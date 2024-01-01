Jalebi Baby Şarkı Sözleri
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Aye
You got what I wanted ਸੋਹਣੀਏ
ਮਿੱਠੀ ਗਲਾਂ ਕਰ ਕੇ ਤੂ ਨਾ ਜਾ ਛਡ ਕੇ(ਛਡ ਕੇ)
Aye
I think about it every day
Baby lookin' like ਖਾਣਾ ਖਜਾਨਾ on a plate, aye
Like ਮਿੱਠੀਆਈ like ਕੁਲਫ਼ੀ
ਰਸ ਮਲਾਈ ਪਿਸਤਾ ਬਰਫੀ
ਸਰਦੀਆ ਵਿਚ ਗਰਮੀ ਲਗਦੀ
ਜਦ ਵੀ ਤੂ ਮੇਰੇ ਰਾਹ ਵਿਚੋਂ ਚਲਦੀ
Yeah club ਵਿਚ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋ ਲੰਘਦੀ (aye)
Throw it back and bu-bu-bubble up in front of me (aye)
Everybody tryna figure out your recipe
I'm just tryna get a piece
Baby
I know that you wanna get crazy, crazy
Shawty take it slow then ਛੇਤੀ ਛੇਤੀ
ਬਣ ਜਾ ਤੂੰ ਮੇਰੀ Jalebi baby
Aye
Baby let me see it
Jalebi baby
I just wanna eat it
Jalebi baby
Baby let me see it
Jalebi baby
Know I really need it
Jalebi oh
Baby let me see it
Jalebi baby
I just wanna eat it
Jalebi
Jalebi I know the things that you like
Aye
Oh baby let me see it
Yeah, aye
Tell me how you you feel
Lookin' like a movie star doin' it for reels
Lookin' like a snack, lookin' like a whole meal
Gucci and Chanel with your red bottom heels
Ice drip like ਪਾਣੀ ਬਣ ਜਾ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਰਾਣੀ
Shawty bad she my ਦੀਵਾਨੀ ਮਸਤਾਨੀ
Light it up, I'm livin' every day like it's ਦਿਵਾਲੀ
Young Tesher, young Shahrukh I'm at every party
And you got what I wanted ਸੋਹਣੀਏ
ਮਿੱਠੀ ਗਲਾਂ ਕਰ ਕੇ ਤੂ ਨਾ ਜਾ ਛਡ ਕੇ
ਰੱਬ ਤੋਂ ਮੈ ਮੰਗਾ ਤੇਰਾ ਪ੍ਯਾਰ ਹਾਨੀਏ girl
You know what I'ma say
Aye, baby let me see it
Jalebi baby
I just wanna eat it
Jalebi baby
Baby let me see it
Jalebi baby
Know I really need it
Jalebi oh
Baby let me see it
Jalebi baby
I just wanna eat it
Jalebi I, I know the things the things that you like
Baby let me see it
Jalebi baby
I just wanna eat it
Jalebi baby
Baby let me see it
Jalebi baby
Know I really need it
Jalebi oh
Baby let me see it
Jalebi baby
I just wanna eat it
Jalebi baby
Baby let me see it
Jalebi
Aye