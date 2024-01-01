-
The way
Ay, ay
Ay, ay
Ay
***
You are more than leaving for home
You are mighty, fly away
You are more than leaving for home
You are mighty, fly away
***
You are more than leaving for home
You are mighty, fly away
Away, away
Away, away
***
You are more than leaving for home
You are mighty, fly away
You are more than leaving for home
You are mighty, fly away
***
Ay, ay
Ay, ay
Ay, ay
Ay, ay
***
Got it, get it, get it, got it
Got it, get it, get it, got it
Got it, get it, get it, got it
Got it, get it, get it, got it
***
Got it, get it, get it, got it
Got it, get it, get it, got it
Got it, get it, get it, got it
Got it, get it, get it, got it
-
Yeter mi
Her günüme yazdım seni desem yeter mi
Gecem ol sabahım ol desem
Şarkılarımda hep seni söylesem yeter mi
Canın ister mi
***
Sever mi
Kızgın üzgün kalbin yeniden sever mi
Suyum ol toprağım ol desem
Hikâyelerimde ismini söylesem yeter mi
İkna eder mi
***
Kardan kadın gibi
Soğuk duruyorsun herkese sen
Biliyorum ısıtırım eritirim eğer istesen
Bir tenhada bir özelde yakalarsam inan durmam
Fena mı yaralarını öpe öpe aşkla sarsam
***
İster mi
Senin de canın teslim olmayı çekmez mi
Seviyorum seni diye haykırmak
İki kişilik bir dünya kurmak hayal mi
Değmez mi
***
Biter mi
Bu heves koynunda uyansam da bitmez ki
Kalbim diyor ki eminim
Ama yok mu senin şu yeminin bize günah
Yazık etmez mi
***
Kardan kadın gibi
Soğuk duruyorsun herkese sen
Biliyorum ısıtırım eritirim eğer istesen
Bir tenhada bir özelde yakalarsam inan durmam
Fena mı yaralarını öpe öpe aşkla sarsam
***
Senin olsam
Sarılsam
Isıtsam
-
Senden rica etmiştim
Bi' tek bunu beklemiştim
Tatlı sözler tükense de, aşk vadesi bitse de
Saygımız hep kalsın demiştim
***
Beni mahcup mu ettin?
Sen kimseyi incitmezdin
Zamane aşklarıyla, günlük telaşlarıyla
Karıştırma beni demiştim
***
Ne oldu, ne oldu?
Bazı şeyler yalan oldu
Ne oldu, ne oldu?
Bizim nesile ne oldu?
***
Aşk öyle masum bi'şey ki
Öyle narin bi'şey ki, kırmaya korkmalı
Kalp öyle savunmasız ki
Öyle yorgun düşmüş ki, elinden tutmalı
***
Aşk öyle kutsal bi'şey ki
Öyle hassas bi'şey ki, üzmeye korkmalı
Kalp öyle savunmasız ki
Öyle yorgun düşmüş ki, elinden tutmalı
***
Senden rica etmiştim
Bir tek bunu beklemiştim
Tatlı sözler tükense de, aşk vadesi bitse de
Saygımız hep kalsın demiştim
***
Beni mahcup mu ettin?
Sen kimseyi incitmezdin
Zamane aşklarıyla, günlük telaşlarıyla
Karıştırma beni demiştim
***
Ne oldu, ne oldu?
Bazı şeyler yalan oldu
Ne oldu, ne oldu?
Bizim nesile ne oldu?
***
Aşk öyle masum bi'şey ki
Öyle narin bi'şey ki, kırmaya korkmalı
Kalp öyle savunmasız ki
Öyle yorgun düşmüş ki, elinden tutmalı
***
Aşk öyle kutsal bi'şey ki
Öyle hassas bi'şey ki, üzmeye korkmalı
Kalp öyle savunmasız ki
Öyle yorgun düşmüş ki, elinden tutmalı
***
Aşk öyle kutsal bi'şey ki
Öyle hassas bi'şey ki, üzmeye korkmalı
Kalp öyle savunmasız ki
Öyle yorgun düşmüş ki, elinden tutmalı
***
Senden rica etmiştim
-
Gel gidelim en başına
Karşılaşma anı
***
Dedin "Benim adım yalnız."
