Aye You got what I wanted ਸੋਹਣੀਏ ਮਿੱਠੀ ਗਲਾਂ ਕਰ ਕੇ ਤੂ ਨਾ ਜਾ ਛਡ ਕੇ(ਛਡ ਕੇ) Aye I think about it every day Baby lookin' like ਖਾਣਾ ਖਜਾਨਾ on a plate, aye Like ਮਿੱਠੀਆਈ like ਕੁਲਫ਼ੀ ਰਸ ਮਲਾਈ ਪਿਸਤਾ ਬਰਫੀ ਸਰਦੀਆ ਵਿਚ ਗਰਮੀ ਲਗਦੀ ਜਦ ਵੀ ਤੂ ਮੇਰੇ ਰਾਹ ਵਿਚੋਂ ਚਲਦੀ Yeah club ਵਿਚ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋ ਲੰਘਦੀ (aye) Throw it back and bu-bu-bubble up in front of me (aye) Everybody tryna figure out your recipe I'm just tryna get a piece Baby I know that you wanna get crazy, crazy Shawty take it slow then ਛੇਤੀ ਛੇਤੀ ਬਣ ਜਾ ਤੂੰ ਮੇਰੀ Jalebi baby Aye Baby let me see it Jalebi baby I just wanna eat it Jalebi baby Baby let me see it Jalebi baby Know I really need it Jalebi oh Baby let me see it Jalebi baby I just wanna eat it Jalebi Jalebi I know the things that you like Aye Oh baby let me see it Yeah, aye Tell me how you you feel Lookin' like a movie star doin' it for reels Lookin' like a snack, lookin' like a whole meal Gucci and Chanel with your red bottom heels Ice drip like ਪਾਣੀ ਬਣ ਜਾ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਰਾਣੀ Shawty bad she my ਦੀਵਾਨੀ ਮਸਤਾਨੀ Light it up, I'm livin' every day like it's ਦਿਵਾਲੀ Young Tesher, young Shahrukh I'm at every party And you got what I wanted ਸੋਹਣੀਏ ਮਿੱਠੀ ਗਲਾਂ ਕਰ ਕੇ ਤੂ ਨਾ ਜਾ ਛਡ ਕੇ ਰੱਬ ਤੋਂ ਮੈ ਮੰਗਾ ਤੇਰਾ ਪ੍ਯਾਰ ਹਾਨੀਏ girl You know what I'ma say Aye, baby let me see it Jalebi baby I just wanna eat it Jalebi baby Baby let me see it Jalebi baby Know I really need it Jalebi oh Baby let me see it Jalebi baby I just wanna eat it Jalebi I, I know the things the things that you like Baby let me see it Jalebi baby I just wanna eat it Jalebi baby Baby let me see it Jalebi baby Know I really need it Jalebi oh Baby let me see it Jalebi baby I just wanna eat it Jalebi baby Baby let me see it Jalebi Aye