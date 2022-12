Bu akşamüstü yine ben otururken penceremde Yorgun gün sırtımda Sağda solda insanlar görüyorum Hepsi birden koşuyorlar mutlu yarına *** Birkaç gün evvel olsaydı Ben de koşardım onlarla Bugün ben kaybettim Benim için yarın olan tek sevgim, kime ne? Şimdi ben gülüyorum Her şey tatsız ve anlamsız bugün artık Yarından bana ne *** Bundan sonra tek başıma ben Ne yaparım, nereye giderim boş umutlarla? Bir kenarda durup herkesten yardım mı Beklesem gözümde yaşlarla? *** Her gün uğraş, her gün kaybet Bak olmuyor, aldanma! Bugün ben kaybettim Benim için yarın olan tek sevgim, kime ne? Şimdi ben gülüyorum Her şey tatsız ve anlamsız bugün artık Yarından bana ne