Ne tesadüf benimki de
***
Kartlar açık oynayalım
"Oyunlara kanmayalım." dedik
***
Onlar gibi olmayalım
Büyüyü bozmayalım istedik
***
Ama sen anlaşmayı bozdun
Ama sen bu garibi çok yordun
Ama sende şeytan tüyü var
Kahretsin
***
Asla sana kızamıyorum
Sana küsemiyorum
Sen beni aşık ettin
Asla yerine koyamıyorum kimseyi
"Öl!" dedin de ölmedik mi?
***
Asla sana kızamıyorum
Sana küsemiyorum
Sen beni aşık ettin
Asla yerine koyamıyorum kimseyi
"Öl!" dedin de ölmedik mi?
***
Neden benim sana zaafım?
Gönlüme ilaç mı attın, nedir?
Alışkanlıktan mıdır ki?
Her defasında affettim seni
***
İyi günde, kötü günde
Hep yanında olmadım mı senin?
***
Hak ettim mi ben bunları?
Hani hiç beni üzmeyecektin?
***
Ama sen anlaşmayı bozdun
Ama sen bu garibi çok yordun
Ama sende şeytan tüyü var
Kahretsin
***
Asla sana kızamıyorum
Sana küsemiyorum
Sen beni aşık ettin
Asla yerine koyamıyorum kimseyi
"Öl!" dedin de ölmedik mi?
***
Asla sana kızamıyorum
Sana küsemiyorum
Sen beni aşık ettin
Asla yerine koyamıyorum kimseyi
"Öl!" dedin de ölmedik mi?
-
Akla gelir de dile gelmez bazı şeyler
Kelimeler şikayetsiz
Ele gelir de kavuşmaz bazı şeyler
Duygular kıyafetsiz
***
Doğal olur, esas olur
Siyah beyaz aynı terazide
Bazen yanlış olur ama yine de güzel olur
Bir adım gel, biraz sarıl
Ezber bozan bi' tavırla
Bazı şeyler, bazı şeyler zamanla olur
***
Varsan varım
Oyun arkadaşım
Aşk ortağım benim
Sevgilimsin
***
Bilsen ne güzel
Serdim yollarına
Başka türlü, başka türlü
Aşka türlü şeyler
***
Varsan varım
Oyun arkadaşım
Aşk ortağım benim
Sevgilimsin
***
Bilsen ne güzel
Serdim yollarına
Başka türlü, başka türlü
Aşka türlü şeyler
Aşka türlü şeyler
***
Bitebilir de sona ermez bazı şeyler
Noktalar kifayetsiz
Göze değer de nazar tutmaz bazı şeyler
Melekler telaşesiz
***
Tuhaf olur, başka durur
Beyaz kalem siyah kağıtta
Büyük yazar yazmışsa
Su akar yolunu bulur
Bir adım gel, biraz sokul
Umut veren bir tavırla
Bazı şeyler, bazı şeyler zamanla olur
***
Varsan varım
Oyun arkadaşım
Aşk ortağım benim
Sevgilimsin
***
Bilsen ne güzel
Serdim yollarına
Başka türlü, başka türlü
Aşka türlü şeyler
***
Varsan varım
Oyun arkadaşım
Aşk ortağım benim
Sevgilimsin
***
Bilsen ne güzel
Serdim yollarına
Başka türlü, başka türlü
Aşka türlü şeyler
Aşka türlü şeyler
Aşka türlü şeyler
Aşka türlü şeyler
-
Kimse sen gibi, dokunmadı
Öyle içten, sarılmadı
Öpüp öpüp, teslim almadı
Bu devrediş, niye?
***
Hiç mi için sızlamadı?
