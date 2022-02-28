Bir gün daha geçmiş Zaten yılları saymaz Sorduğundaysa aynaya Ayna yalan söylememiş *** Geceleri anılarda Hayalleriyle konuşmuş Gözündeki halkalarda Yaşlarını kurutmuş *** Belki Önümüz yaz Gideriz bir yerlere Belki dans edersin Kumsalda yalnız, tek başına *** Bu yağmur, bu deniz, bu kumsal Bu yıldızlar, geçen yıllar Bu sarhoşlar, bu yalnızlar Kalbi kırık eski dostlar *** Belki Önümüz yaz Gideriz bir yerlere Belki dans edersin Kumsalda yalnız, tek başına