Aşk Ve Gurur Şarkı Sözleri
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"Bir yer olsa" demiştin, "senle ben için
Paramız olmasa da, kalbimiz zengin"
Birazcık gurur, bolca da aşk
Çok gençtik, hepsi buydu elimizdeki
***
"Bir yol olsa" demiştin, "senle ben için
O yolda hayatımı sana verirdim"
Biraz kıskançlık, bolca da aşk
Çok gençtik hepsi buydu elimizdeki
***
Yıllar sonra
***
"Bir son olsa" demiştin "senle ben için
Aynı anda durduğu kalplerimizin"
Birazcık hayal, bolca da aşk
Çok gençtik hepsi buydu elimizdeki
***
Yıllar sonra
***
"Bugün o gün" demiştin "senle ben için"
Dışarıda yağmur vardı, kendini verdin
Biraz pişmanlık, bolca da aşk
Çok gençtik hepsi buydu elimizdeki
***
Yıllar sonra
-
Bir gün daha geçmiş
Zaten yılları saymaz
Sorduğundaysa aynaya
Ayna yalan söylememiş
***
Geceleri anılarda
Hayalleriyle konuşmuş
Gözündeki halkalarda
Yaşlarını kurutmuş
***
Belki
Önümüz yaz
Gideriz bir yerlere
Belki dans edersin
Kumsalda yalnız, tek başına
***
Bu yağmur, bu deniz, bu kumsal
Bu yıldızlar, geçen yıllar
Bu sarhoşlar, bu yalnızlar
Kalbi kırık eski dostlar
***
Belki
Önümüz yaz
Gideriz bir yerlere
Belki dans edersin
Kumsalda yalnız, tek başına
-
Bir yaprak uçuyor ağaçtan
Pat diye kucağıma
Adını gördüm sanki
Damarında
***
Uykularımı bölen
Gündüzümü geceden
Adını duydum sanki
Dudağında
***
Hala aşkta umudun varsa
Her baharda, yağmurda
Hala aşkta umudun varsa
Aşk da zaten
Tesadüfen
***
Martılar uçuyorlar
-
İnce yüzlü genç bir kadın göle girmişse
Papatyaları düşmüşse, zamansız ölmüşse
Gece saat tam 12'yi vurduğunda
O geceyi devirmiş üç beş şarapla
***
Gölde sıyırmış eteğini çırılçıplak kalmış
Koparılmış çiçeklerden hiç taç yapmamış
Bilmiş ki hep kendinde bir tuhaflık varmış
İşte o yüzden hırpalanmış
***
Kaburgaların arasında titrermiş camları
Son kez dua etmiş, "seç beni hayat" demiş
Uzaklarda bir yerde, her dar sokakta
Ölüm ışığa uzanmış, kadınsa ona
***
Aşka dayamıştı kendini
Artık sevmediği
Şehirleri, insanları, kuru gülleri
Tutmuş içine çekmiş, sonra tutmuş fırlatmış
Uyandığında her şey bitsin diye
***
Cesur da değilmiş ki, hem aksanı bozuk
On sekizine bir gün kala üçüncü mevkide
Yıkıntıların üzerinde, bu dipsiz gölde
Konuşmuş suya, "konuk et beni, koynuna al" diye
***
İnce yüzlü genç bir kadın göle girmişse
Papatyaları düşmüşse, zamansız ölmüşse
Uzaklarda kendini suya bırakmış
Ölüm ışığa uzanmış, kadınsa ona
-
Gözlerim boş bakıyor ufukta bir şeye
Mutluluk veda ediyor ılık nefesiyle
***
Bu sabah sanki bütün cevaplar kanat açmış göğe
***
Bir bulut saklıyor sanki akacak yaşları uykusuz gözlerimden
Bir vapur kalkışı, bir başka zoraki firar verdiğim sözlerimden
***
Martılar çığlık çığlığa diyor ki, dön sarıl ona
Çok geç olmadan dön bu yollardan
Kır artık zincirini, bu kalp aşksız kir pas tutar
Çok geç olmadan dön bu yollardan
***
Bir yanım anlamsız ve tutarsız bir telaşta
Bir yanım küllenmiş zoraki sevdada
***
Bir bulut saklıyor sanki akacak yaşları uykusuz gözlerimden
Bir vapur kalkışı, bir başka zoraki firar verdiğim sözlerimden
-
Upuzun sapsarı kupkuru
Bir sahilde yürüyorum
Martılar gülüşürken
Çığlık çığlığa ben
Gözyaşlarımdan içiyorum
Kalbim kırık
Bugün bütün şişeleri
Kendime açıyorum
Karışmasın kimsecikler
Daha düşmedim uçuyorum
Ah kaldı gözlerimde
Hüznüyle o sevgili
Hatırası kavururda kaynıyor beni
Eski anılardan bir kaç resmiyle
Bense bu sahilde bir sarhoş
***
Lay laylayla lalalalalaaa
Lay laylayla lalalalalaaa
***
Upuzun sapsarı kupkuru
Bir sahilde yürüyorum
Martılar gülüşürken
Çığlık çığlığa ben
Gözyaşlarımdan içiyorum
Kalbim kırık
Bugün bütün şişeleri
Kendime açıyorum
Karışmasın kimsecikler
Daha düşmedim uçuyorum
Ah kaldı gözlerimde
Hüznüyle o sevgili
Hatırası kavururda kaynıyor beni
Eski anılardan bir kaç resmiyle
Bense bu sahilde bir sarhoş
-
Bana öyle bakma anlayacaklar
İkimize karşı bu dünya
Bizi anlamayacaklar
Bana öyle bakma yaklaşma
Bana öyle dokunma
İkimize karşı bu dünya
Bizi anlamayacaklar
***
Bu hayatta bizi böyle yakamızdan tutacaksa
Hadi böyle yaşa derken kalbimize sormuş mu?
***
Bu hayatta bizi böyle yakamızdan tutacaksa
Hadi böyle yaşa derken kalbimize sormuş mu?
***
Benle böyle konuşma
Kapıları kapatma
İkimize karşı bu dünya
Bizi anlamayacaklar
***
Beni aşkla aldatma
Gerçeklere kapatma
Böyle kırık da bakma
Beni daha da ağlatma
***
Bu hayatta bizi böyle yakamızdan tutacaksa
Hadi böyle yaşa derken kalbimize sormuş mu?
***
Bu hayatta bizi böyle yakamızdan tutacaksa
Hadi böyle yaşa derken kalbimize sormuş mu?
Bu hayatta bizi böyle yakamızdan tutacaksa
Hadi böyle yaşa derken kalbimize sormuş mu?
***
Bana öyle bakma anlayacaklar
İkimize karşı bu dünya bizi anlamayacaklar
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