Ellerinle, verdin ele
Ki bu eller, başka ele dokunmadı
Bu sitem, dön diye
***
Gel de sen savun, kolaysa kalbime
Bu sebepsiz ayrılık nedendir ki
Kimse sen gibi, kimse ben gibi
Olamaz biliyoruz ikimiz de bal gibi
***
Gel de sen savun, kolaysa kalbime
Bu sevimsiz ayrılık nedendir ki
Kimse sen gibi, kimse ben gibi
Olamaz biliyoruz ikimiz de bal gibi
Hala seviyoruz ikimiz de bal gibi
***
Resmin göğe, düşüyor
Her yerde sen, sana ait şeyler
Sistemimden söküp, atamıyorum
Ama üzülme, yok bi şey
***
Sevmezsin çok, söyleneni
Güzel başını, ağrıtmak değil derdim
İnanma, dostlara, iyi değilim
Sadece, bilmiş, ol diye
***
Gel de sen savun, kolaysa kalbime
Bu sebepsiz ayrılık nedendir ki
Kimse sen gibi, kimse ben gibi
Olamaz biliyoruz ikimiz de bal gibi
***
Gel de sen savun, kolaysa kalbime
Bu sevimsiz ayrılık nedendir ki
Kimse sen gibi, kimse ben gibi
Olamaz biliyoruz ikimiz de bal gibi
***
Gel de sen savun, kolaysa kalbime
Bu sevimsiz ayrılık nedendir ki
Kimse sen gibi, kimse ben gibi
Olamaz biliyoruz ikimiz de bal gibi
***
Hala seviyoruz ikimiz de bal gibi
İkimiz de, bal gibi
-
Aşk yarası mı yüzünü solduran?
Genç yaşta seni hayata küstüren
Aşk yarası mı yüzünü solduran?
Genç yaşta seni hayata küstüren
Kimdir elini kolunu bağlayan?
Bir oh demeyi kimdir sana çok gören?
***
Geçer
Geçer, geçer, geçer, geçer
Bunlar da geçer
Bunlar da geçer
Üzme tatlı canını
Bunlar da geçer
***
Neler
Neler, neler, neler, neler
Neler gördük biz
Neler çektik biz
Ne derlerse desinler
Bunlar da geçer
***
Kim böyle seni gurbette gezdiren?
Bin bir yalanla hayattan bezdiren
Kim böyle seni gurbette gezdiren?
Bin bir yalanla hayattan bezdiren
Meyhaneleri ezbere öğreten
Söyle kardeşim, kimdir seni hor gören?
***
Geçer
Geçer, geçer, geçer, geçer
Bunlar da geçer
Bunlar da geçer
Üzme tatlı canını
Bunlar da geçer
***
Neler
Neler, neler, neler, neler
Neler gördük biz
Neler çektik biz
Ne derlerse desinler
Bunlar da geçer
***
Neler, neler, neler, neler
Neler gördük biz
Neler çektik biz
Ne derlerse desinler
Bunlar da geçer
Bunlar da geçer
Bunlar da geçer
-
Bir ileri iki geri, bu neydi böyle?
Üzerimden aşk mı geçti?
Birileri farkına varmalı bence
Bazı şeyler değişti
Bazı şeyler tükendi
***
Akılsız gönül, yine yıkıldın
İlk mi darbemiz sanki?
Bile bile kaç kere kabul ettim hep seni
***
Tatlı günlerin buruk özlemi varken
Aynı olmak isterken
Hep hayal kırıklığı
Denedik ya kaç kere
***
Ama bu sefer bana bi' şey oldu
Kararttım gözlerimi
Ama bu sefer
***
Bir ileri iki geri, bu neydi böyle?
Üzerimden aşk mı geçti?
Birileri farkına varmalı bence
Bazı şeyler değişti
***
Bir ileri iki geri, bu neydi böyle?
Üzerimden aşk mı geçti?
Birileri farkına varmalı bence
Bazı şeyler değişti
Bazı şeyler tükendi
***
Doğru sandığın yanlış anahtarından
İki tane yaptırdık
Belirsizle kilitli
Bende kuvvet kalmadı
***
Bana bu sefer "Ne olur dur!" deme
Bıraktın iplerimi, tabii uçabilirsem
***
Bir ileri iki geri, bu neydi böyle?
Üzerimden aşk mı geçti?
Birileri farkına varmalı bence
Bazı şeyler değişti
***
Bir ileri iki geri, bu neydi böyle?
Üzerimden aşk mı geçti?
