideriz bir yerlere
Belki dans edersin
Kumsalda yalnız, tek başına
***
Bu yağmur, bu deniz, bu kumsal
Bu yıldızlar, geçen yıllar
Bu sarhoşlar, bu yalnızlar
Kalbi kırık eski dostlar
***
Belki
Önümüz yaz
Gideriz bir yerlere
Belki dans edersin
Kumsalda yalnız, tek başına