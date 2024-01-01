Lookin for Action Şarkı Sözleri
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The Damned
Lookin for Action
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I know it
You know it
They know it
But I don't care
Communication breakdown
Is everywhere
Faster, faster
Thrill me baby, yeah
I'm fueled up and ready
(But hey)
Don't mess up my hair
***
You want some action baby, yeah?
Lookin' for action baby, yeah?
You want some action baby, yeah?
You want some action baby, yeah, yeah, yeah
***
Passed over
Kicked over
I'll take it all
I don't care
Gimme your heart
Gimme art
But daddio it just
Get's me nowhere
They think I make deals
With the devil
But you gotta know
Gotta find me some new kicks
Baby, I just gotta go, go, go, go