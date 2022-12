Pardon sizi birine benzettim geçmiş yıllardan Yemin ederim azcık içtim bu halim doğuştan Şampiyonum sanırken diskalifiye olduğumdan İşte sevgili bayan tüm gevezeliğim bundan *** Bir kız tanırdım eskiden hayat berbat derdi Loş kalbinde hayal kırıklıkları biriktirirdi Her filmden kitaptan bir rol seçerdi Beğensin diye gelirse ölüm makyajsız gezmezdi *** Tanırsınız benim gibilerini boş sokaklardan Çizgilere basmadan yürümeye çalışan insanlardan Ama dün akşam dedim ki kendi kendime Düşünme düşünme *** Kim anlamış ki sen anlayasın böyle Düşünme düşünme Kim anlamış ki sen anlayasın böyle Bir şey söyledi ki bence de doğru bir bar filozofu Çok kadın hiç kadındır oğlum yalnızlıktır sonu Kadehte yansımama baktım ayaklı bir kanıttım Kadın dergileri testlerinde her soruya yanıttım *** Tanırsınız benim gibilerini boş sokaklardan Çizgilere basmadan yürümeye çalışan insanlardan Ama dün akşam dedim ki kendi kendime Düşünme düşünme Kim anlamış ki sen anlayasın böyle Düşünme düşünme Kim anlamış ki sen anlayasın böyle *** Öyle güzelsiniz ki galiba korkmaya başlamalı Hanımefendi sizin kadar güzel olmak aman hemen yasaklanmalı Durun tahmin edeyim balıksınız değil mi Çok yalnızız n'olur hadi size gidelim mi Düşünme düşünme Kim anlamış ki sen anlayasın böyle Düşünme düşünme Kim anlamış ki sen anlayasın böyle

İnce yüzlü genç bir kadın göle girmişse Papatyaları düşmüşse, zamansız ölmüşse Gece saat tam 12'yi vurduğunda O geceyi devirmiş üç beş şarapla *** Gölde sıyırmış eteğini çırılçıplak kalmış Koparılmış çiçeklerden hiç taç yapmamış Bilmiş ki hep kendinde bir tuhaflık varmış İşte o yüzden hırpalanmış *** Kaburgaların arasında titrermiş camları Son kez dua etmiş, "seç beni hayat" demiş Uzaklarda bir yerde, her dar sokakta Ölüm ışığa uzanmış, kadınsa ona *** Aşka dayamıştı kendini Artık sevmediği Şehirleri, insanları, kuru gülleri Tutmuş içine çekmiş, sonra tutmuş fırlatmış Uyandığında her şey bitsin diye *** Cesur da değilmiş ki, hem aksanı bozuk On sekizine bir gün kala üçüncü mevkide Yıkıntıların üzerinde, bu dipsiz gölde Konuşmuş suya, "konuk et beni, koynuna al" diye *** İnce yüzlü genç bir kadın göle girmişse Papatyaları düşmüşse, zamansız ölmüşse Uzaklarda kendini suya bırakmış Ölüm ışığa uzanmış, kadınsa ona