-
Bir anda
Yok olur anılarım
Gözlerim kapanırsa
Azalır umutlarım
Bir anda
Sisler rıhtımında
Bekle der gölgeler
Gün battığında
Ama ben uyandım
Sağa sola baktım
Doğrular içinde
Yalana inandım
Yarın olmaz
Yarın olmaz
Yarın olmaz
Şimdi ya da asla
Yarın olmaz
Yarın olmaz
Yarın olmaz
Şimdi ya da asla
Yarın olmaz
Bir anda
Yok olur anılarım
Gözlerim kapanırsa
Azalır umutlarım
Bir anda
Sisler rıhtımında
Bekle der gölgeler
Gün battığında
Ama ben uyandım
Sağa sola baktım
Doğrular içinde
Yalana inandım
Yarın olmaz
Yarın olmaz
Yarın olmaz
Şimdi ya da asla
Yarın olmaz
Yarın olmaz
Yarın olmaz
Şimdi ya da asla
Yarın olmaz
Ama ben uyandım
Sağa sola baktım
Doğrular içinde
Yalana inandım
Yarın olmaz
Yarın olmaz
Yarın olmaz
Şimdi ya da asla
Yarın olmaz
Yarın olmaz
Yarın olmaz
Şimdi ya da asla
Yarın olmaz
Yarın olmaz
Yarın olmaz
Şimdi ya da asla
Yarın olmaz
Yarın olmaz
-
Bizi tanıyan herkes bilir
Senle ben eskiden beri
Hiç derdimiz olmadan büyümüştük yan yana
Hani çok sevdiğin o filmi gördükten sonra
Kısacık kestirip saçlarını içtin ilk sigaranı
***
Oh Papatya
Yüzümün haline bak
Seninle kim kalacak
Işıklar kapanınca?
Benden çok uzakta
Oh Papatya
Son bir defa bana bak
Seninle kim kalacak
Işıklar kapanınca
Buradan çok uzakta
***
Zaman mı değişti yoksa ben mi
Geride mi kaldı o günler?
Aklım belli karışmış
Yüzümde gölgeler
Senin için saklayıp, sana getirip
Anlattığım her şey
Artık çok boş geliyor
Yalan tüm kelimeler
***
Şimdi o günlere dönüp
Seni düşündüğüm anlarda
Hala üstümde kokun
Sesin kulaklarımda
-
Uyanıver gökyüzüyle sonsuzluğa
Unutuver
Hatırlatırsa ellerin
Süzülsün dudaklarından
Yıllar boyunca
***
Son bir nefes, acın katlanınca
Bana yoksun
Biliyorum
Usul usul eriyorum
Kararıyor gözlerim hep
Yorgunum
***
Yığılır kalır
Yüreğim
Donuk gözlerinde
***
Ter atar deniz geceler indiğinde
Bana yoksun biliyorum
Usul usul eriyorum
kararıyor gözlerim hep yorgunum
***
Ne ekmek, ne de su
Sensizlik korkusu
İstemem yeter ki sen
Yanımda ol
Yeter!
-
Ben hala ölürüm
Plastik çiçekli gizli bahçemde
Sessizlikten kaçar sığınırım
Yorgunluğun koynuna
**
Apansız uyanır düşlerim
Tek güzel yerinde
Ararım tadını
Eve dönmenin yolu bilmenin
**
Kimin, kimin bu sessiz eller
Mor halkalı yaralı gözler
Kıyılarıma vuran sen misin
Kimin, kimin bu kör gözler
**
Bu varışsız yalan sözler
Adımı unutan sen misin
Ben hala ararım
Bilinmeyenin ulaşılmaz balını
Kaçarım kalabalıktan, yalnızlıktan
Dostumuz ölümden
-
Gözyaşıysa sevdiklerin
Ben en çirkini, en fakiri
Yanmıyorsa yorgun lambam
Isıtmazsa karton evim
Hiç tutmam ben sözlerimi
Derindir uykum, uyanmadım
On gün oldu ben öleli
Bir öyküydüm, anlatıldım
Vur sen beni yerden yere
Damganı savur ellerimize
Bir kavga ki ürkütürse
Kanatırsa, öldürürse
Vur sen beni yerden yere
Damganı savur ellerimize
Bir kavga ki ürkütürse
Kanatırsa seni gizlice
Seni gizlice
Gözyaşıysa sevdiklerin
Ben en çirkini, en fakiri
Yanmıyorsa yorgun lambam
Isıtmazsa karton evim
Vur sen beni yerden yere
Damganı savur ellerimize
Bir kavga ki ürkütürse
Kanatırsa, öldürürse
Vur sen beni yerden yere
Damganı savur ellerimize
Bir kavga ki ürkütürse
Kanatırsa seni gizlice
Seni gizlice
Vur sen beni yerden yere
Damganı savur ellerimize
Bir kavga ki ürkütürse
Kanatırsa, öldürürse
