Tam ona sarılırken gördüm pencereden Gülünecek ne vardı, gülüyordun ya öperken Bu gece seninle olalım canım derken Sildim seni o an kalbimden *** Neydi kopan içimden Yıllar zincirinden Öldüm sanki yaşarken Kaçtım hemen o sahneden Kendimi buldum ben çalıştığım bu yerde Azalır acılar da belki gitgide *** Uykusuz her gece bu soğuk kahvede Sabahlarım bazen günlerce Rüyalarıma gelme diye Uykusuz her gece, yorgun ölesiye Unutur muyum seni yorulsam her gece *** Masada boş bardaklar Kirlenmiş tabaklar Çoğalıyor önümde bitmesin sabaha kadar Yakmıyor elimi artık bu kaynar sular Yoruldukça kaybolur acılar