Birileri farkına varmalı bence
Bazı şeyler tükendi
***
Bir ileri iki geri, bu neydi böyle?
Üzerimden aşk mı geçti?
Birileri farkına varmalı bence
Bazı şeyler değişti
***
Bir ileri iki geri, bu neydi böyle?
Üzerimden aşk mı geçti?
Birileri farkına varmalı bence
Bazı şeyler değişti
Bazı şeyler tükendi
-
Yalnızken neler yaşar iki insan
Ten tene, göz göze dokunur ya can
Bilemezsin nasıl da akıp geçer zaman
Hele sayılıysa, vakit kısıtlıysa
***
Özlemek, daha gitmeden eksik hissetmek
Öpmeye doyamadan veda etmek
Kıyamazsın, nasıl da akıp biter zaman
Hiç bitmesin (Hiç bitmesin)
***
Bilsem bile ölüme yürür, korkusuz gelir benle
Görsem bile nasıl sevdiğini
Sevdim işte onu delice, cesaretim yok artık
Benim vazgeçmeye
Kaybetmeye
***
Güle güle git canım
Sağ salim dön
Unutma ki bir sevenin
Özleyenin var
***
Güle güle git canım
Çok çabuk dön
Unutma ki bir sevenin
Bekleyenin var
***
Sessizken neler duyar derin insan
Kanatlar suya yakın işte o an
Direnemezsin, önden koşar gider zaman
Hiç kopmasın (Hiç kopmasın)
***
Aşk böyledir, sonuna kadar yanar yürür senle
Basar gider bazen hiç istemesen de
Şu ayrılık, olmasaydı ölüm Allah'ın emri
Titrer hasretle yürek sahipsiz
***
Güle güle git canım
Sağ salim dön
Unutma ki bir sevenin
Özleyenin var
***
Güle güle git canım
Çok çabuk dön
Unutma ki bir sevenin
Bekleyenin var
***
Güle güle git canım
Sağ salim dön
Unutma ki bir sevenin
Özleyenin var
***
Güle güle git canım
Çok çabuk dön
Unutma ki bir sevenin
Özleyenin var
***
Unutma ki bir sevenin
Bekleyenin var
Unutma ki bir sevenin
Bekleyenin var
Bekleyenin var
-
Sen Tanrı'dan hediyesin
Baharlısın, şenliklisin
Bazen eser, savurur
Bazen yanar, kavurur
Bir içim su, çok kadehsin
***
Sen gülünce bizim için
Hep gülümse için için
Hayata renk verenlerden
Bizi güzel sevenlerden
Bizim için önemlisin
***
Gözlerinde kaybolmuşum
Zaman durmuş, mest olmuşum
Zaten başım dönüyor
Seni fazla kaçırmışım
Dudağından çok içmişim
***
Gözlerinde kaybolmuşum
Zaman durmuş, mest olmuşum
Zaten başım dönüyor
Seni fazla kaçırmışım
Dudağından çok içmişim
***
Tencere kapak misaliyiz bu hayatta
Sen başla, ben tamamlarım, ardına bakma
Aşk şehrine geldik artık biz bu durakta
Yalnız bırakma ne olursun
Parti sen gülünce başlasın
***
Parti sen gülünce başlasın
***
Sen canımdan içerisin
Can yoldaşım, kaderimsin
Sen en güzel haberimsin
Sana düşkünüm, bilirsin
Her şey yalan, sen gerçeksin
***
Dertli başımın tacısın
Ruhumun ihtiyacısın
Ciğerimin köşesi
Yüreğimin neşesi
Bahçemin can ağacısın
***
Seninle tanışmışız
Karışıp kaynaşmışız
Elmanın iki yarısıyız
Davet etmişim kalbime
En güzel kalp ağrısıyız
***
Gözlerinde kaybolmuşum
Zaman durmuş, mest olmuşum
Zaten başım dönüyor
Seni fazla kaçırmışım
Dudağından çok içmişim
***
Tencere kapak misaliyiz bu hayatta
Sen başla, ben tamamlarım, ardına bakma
Aşk şehrine geldik artık biz bu durakta
Yalnız bırakma ne olursun
Parti sen gülünce başlasın
***
Parti sen gülünce başlasın
-
Bisiklete binelim
Sahilde, parkta gezelim
Dünyayı boş verip keyfimizi geçelim
Açık hava, sinema
Alaska Frigo
Kuş misali özgürce kendimize uçalım
***
Çıplak ayak
Aşıkların dansı
Ateş bacayı çok fena sardı
Çakır keyif
Yıldızların dansı
Ateş bacayı çok fena sardı
***
Büyük ada şurada
Sandal nerede?
