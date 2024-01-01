-
Yüzünü dökme, küçük kız
Bırak üzülmeyi
Yalnız sen misin bir düşün
Unutan sevilmeyi
**
Her siyahın bir beyazı
Gecelerin gündüzü de vardır
Yüzünü dökme, küçük kız
Kızma onlara
**
Yalnız sen misin bir düşün
Zincir oranda, buranda
Her tutsağın bir kaçışı
Uykunun uyanışı da vardır
**
Yüzünü dökme, küçük kız
Yaşamın anlamını bul
Sonra dinle kendini
Yolunu bil
**
Her siyahın bir beyazı
Gecelerin gündüzü de vardır
-
Ben hala ölürüm
Plastik çiçekli gizli bahçemde
Sessizlikten kaçar sığınırım
Yorgunluğun koynuna
**
Apansız uyanır düşlerim
Tek güzel yerinde
Ararım tadını
Eve dönmenin yolu bilmenin
**
Kimin, kimin bu sessiz eller
Mor halkalı yaralı gözler
Kıyılarıma vuran sen misin
Kimin, kimin bu kör gözler
**
Bu varışsız yalan sözler
Adımı unutan sen misin
Ben hala ararım
Bilinmeyenin ulaşılmaz balını
Kaçarım kalabalıktan, yalnızlıktan
Dostumuz ölümden
-
Dün bir ip geçirmiş boynuma
Yakalamış sımsıkı
Ardımdan sesleniyor
Sen hiç bırakma bizi
**
Dün bir ip geçirmiş boynuma
Yakalamış sımsıkı
Ardımdan sesleniyor
Sen hiç bırakma bizi
**
Dünü dinle
Unutma sakın
Onu çözmek zorundasın
Dünü dinle
Unutma sakın
**
Onu çözmek zorundasın
Yarın ellerimden tutmuş
Koşuyoruz art arda
Yollar yollar boyunca
**
Hep bulutlara doğru
Yarın ellerimden tutmuş
Koşuyoruz art arda
Yollar yollar boyunca
Hep bulutlara doğru
**
Yarını dinle
Unutma sakın
Onu görmek zorundasın
Yarını dinle
Unutma sakın
**
Onu görmek zorundasın
Bugün omuzuma çökmüş
Sevimli ama çok ağır
Tepemden bağırıyor
En güzel an budur
Bugün omuzuma çökmüş
**
Sevimli ama çok ağır
Tepemden bağırıyor
En güzel an budur
Bugünü dinle
**
Unutma sakın
Onu yaşamak zorundasın
Bugünü dinle
Unutma sakın
Onu yaşamak zorundasın
-
Gözlerim kör karanlıkta
Kör kuyunda boğulursa
Tenim benim olmadıysa
Yitirilmiş tutsak olmuş, düşman olmuş
**
Milyon defa tekrarlanan hayatımsa
Gizli bağın çözüldüyse
Yollar varsa pahalıysa
Uzun, kısa ya da darsa
**
Artık hiç farklı olmayan
Sıkıldığın hayatınsa
Aslında yollar
Yalanını görmez
**
Yaraları sarmaz
Hiç bitmez
Aslında yollar
Daralıp açılmaz
**
Sonuna da varmaz
Hem varsan da fark etmez ki
Oldu, oldum, çocuk kaldım
Yüreğimden yaralandım
**
Bir yer olsa huzur sunsa
Dizlerim üstünde çöksem
Sonsuz yolu aydınlansa
Günün ilk ışığında
**
Son bir kez nefes alsam
Kaybolsam gözyaşında
Ya da ilk kitabında
-
Bugün yağmur bir kadın saçıdır
Yeryüzüne dökülen
Upuzun ince ince
Karanlık kokulu
***
Sen ki aşkta aldatıldın
Yüreğin taş parçası
Dinle yağmuru dinle
Teselli bul türküsünden
***
Her şey olur
Her şey büyür
Her şey geçer
Hayat kalır
-
Bu sabah yalnız uyandım
Sensiz olmaz, sensiz olmaz
Tanıdık kokular yok
Sensiz olmaz
Kahvaltım anlamsızdı
Sensiz olmaz, sensiz olmaz
İlk sigaram bile tatsızdı
Sensiz olmaz
***
Anlaşılan alışmıştım
Sensiz olmaz, sensiz olmaz
Bir verdiysem iki almıştım
Sensiz olmaz
Aşk bir dengesizlik işi
Sensiz olmaz, sensiz olmaz
Dengeye dönüşen bir sevgi
Sensiz olmaz
***
Yine kendi kendime sormadan duramadım
Niye seni böyle istiyorum diye bulamadım
***
Yalnızlık zor, sokaklar çıkmaz
Sensiz olmaz, sensiz olmaz
Hep tekdüze, her şey dümdüz
Sensiz olmaz
Anlamak çözmeye yetmez
Sensiz olmaz, sensiz olmaz
Biraz telaşlı, huzursuz
Sensiz olmaz
***
Yine kendi kendime sormadan duramadım
Niye seni böyle istiyorum diye bulamadım
***
Gece gelmiş, yatağım boş
Sensiz olmaz, sensiz olmaz
Sen uzaktasın, ben uzanmış
Sensiz olmaz
Anlamak çözmeye yetmez
Sensiz olmaz, sensiz olmaz
Zaman geçmez, sabah gelmez
Sensiz olmaz
***
Yine kendi kendime sormadan duramadım
Niye seni böyle istiyorum diye bulamadım
***
Sensiz olmaz, sensiz olmaz
Sensiz olmaz
Sensiz olmaz, sensiz olmaz
Sensiz olmaz
Sensiz olmaz, sensiz olmaz
Sensiz olmaz, sensiz olmaz
Sensiz olmaz, sensiz olmaz
-
Kır evinin verandasında bir rüzgâr gülüne rastladım
İnsanmışcasına konuşmaya başladım
Dedim, "Benim kadar yalnızsan, tek gecelik bir aşksan
Omuzlarına abanan bir andan kaçıyorsan"
Dibe vurduysan ya da hâlâ düşüyorsan
Bir yaz günü, bir yaz günü
Hiç bu kadar üşüdün mü?
