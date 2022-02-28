Yarından Bana Ne Şarkı Sözleri
Teoman Yarından Bana Ne şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Teoman Yarından Bana Ne şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Yarından Bana Ne sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Tüm Şarkıları
-
Bu akşamüstü yine ben otururken penceremde
Yorgun gün sırtımda
Sağda solda insanlar görüyorum
Hepsi birden koşuyorlar mutlu yarına
***
Birkaç gün evvel olsaydı
Ben de koşardım onlarla
Bugün ben kaybettim
Benim için yarın olan tek sevgim, kime ne?
Şimdi ben gülüyorum
Her şey tatsız ve anlamsız bugün artık
Yarından bana ne
***
Bundan sonra tek başıma ben
Ne yaparım, nereye giderim boş umutlarla?
Bir kenarda durup herkesten yardım mı
Beklesem gözümde yaşlarla?
***
Her gün uğraş, her gün kaybet
Bak olmuyor, aldanma!
Bugün ben kaybettim
Benim için yarın olan tek sevgim, kime ne?
Şimdi ben gülüyorum
Her şey tatsız ve anlamsız bugün artık
Yarından bana ne