Küreği de biz çekeriz, keyfinize bakınız
Ege'ye de gideriz
Güneye de ineriz
Efkârları soframıza meze yapıp içeriz
***
Çıplak ayak
Aşıkların dansı
Ateş bacayı çok fena sardı
Çakır keyif
Yıldızların dansı
Ateş bacayı çok, çok fena sardı
***
Gitarımı getirin
Bir araya gelelim
Mehtabın şerefine neşemizi giyelim
Ateşbaşı kafası
Tatil yarası
Yakamozla dans edelim, bir akor beş şarkı, bir akor beş şarkı
***
Çıplak ayak
Aşıkların dansı
Ateş bacayı çok fena sardı
Çakır keyif
Yıldızların dansı
Ateş bacayı pek fena sardı
***
Çıplak ayak
Aşıkların dansı
Ateş bacayı çok fena sardı
Çakır keyif
Yıldızların dansı
Ateş bacayı pek fena sardı
***
Çok fena sardı
-
Hayatımda böyle şey duymadım
Ben hiç böylesine vurulmadım
"Oluruna bırak", diyorlar
Hayırdır inşallah
***
Hayatımda böyle şey görmedim
Belki bu kadar hiç düşünmedim
"Artık her şey mümkün", diyorlar
Hayırdır inşallah
***
Bi' yaşıma daha girdim bu saatten sonra (sonra, sonra)
Onu sana, seni ona yakıştıramadım vallaha (vallaha, valllaha)
Bi' başıma bırakıp gittin ya canın sağ ola
Bizim niyetler çarçur oldu sağa sola
Bi' başıma bırakıp gidenlerin hepsi affola
Herkes yalnız değil mi ki sonuçta?
***
Sana karada ölüm yok
Ben derdime yanayım
Bugün ayrılık, yarın aşk
Ben şimdi ne yapayım?
***
Sende yürek yerine taş var
Bende sana ihtiyaç
Sende kara göz, keman kaş var
Benim de gözümde yaş
***
Hayatımda böyle şey görmedim
Ben hiç böylesine sevilmedim
"Yanılmışsın gülüm", diyorlar
Hayırdır inşallah
***
Hayatımda böyle şey duymadım
Belki bu kadar hiç şaşırmadım
"Akışına bırak", diyorlar
Hayırdır inşallah
***
Bi' yaşıma daha girdim bu saatten sonra (sonra, sonra)
Onu sana, seni ona yakıştıramadım vallaha (vallaha, valllaha)
Bi' başıma bırakıp gittin ya canın sağ ola
Bizim niyetler çarçur oldu sağa sola
Bi' başıma bırakıp gidenlerin hepsi affola
Herkes yalnız değil mi ki sonuçta?
***
Sana karada ölüm yok
Ben derdime yanayım
Bugün ayrılık, yarın aşk
Ben şimdi ne yapayım?
***
Sende yürek yerine taş var
Bende sana ihtiyaç
Sende kara göz, keman kaş var
Benim de gözümde yaş
***
Sana karada ölüm yok
Ben derdime yanayım
Bugün ayrılık, yarın aşk
Ben şimdi ne yapayım?
