-
Daha Gerçek Yalanların
Doğrularından
O Yüzden Boğuluyoruz
Bir Bardak Suda Fırtınadan
Zaman Beni
Ben Zamanı Öldürüyorken
Tuttum Nefesimi Atmaya
Seni Beynimden
*
Ama O Zaman Da Kalbim
Boşa Dönüyor
Hep Sana Atan Bir Yürek
Nasıl İnansın?
Bunca Tesadüfler
Nasıl Açıklansın?
Bana Bunca Zaman Sonra
*
Bunu Hissettiren
Öylesine Bir Rüzgâr Olamaz
Kalbime Esen
Dünle Bugün Arası
Sanki Daha Uzun Hayatımdan
Hiç Kimseye Mektup Yok
Ölmüş İnsanlar İnsansızlıktan
Ama O Zaman Da Kalbim
Boşa Dönüyor
Hep Sana Atan Bir Yürek
Nasıl İnansın?
Bunca Tesadüfler
Nasıl Açıklansın?
-
Yaklaştırsana yavaş yavaş kendini bana
Al içine tekrar derinine sakla, kat kasırgana
Yalan söyleme bak gözlerime bitmiş olamaz
Yokla ceplerini aşk kırıntıları kalmış olmalı biraz
***
Aşk kırıntısıyla doymaktansa
Tek başıma aç kalırım bu hayatta
Paylaşacak bir şey artık yoksa
Bir erkekle
Bir kadın arasında
***
Yürürüm ipte, ağım yokken hem de
Kopkoyu içim inan çok çalıştım
Bu kalpsiz dünyayı sevebilmek için
Neyim var ki sanki senden başka
Hadi son bir kez
Ceplerini yokla aşk kırıntıları kalmış olmalı biraz
***
Aşk kırıntısıyla doymaktansa
Tek başıma aç kalırım bu hayatta
Paylaşacak bir şey artık yoksa
Bir erkekle
Bir kadın arasında
***
Aşk kırıntısıyla doymaktansa
Tek başıma aç kalırım bu hayatta
Paylaşacak bir şey artık yoksa
Bir erkekle
Bir kadın arasında
-
Bir çılgın gibi şimdi hayatım
Ne sevgim kaldı çünkü, ne gözyaşlarım
Kurtulmak için her seferinde
Kaçtım koşar gibi içimdeki senden
Ateş düşünce söndüm, hep sırılsıklam
Şimdi dursun ister dönsün dünya
***
Dursun ister dönsün dünya etrafında
Hiç fark etmez çünkü artık sen yoksun ya
Sönsün tüm mumlar bitsin sevgim
İster dursun ister dönsün dünya
***
Mektuplar gibiyiz hiç açılmamış
Saklanmış ama zamanla kaybolmuş
Sildin mi beni parmak ucunla
İçindeki benden kurtuldun mu yoksa
Günüm gelince yok oldum ardından
Şimdi dursun ister dönsün dünya
-
Arabayı sen kullan demiştim içkiliyim
Boş ver yutalım şeritleri bas gaza dedim
Bu otel güzel adını sevdim
Orda öyle yerlerime dokun, dokunmadığı kimsenin
***
Sarhoş olsak ya ikimiz unutsak ya
Bulut olup iç içe bardaktan boşalsak ya
Sarhoş olsak ya tek vücut olsak ya
Yüksek doz aşk alıp burada mutlu ölsek ya
***
Yıllar önceydi çokta güzeldi şimdi düşününce
Benimsin demiştim bende senin
Renkli rüyalar otelinde
***
Yıllar önceydi çokta güzeldi şimdi düşününce
Benimsin demiştim bende senin
Renkli rüyalar otelinde
***
Kapıları çalmıştım cevapsız savrulmaya
Hiç atmayan kalpleriyle insanlara
Ama sen farklısın dedim dedim ki sense
Dikkat et sadığımdır sadece kendime
***
Sarhoş olsak ya ikimiz unutsak ya
Bulut olup iç içe bardaktan boşalsak ya
Sarhoş olsak ya tek vücut olsak ya
Yüksek doz aşk alıp burada mutlu ölsek ya
***
Yıllar önceydi çokta güzeldi şimdi düşününce
Benimsin demiştim bende senin
Renkli rüyalar otelinde
***
Yıllar önceydi çokta güzeldi şimdi düşününce
Benimsin demiştim bende senin
Renkli rüyalar otelinde
-
El sallamıştı annesine
Bayram izni dönüşünde
Hissetmiş miydi oğlunu
Kurşun kalbi deldiğinde
Kan revan içinde
Yan yana aynı köprüde
Annelerinin rüyalarında
Öldükleri yaşlarıyla
Ateşi harlı delikanlılar
Ne şehit, ne kahramanlar
Düşmansız bir savaşta
Düştüler, kalkmayacaklar
Emin değildi kendi bile
Dokunmuş muydu tetiğine
Kesin olan tek şeyse
En yakın mahkumdu ipe
Kalpte kurşun ilmek boyunda