Vur sen beni yerden yere
Damganı savur ellerimize
Bir kavga ki ürkütürse
Kanatırsa, öldürürse
Vur sen beni yerden yere
Damganı savur ellerimize
Bir kavga ki ürkütürse
Kanatırsa seni gizlice
Seni gizlice
-
Renkler, mevsimler soluyorsa
Sen evde yokken sevgi seni arıyorsa
Günler, yağmurlarla yok olsa
Çok küçüksen, üstüne basılıyorsa
Çok gezenin bildiğinde
Çok bilenin mutsuzluğunda
(La, la-la-la) hepsi bir ya sonunda
(La, la-la-la) hepsi bir ya sonunda
Renkler, mevsimler soluyorsa
Sen evde yokken sevgi seni arıyorsa
Çok gezenin bildiğinde
Çok bilenin mutsuzluğunda
(La, la-la-la) hepsi bir ya sonunda
(La, la-la-la) hepsi bir ya sonunda
(La, la-la-la) hepsi bir ya sonunda
(La, la-la-la) hepsi bir ya sonunda
Çok gezenin bildiğinde
Çok bilenin mutsuzluğunda
(La, la-la-la) hepsi bir ya sonunda
(La, la-la-la) hepsi bir ya sonunda
(La, la-la-la) hepsi bir ya sonunda
(La, la-la-la) hepsi bir ya sonunda
-
Daha gün ışığı görmeden
Bana görünmeden, yolunda
Her gün arar o sevgiyi
Mışıl mışıl uykusunda
*
Sanma seni hatırlarım
Önce, sonra, görmediğinde
Sanma sana çok kızarım
Zaten odam hep dar geliyor bana
*
Sen benim olmasan, olmasan, olmasan da
*
Yazı bitiren o ellerin
Seni sevenlerin koynunda
Gördüm acılı resmini
Bana gülümsedi, sonunda
*
Sanma seni hatırlarım
Önce, sonra, görmediğimde
Sanma sana çok kızarım
Zaten odam hep dar geliyor bana
*
Sen benim olmasan, olmasan, olmasan da
Sen benim olmasan, olmasan, olmasan da
Sen benim olmasan, olmasan, olmasan da
Sen benim olmasan, olmasan, olmasan da
*
Ya siz beni sevenler
Unuttunuz sonunda
Bu oteller kentinin
Diğer yakasında
*
Zaten odam hep dar geliyor bana
*
Sen benim olmasan, olmasan, olmasan da
Sen benim olmasan, olmasan, olmasan da
Sen benim olmasan, olmasan, olmasan da
Sen benim olmasan, olmasan, olmasan da
-
Çok Uzaktan Geldiysen
Otur, Soluklan, Dedi
Kuraklıktan Geçtiysen
Dikenli Yollardan
Karanlıktan
Gölgeden
Issızdan
Yüzünü Yalayan Soğuktan
Doğum
Acı
Doğrularım, Korkularım
*
Sevilince Yanıtı
Dilimizde Olan
Kanımı Donduran, Isıtan
Durduran
Bir Kalemsen
*
Bir Boş Kâğıt
Mutlu Aşk Varsa Da
Mutlu Son Yoktur
Çocukluğun Anıları
Sırtında Ağır Örtü
*
Üşütendir Aslında
Kış Gecelerini
Süre Değil Anlattığım
Her Şeyin Sonu
Mutlu Aşk Varsa Da
Mutlu Son Yoktur
*
Sevilince Yanıtı
Dilimizde Olan
Kanımı Donduran, Isıtan
Durduran
Bir Kalemsen
Bir Boş Kâğıt
Mutlu Aşk Varsa Da
Mutlu Son Yoktur
-
Gözlerim kör karanlıkta
Kör kuyunda boğulursa
Tenim benim olmadıysa
Yitirilmiş tutsak olmuş, düşman olmuş
Milyon defa tekrarlanan hayatımsa
Gizli bağın çözüldüyse
Yollar varsa pahalıysa
Uzun, kısa ya da darsa
Artık hiç farklı omayan
Sıkıldığın hayatınsa
Aslında yollar
Yalanını görmez
Yaraları sarmaz
Hiç bitmez
Aslında yollar
Daralıp açılmaz
Sonuna da varmaz
Hem varsan da farketmez ki
Oldu, oldum, çocuk kaldım
Yüreğimden yaralandım
Bir yer olsa huzur sunsa
Dizlerim üstünde çöksem
Sonsuz yolu aydınlansa
Günün ilk ışığında
Son bir kez nefes alsam
Kaybolasam gözyaşında
Ya da ilk kitabında
-
Her gün aradıysam
Gizli değil ki bu, okunuyor yüzümden
Sonsuz bulamayışı kalbimin
Bir daha aramaz tanırım onu
Kaçamağı beynimin
Tutunuversem
Çalısına sevginin
Uçurumlarda
Her gün aradıysam
Hiç bulamadıysam
Hep çocuk kaldıysam
Büyür müyüm sonunda?