***
Sende yürek yerine taş var
Bende sana ihtiyaç
Sende kara göz, keman kaş var
Benim de gözümde yaş
***
Sende yürek yerine taş var
Bende sana ihtiyaç
Dedim, "Oğlum Kenan, hemen kaç
Bur'da sana yok ihtiyaç"
-
Nerede o eski İstanbul beyefendisi
Kibarlık niye unutuldu
Seni de mi bozdular sayın abim
Kimdi o İstiklal hanımefendisi
***
Kırık topuklu hala asalet
Canını mı sıktılar sayın ablam
Eksik gedik binalar ve bozuk mimari
Emanete hıyanet etme ey ölümlü fani
***
Bayrak yarışında yine bayraksız kaldık
Kellemizi vururdu kızardı Fatih Sultan Mehmet
Her şeye rağmen İstanbul çok farklı
***
Püfür püfür İstanbul'un etekleri
Davetkar o diri tepeleri
Cüretkar şehvetli geceleri
Cayır cayır aşk kulübünün sahibeleri
Şiddetli sever deli sakini
***
Uykusuz gezer melekleri geceleri, geceleri
İstanbul geceleri
İstanbul geceleri
***
Kapalı Çarşı'sı yeni moda AVM'si
Köfte ekmeği rakı sohbeti
Boğazının allı pullu işvesi cilvesi
Etileri Nişantaşı'sı Asmalımescid'i
***
Bakırköy'ümün güzel sahili
Bağdat Caddesinin gülleri deli gözleri
Arabesk pop raks ettirir çıtır güzelleri
Şıkır şıkır dans ettirir kokoş kokoş cumartesi
***
Salı perşembe pazarlarında bütçesiz kaldık
Değerini bilelim bence dostlar
Sayılı gün çabuk geçer
Her şeye rağmen İstanbul çok tatlı
***
Püfür püfür İstanbul'un etekleri
Davetkar o diri tepeleri
Cüretkar şehvetli geceleri
Cayır cayır aşk kulübünün sahibeleri
***
Şiddetli sever deli sakini
Uykusuz gezer melekleri geceleri
***
Püfür püfür İstanbul'un etekleri
Davetkar o diri tepeleri
Cüretkar şehvetli geceleri
Cayır cayır aşk kulübünün sahibeleri
***
Şiddetli sever deli sakini
Uykusuz gezer melekleri geceleri
İstanbul geceleri
İstanbul geceleri
***
İstanbul geceleri
İstanbul geceleri
İstanbul geceleri
-
Bugün ikimiz için söyle ne yaptın?
Aklına kaç kere geldi gözlerim?
Kim korkar aştan
O bizden korksun
Bizden korksun
İki gönül bir olursa
Şenlik olursun
Bahar olursun
Tam seni düşünürken radyoda çaldı favori şarkın
İyi insan iyilik çekermiş üstüne
***
Kalp kalbe karşı
Hep aklımdasın, farkında mısın?
Hem karşılıklı
Her anımdasın, biliyo'sun
Kalp kalbe karşı
Hep aklımdasın, farkında mısın?
Hem karşılıklı
Hep aklındayım, biliyorum
Kalp kalbe karşı
***
Bugün ikimiz için karşılıksız ne yaptın?
"Sadece sev yeter!" demedim mi sana?
Gözden uzak olunca gönül bahane uydururmuş
Mazeret sevenler kulübü bana göre büyük yalanmış
Tam seni düşünürken radyoda çaldı favori şarkın
Güzel insan güzellik çeker kendine
***
Kalp kalbe karşı
Hep aklımdasın, farkında mısın?
Hem karşılıklı
Her anımdasın, biliyo'sun
Kalp kalbe karşı
Hep aklımdasın, farkında mısın?
Hem karşılıklı
Hep aklındayım, biliyorum
Kalp kalbe karşı
***
Kalp kalbe karşı
Hep aklımdasın, farkında mısın?
Hem karşılıklı
Her anımdasın, biliyo'sun
Kalp kalbe karşı
Hep aklımdasın, farkında mısın?