İki çocuk ölüm karşısında
Hep çocuk kalacaklar büyümeden birer tabutta
Ama yaşıyorlar gülüyorlar
Annelerinin rüyalarında
-
Kim olacak bundan sonra
Uyandığımda, soğuk yatağımda
Kim dinleyecek kalbimi
Bakacak yüzüme
Güzelmişim gibi sanki
*
Kim tutacak son anda
Bedenimi havada
Düşen uçurumlarda
Ben tutarken nefesimi
Ağzından aldığım
Ağzımda sakladığım
Uçup gitmesin diye
*
Biz büyür, dünya değişirken
Birbirimizi düşünüp
Başkalarıyla sevişirken
Kim sevişecek kalbiyle
İnandırıp sevgiye
Uyutup nefesiyle
Kim ısıtacak teniyle
Sanki sıcak evim olup
Kış vakti okul dönüşünde
-
Dün yine yapayalnız dolaştım yollarda
Yağmurlarla ıslanan bomboş sokaklarda
Gözlerimde yaş, kalbimde sızı, unutmadım seni
Unutamadım, unutamadım, ne olur anla beni
*
Unutmak kolay demiştin, alışırsın demiştin
Öyleyse sen unut beni yeter ki benden isteme
*
Gözlerimde yaş, kalbimde sızı, unutmadım seni
Unutamadım, unutamadım, ne olur anla beni
Yıllar ikimizden de çok şeyler götürmüş
Sen yeni yuva kurarken beni paramparça bölmüş
Gözlerimde yaş, kalbimde sızı, unutmadım seni
*
Unutamadım, unutamadım, ne olur anla beni
Unutmak kolay demiştin, alışırsın demiştin
*
Öyleyse sen unut beni yeter ki benden isteme
Gözlerimde yaş, kalbimde sızı, unutmadım seni
Unutamadım, unutamadım, ne olur anla beni
Unutamadım, unutamadım, ne olur anla beni
-
Kaçıyor musun aşktan hala
Koşup insandan insana
Hayatı bırakıp tabağında
Boşver mi diyorsun kanasın
İçin acıyor mu hiç bazı bazı
Cesur musun gözünü kapadığında
Sımsıkılar mı, kırpıyor musun
Boşver mi diyorsun kanasın
Biliyorum artık çok zor çok
Kuracak yeni bir hikayem yok
Yine de uğraşıyorum rastgele
Bu eskimiş kelimelerle
Yavaşlıyor ama durmuyor dünya
Zaman kimseden değilken yana
Gitmiş herkes evleriniz bomboş
Boşver mi diyorsun kanasın
Batmadık ama su alıyoruz hala
Hissetmeden basıp toprağa
Yüz basmadan yaralarıma
Boşver mi diyorsun kanasın
Alt üst olmuş coğrafyanda
Cebinde bozuk paralarınla
Kendi mezarına selam durup
Boşver mi diyorsun kanasın
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Çoktandır
Yaşıyormuş gibi
Yapıyordum demek
Ben bu şehirde
Çoktandır
İki yabancı gibi
Yaşıyorduk demek
Biz bu şehirde
Ben de
Ben de
Belki yaşar
Belki ölürüm
Çoktandır
Eriyorsa eğer
Silinirmiş meğer
Büyük de olsa aşk
Çoktandır
Kanıyormuş meğer
Çalışırdım inan
Farketseydim eğer
Ben de
Ben de
Belki yaşar
Belki ölürüm
Ben de
Ben de
Belki yaşar
Belki ölürüm
Süresi hiç belli olmaz
Yok ki zamanı
Yarası zor geçer derler
Yok ki ilacı
İnsan bazen yaşar
Bazen de ölür
Ben de
Ben de
Belki yaşar
Belki ölürüm
Ben de
Ben de
Belki yaşar
Belki ölürüm
Ben de
Ben de
Belki yaşar
Belki ölürüm
Ben de
Ben de
Belki yaşar
Belki ölürüm
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Saat 11'miş meğerse
Fildişinden kulelerde
Sönüyor ışıklar bak
Geceye günaydın diyelim
Gözlerinde çapak varsa
Hemen silelim
Sıradan ölümlüleriz
Büyümüş kimyası değişmiş
Yazarız banıp kanımıza
Tutkunuzdur yazgımıza
Nasıl anlasınlar seni beni acıkmadan yiyenler
Uyumadan önce ayaküstü terlemeden sevişenler
Niye külçe gibi kalpleri
Kurumuş ağızları dilleri hepsi
Yorgun yaşamamaktan
Boşver anlamasınlar seni
Ben anlarım bakışından
Bilirim her hücreni
Nasıl görecekler seni
Kapalıyken sımsıkı kalpleri
Boşver dişle kendi fünyeni
Zaten bir gün her şey biter
Kabul edenler etmeyenler
Kabul edilmiştir