Her gün aradıysam
Hiç bulamadıysam
Hep çocuk kaldıysam
Büyür müyüm sonunda?
Tek sen değilsin ki
Boşluğa uzanan
Korkak, sevgisiz kalbimiz
Bir daha aramaz
Tanırım onu
Yaralıyız hepimiz
Tutunuversem
Çalısına sevginin
Uçurumlarda
Her gün aradıysam
Hiç bulamadıysam
Hep çocuk kaldıysam
Büyür müyüm sonunda?
Her gün aradıysam
Hiç bulamadıysam
Hep çocuk kaldıysam
Büyür müyüm sonunda?
Her gün aradıysam
Hiç bulamadıysam
Hep çocuk kaldıysam
Büyür müyüm sonunda?
Her gün aradıysam
Hiç bulamadıysam
Hep çocuk kaldıysam
Büyür müyüm sonunda?
Her gün aradıysam
Hiç bulamadıysam
Hep çocuk kaldıysam
Büyür müyüm sonunda?
Her gün aradıysam
Hiç bulamadıysam
Hep çocuk kaldıysam
Büyür müyüm sonunda?
Her gün aradıysam
-
Sil, severek gözlerini
Dilsiz ellerinle sarmala, sar beni
Korkusuz isteğin bağırsın
Ölmemiş sevgiler arasına koy beni
*
Aslında yok çaresi bilirim
Canlar verir, soğuk nefesim
Aslında yok çaresi sevginin
Kabaran serin teninin
*
Yollara, yıllara, yazgımı yazdım yanında
Yollara, yıllara, yazgımı yazdım yanında
Yollara, yıllara, yazgımı yazdım yanında
Yollara, yıllara, yazgımı yazdım yanında
*
Hep uzaksa her biri
Kavrayıp bıraktıysan hep beni
Görünmem duvarlar inince
Yine de sen hep dokun, gör beni
*
Aslında yok çaresi bilirim
Canlar verir, soğuk nefesim
Aslında yok çaresi sevginin
Kabaran serin teninin
*
Yollara, yıllara, yazgımı yazdım yanında
Yollara, yıllara, yazgımı yazdım yanında
Yollara, yıllara, yazgımı yazdım yanında
Yollara, yıllara, yazgımı yazdım yanında
*
[Köprü]
Aslında yok çaresi bilirim
Canlar verir, soğuk nefesim
Aslında yok çaresi sevginin
Kabaran serin teninin
*
Yollara, yıllara, yazgımı yazdım yanında
Yollara, yıllara, yazgımı yazdım yanında
Yollara, yıllara, yazgımı yazdım yanında
Yollara, yıllara, yazgımı yazdım
Yollara, yıllara, yazgımı yazdım yanında
Yollara, yıllara, yazgımı yazdım yanında
Yollara, yıllara, yazgımı yazdım yanında
Yollara, yıllara, yazgımı
-
Ben hep sana gelirim beni anlasın diye tenin
Bırakırım, kamaşsın yaşamdan gözlerim
Tenini avuçlarım, zaten severim
Gelmesen de, sevmesen de beni
Tutsan ellerimden geçmişi unutamam ki
Öpsem gözlerinden yaşları kurutamam ki
Damağım çöle dönmüş, sesim çamura
Oyuncağını geri ver içimdeki çocuğa
Hiç kimse bilmez, hiç kimse sevmez
Şimdi sen de yoksun yanımda
Hiç kimse duymaz, hiç kimse sormaz
Şimdi sen de yoksun yanımda
Yüzüm gözüm toz toprak, yağmurların yıkamaz
Kalbim kabuk bağlar, içim artık acımaz
Kanserli kentlerin çığlığından
Son trenle ayrıldığımdan
Hiç kimse bilmez, hiç kimse sevmez
Şimdi sen de yoksun yanımda
Hiç kimse duymaz, hiç kimse sormaz
Şimdi sen de yoksun yanımda
Şimdi sen de yoksun yanımda
Şimdi sen de yoksun yanımda
Şimdi sen de yoksun yanımda
Şimdi sen de yoksun yanımda