Hem karşılıklı
Hep aklındayım, biliyorum
Kalp kalbe karşı
-
Dur dinle şu derdimi
Kim bilebilir ki aramızda var bir mesele
Ben kulağı tıkalı ona takıntılı
Onda kaldım her şeyimle
***
Ah bu kanepenin bir dili olsa
Anlatsa dünya sarsılsa
Yok çok sevişmenin hiç zararı yok
Aşktan ölen varsa söyle
Varsa söyle
***
Doktor derdime bul bi' çare
Ona doyamıyorum yaz bi' reçete
Sabah akşam yemekten önce
Sonra her anımda yanımda istiyorum
***
Gel sevenleri düşün
Düşün hepimizi
Bi' tavsiyen yok mu birader
Sen anla şu halimi
İyileştir bizi
Ne demişler aşk ilaçtır
***
Ah bu kanepenin bir dili olsa
Anlatsa dünya sarsılsa
Yok çok sevişmenin hiç zararı yok
Aşktan ölen varsa söyle
Varsa söyle
***
Doktor derdime bul bi' çare
Ona doyamıyorum yaz bi' reçete
Sabah akşam yemekten önce
Sonra her anımda yanımda istiyorum
***
Bir cevap ver bi' sır ver bi' bildiğin varsa söyle
Ah bu kanepenin bir dili olsa
Anlatsa dünya sarsılsa
Yok çok sevişmenin hiç zararı yok
Aşktan ölen varsa söyle
Varsa söyle
Doktor derdime bul bi' çare
Ona doyamıyorum yaz bi' reçete
Sabah akşam yemekten önce
Sonra her anımda yanımda istiyorum
***
Doktor derdime bul bi' çare
Ona doyamıyorum yaz bi' reçete
Sabah akşam yemekten önce
Sonra her anımda yanımda istiyorum
-
Sen dünyaya benim kafamı karıştırmaya mı geldin?
Sen karşıma deli dengemi bozmak için mi çıktın?
Sen dünyaya beni darmaduman etmek için mi geldin?
Ben karşına sana kul köle olmak için mi çıktım?
***
Ah, bir bilsem
Yorar mıyım seni sorularla?
Bir çözüm bulsam
Üzer miyim seni detaylarla?
***
Baş ucumda bi' göz çekmece
Bi'kaç eşya bıraksan keşke
Neden yani bu panik böyle?
***
Çıktıysa çıktı fırtına
Ne fayda? Kul durduramaz ya
Zevk alalım kaçınılmazsa
***
Baş ucumda bi' göz çekmece
Bi'kaç eşya bıraksan keşke
Neden yani bu panik böyle?
***
Çıktıysa çıktı fırtına
Ne fayda? Kul durduramaz ya
Zevk alalım kaçınılmazsa
***
Sen dünyaya benim kafamı karıştırmaya mı geldin?
Sen karşıma deli dengemi bozmak için mi çıktın?
Sen dünyaya beni darmaduman etmek için mi geldin?
Ben karşına sana kul köle olmak için mi çıktım?
***
Ah, bir bilsem
Yorar mıyım seni sorularla?
Bir çözüm bulsam
Üzer miyim seni detaylarla?
***
Baş ucumda bi' göz çekmece
Bi'kaç eşya bıraksan keşke
Neden yani bu panik böyle?
***
Çıktıysa çıktı fırtına
Ne fayda? Kul durduramaz ya
Zevk alalım kaçınılmazsa
***
Baş ucumda bi' göz çekmece
Bi'kaç eşya bıraksan keşke
Neden yani bu panik böyle?
***
Çıktıysa çıktı fırtına
Ne fayda? Kul durduramaz ya
Zevk alalım kaçınılmazsa
***
Beni bazen boşluyo'sun
Kafamı karışlıyo'sun
Sağa sola çarçur edip beni harcıyo'sun
***
Yanını ayırmıyo'sun
Beni hep üzüyorsun
Allem edip kallem edip bağlıyo'sun
***
Baş ucumda bi' göz çekmece
Bi'kaç eşya bıraksan keşke
Neden yani bu panik böyle?
***
Çıktıysa çıktı fırtına
Ne fayda? Kul durduramaz ya
Zevk alalım kaçınılmazsa
***
Beni bazen boşluyorsun
Kafamı karışlıyorsun
Sağa sola çarçur edip beni harcıyorsun
Yanını ayırmıyorsun
Beni hep üzüyorsun
Allem edip kallem edip bağlıyorsun
***
Baş ucumda bi' göz çekmece
Bi'kaç eşya bıraksan keşke
Neden yani bu panik böyle?
***
Çıktıysa çıktı fırtına
Ne fayda? Kul durduramaz ya
Zevk alalım kaçınılmazsa