Rüzgâr gülü, rüzgâr gülü
Hiç ölümü düşündün mü?
Hiç ölümü düşündün mü?
Hayalimdeki adsız kadın, sanki ağzımda tadın
Eminim ki sen de hep kendini aradın
Evimin yolu beni unutmuş otellerin soğukluğunda
Tüm bu garip duygular bir tür iç kanama
Dibe vurduysan ya da hâlâ düşüyorsan
Bir yaz günü, bir yaz günü
Hiç bu kadar üşüdün mü?
Rüzgâr gülü, rüzgâr gülü
Hiç ölümü düşündün mü?
Hiç ölümü düşündün mü?
Dibe vurduysan ya da hâlâ düşüyorsan
Bir yaz günü, bir yaz günü
Hiç bu kadar üşüdün mü?
Rüzgâr gülü, rüzgâr gülü
Hiç ölümü düşündün mü?
Hiç ölümü düşündün mü?
Bir yaz günü, bir yaz günü
Hiç bu kadar üşüdün mü?
Rüzgâr gülü, rüzgâr gülü
Hiç ölümü düşündün mü?
Hiç ölümü düşündün mü?
Hiç ölümü düşündün mü?
-
Saatim yok, tam olarak bilemem
Biraz bira, biraz şarap önceydi
Nasıl oluyor? zaman bir türlü geçmezken
Yıllar hayatlar geçiyor
**
Takatim yok, yine de telefon sarıldım
Son bir özür için
Tüm sevdiğim kadınlardan
Çok mu ayıp, hala mutluluk istemek
Neyse zaten hiç halim yok
**
Bugün benim doğum günüm
Hem sarhoşum hem yastayım
Bir bar taburesi üstünde
Babamın öldüğü yaştayım
**
Bugün benim doğum günüm
Kelimeler büyüyor ağzımda
Bildiğim bütün hayatlar
Paramparça, paramparça
Paramparça, paramparça
**
Bugün benim doğum günüm
Hem sarhoşum hem yastayım
Bir bar taburesi üstünde
Babamın öldüğü yaştayım
**
Bugün benim doğum günüm
Kelimeler büyüyor ağzımda
Bildiğim bütün hayatlar
Paramparça, paramparça
Paramparça, paramparça
-
Olmalı mı olmamalı mı?
Yoksa hiç değişmemeli mi?
Ama ben değişmezsem, ben olamam ki
**
Görmeli mi görmemeli mi?
Yoksa hiç bakınmamalı mı?
Ama ben bakınmazsam, hiç göremem ki
**
Sevmeli mi sevmemeli mi?
Yoksa hiç beğenmemeli mi?
Ama ben beğenmezsem, hiç konuşmam ki
**
Bilmeli mi bilmemeli mi?
Yoksa hiç öğrenmemeli mi?
Ama ben öğrenmezsem, hiç olamam ki
**
Olmalı mı olmamalı mı?
Yoksa hiç değişmemeli mi?
Ama ben değişmezsem, ben olamam ki
-
Mavi kuş her daim sarhoş
Biraz da bize kızmış, onun için hiç yüz vermiyor
Oysa güzel şarkıları vardı yıldızlara denizlere
Ama söylemiyor ki bizlere
Susuyor
Suç işlemiş eller gibi
Perondaki boş trenler gibi
Ucu görülmeyen tüneller gibi
Gel hiç üzülme
Salına salına uç
Ben gelemem ama sen git biraz dolaş.
