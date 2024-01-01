Tuzak Şarkı Sözleri
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Aklın kayarsa ellerinden
Sen alışırken
Tam severken
Gökyüzüne bak
Bak da söyle
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Yıldızların en küskününe
Üç adım at sonuca doğru
Ayrılca, sevene doğru
Sevdiklerin, acıların
Tatlı evin çocukların
*
Sahibiysen, tuzak bunlar
Sahibiysen, tuzak bunlar
Tuzak bunlar, tuzak bunlar
Sahibiysen, tuzak bunlar
*
Unutmaksa intikamın
Unuttuğunu da unutmaksa
Kanla da terle de yazsan da farketmez
Sulara yazdıysan eğer
*
Bilemezsin, sevemezsin
Görmezlerse seni hiç
Yenemezsin, duyamazsın, bulamazsın
Görmezlerse seni hiç
Olamazsın
Sahibiysen, tuzak bunlar
Sahibiysen, tuzak bunlar
*
Tuzak bunlar, tuzak bunlar
Sahibiysen, tuzak bunlar
Sahibiysen, tuzak bunlar
Sahibiysen, tuzak bunlar
Tuzak bunlar, tuzak bunlar
Sahibiysen, tuzak bunlar