Aklın kayarsa ellerinden Sen alışırken Tam severken Gökyüzüne bak Bak da söyle * Yıldızların en küskününe Üç adım at sonuca doğru Ayrılca, sevene doğru Sevdiklerin, acıların Tatlı evin çocukların * Sahibiysen, tuzak bunlar Sahibiysen, tuzak bunlar Tuzak bunlar, tuzak bunlar Sahibiysen, tuzak bunlar * Unutmaksa intikamın Unuttuğunu da unutmaksa Kanla da terle de yazsan da farketmez Sulara yazdıysan eğer * Bilemezsin, sevemezsin Görmezlerse seni hiç Yenemezsin, duyamazsın, bulamazsın Görmezlerse seni hiç Olamazsın Sahibiysen, tuzak bunlar Sahibiysen, tuzak bunlar * Tuzak bunlar, tuzak bunlar Sahibiysen, tuzak bunlar Sahibiysen, tuzak bunlar Sahibiysen, tuzak bunlar Tuzak bunlar, tuzak bunlar Sahibiysen, tuzak bunlar