Saksağanın şakası sandılar
Muhabbet kuşları ve papağanlar
Belki de arkadaşındırlar
Kargalar gibi karaladılar
Kırlangıçlar ve serçeler
Bize biraz yalan söylediler
Çok saftık
Zararsız küçük yalanlar gibi
Yağmurdan kaçanlar gibi
Bütün vapurları kaçıranlar gibi
Gel hiç üzülme
Salına salına uç
Ben gelemem ama sen git biraz dolaş
Mavi kuş sanki bir düş
Kaşla göz arasında
Geceyle gündüz ortasında
Sokaklar bile sokaklara kesişir
Gölgeler ki güneşe bağlı
Biz ikimizde öyleyiz
Ama bilmeliyiz
Ağıramamış aydınlıklar gibi
Kireç tutmuş çaydanlıklar gibi
Hiç sevişmemiş insancıklar gibi
Gel hiç üzülme
Salına salına uç
Ben gelemem ama sen git biraz dolaş
Mavi kuş her daim sarhoş
Biraz da bize kızmış
-
Ruhi'dir benim adım hiç çıkamam evimden
Dostlar uydururum hayali mutluyumdur bu yüzden
Bir çiçek dürbününden insanlara bakarken
Bir gün bir istasyon gördüm trenleri geciken
**
Yolcular ellerinde tek gidişlik bir bilet
Henüz bilmeseler de hayat bundan ibaret
İstasyon insanları buradalar tesadüfen
Aynı rüyayı görüp ayrı yerlere giden
**
İstasyon insanları buradalar tesadüfen
Aynı rüyayı görüp ayrı yerlere giden
Eskiden çok eskiden ben daha çok küçükken
Henüz cennet plajı otopark olmamışken
**
Mercanların arasında küçük balıklar vardı
En güzelleri el boyunda kavuniçi olanlardı
Bir gün bir rüya gördüm o kavuniçi balık benmişim
Büyümem beklenmeden afiyetle yenmişim
**
İstasyon insanları buradalar tesadüfen
Aynı rüyayı görüp ayrı yerlere giden
İstasyon insanları buradalar tesadüfen
Aynı rüyayı görüp ayrı yerlere giden
**
Bir sırrım var saklarım
Ama görünce anlarsınız
Yalnız dikkat acımayın acınmak canımı en çok acıtandır
İstasyon insanları buradalar tesadüfen
**
Aynı rüyayı görüp ayrı yerlere giden
İstasyon insanları buradalar tesadüfen
Aynı rüyayı görüp ayrı yerlere giden
-
Zaman düşer ellerimden yere
Oradan tahta boşa
Saatler çalışır izinsiz hep bir sonraya
Resimler sarı güneşsizlikten
Duygular değişir
Dostlar dağılır dört bir yana, kendi yollarına
Ve sen, ben değirmenlere karşı
Bile bile birer yitik savaşçı
Akarız dereler gibi denizlere
Belki de en güzeli böyle
Sen, ben değirmenlere karşı
Bile bile birer yitik savaşçı
Akarız dereler gibi denizlere
Belki de en güzeli böyle
Uçurtma uçar sözlüğümden
Geri gelmeyecek bir kuş
Yaşanmamış kırıntılar sadece bir düş
Zaman düşer ellerimden yere
Oradan tahta boşa
Saatler çalışır izinsiz hep bir sonraya
Ve sen, ben değirmenlere karşı
Bile bile birer yitik savaşçı
Akarız dereler gibi denizlere
Belki de en güzeli böyle
Sen, ben değirmenlere karşı
Bile bile birer yitik savaşçı
Akarız dereler gibi denizlere
Belki de en güzeli böyle
-
Su olsam, ateş olsam
Göklerdeki güneş olsam
Konuşmasam taş olsam
Yine de oynar mısın benimle?
**
Sus olsam, kusur olsam
Ağızdaki küfür olsam
Doğuştan esir olsam
Yine de oynar mısın benimle?
**
Sayılmasam kaç olsam
Topraktaki güç olsam
Aptal gibi suç olsam
Yine de oynar mısın benimle?
**
Benimle oynar mısın?
Benimle oynar mısın?
Su olsam, ateş olsam
Göklerdeki güneş olsam
**
Konuşmasam taş olsam
Yine de oynar mısın benimle?
Benimle oynar mısın?
Benimle oynar mısın?
-
Aşk Başlar
Aşk Varır
Aşk Yaratır
Aşk Verir
Aşk Sorar, Sorgular
Aşk Dinler
Aşk Anlatır
***
Aşk Çözer, Geliştirir
Aşk Çarpar, Değiştirir
Aşk Sorar, Sorgular
Aşk Üretir, Dönüştür
***
Kendi Kendine Bir Sor
Nereye Kadar
Kendi Kendine Bir Sor
Nereye Kadar
***
Bütün Değerlerin Geometrik Artar
Genelden Özele Yolculuk Bu
Bütün En Güzeller Sende Toplanır
Kapılar Kapatılır Kalıcı Mutluluk
***
Aşk Yıkar
Aşk Yapar
Aşk Yorar
Aşk Yeniler
Aşk Sorar, Sorgular
Aşk Yaşanır
Aşk Biter
***
Kendi Kendine Bir Sor
Nereye Kadar
Kendi Kendine Bir Sor
Nereye Kadar
***
Aşk Çözer, Geliştirir
Aşk Çarpar, Değiştirir
Aşk Sorar, Sorgular
Aşk Üretir, Dönüştürür