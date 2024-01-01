The High Kings

-
In the merry month of June from me home I started
Left the girls of Tuam nearly broken hearted
Saluted Father dear, kissed me darling mother
Drank a pint of beer, me grief and tears to smother
Then off to reap the corn, leave where I was born
Cut a stout blackthorn to banish ghosts and goblins
A brand new pair of brogues, rattlin' o'er the bogs
Frightenin' all the dogs on the rocky road to Dublin
One two three four five
Hunt the Hare and turn her down the rocky road
And all the way to Dublin, Whack fol lol le rah!
In Mullingar that night I rested limbs so weary
Started by daylight me spirits bright and airy
Took a drop of the pure
Keep me heart from sinking
That's the Paddy's cure whenever he's on drinking
To see the lassies smile, laughing all the while
At me curious style, 'twould set your heart a bubblin'
An' asked if I was hired, wages I required
'Till I was nearly tired of the rocky road to Dublin
One two three four five
Hunt the Hare and turn her down the rocky road
And all the way to Dublin, Whack fol lol le rah!
In Dublin next arrived, I thought it such a pity
To be soon deprived a view of that fine city
Well then I took a stroll, all among the quality
Bundle it was stole, all in a neat locality
Something crossed me mind, when I looked behind
No bundle could I find upon me stick a wobblin'
Enquiring for the rogue, said me Connaught brogue
Wasn't much in vogue on the rocky road to Dublin
One two three four five
Hunt the Hare and turn her down the rocky road
And all the way to Dublin, Whack fol lol le rah!
From there I got away, me spirits never falling
Landed on the quay, just as the ship was sailing
The Captain at me roared, said that no room had he
When I jumped aboard, a cabin found for Paddy
Down among the pigs, played some funny rigs
Danced some hearty jigs, the water round me bubbling
When off Holyhead wished meself was dead
Or better far instead
On the rocky road to Dublin
One two three four five
Hunt the Hare and turn her down the rocky road
And all the way to Dublin, Whack fol lol le rah!
The boys of Liverpool, when we safely landed
Called meself a fool, I could no longer stand it
Blood began to boil, temper I was losing
Poor old Erin's isle they began abusing
"Hurrah me soul!" says I, me shillelagh I let fly
Some Galway boys were nigh and saw I was a hobble in
With a loud "Hurray!" joined in the affray
We quickly cleared the way for the rocky road to Dublin
One two three four five
Hunt the Hare and turn her down the rocky road
And all the way to Dublin, Whack fol lol le rah!
Hunt the Hare and turn her down the rocky road
And all the way to Dublin, Whack fol lol le rah!
Whack fol lol le rah!
Whack fol lol le rah!
-
Ilıkça bir rüzgar dokunuyor tenime
Yanımda sevgilim bu gece
Uzakta hoş bir müzik yayılıyor göklere
Aşkı söylüyor Akdeniz
**
Denizde bir huzur bir yorgunluk
Coşkumun sonu yok güzelim bu gece
Bir kadeh rakı kokusu viran eyler gönlümü
Hele o teninin kokusu
**
Denizde bir huzur bir yorgunluk
Coşkumun sonu yok güzelim içelim içelim bu gece
İçelim sabaha kadar Akdeniz gecelerinde
Yüreğim yandı yar ellerim ellerinde
**
Aşkların teknesi o yorgun denizde
İçelim sabaha kadar Akdeniz'de bu gece
Ilıkça bir rüzgar dokunuyor tenime
Yanımda sevgilim bu gece
**
Bir kadeh rakı kokusu viran eyler gönlümü
Hele o teninin kokusu
Denizde bir huzur bir yorgunluk
Coşkumun sonu yok güzelim içelim içelim bu gece
**
İçelim sabaha kadar Akdeniz gecelerinde
Yüreğim yandı yar ellerim ellerinde
Aşkların teknesi o yorgun denizde
İçelim sabaha kadar Akdeniz'de bu gece
**
Dans ediyor aksi mehtabın
Gökyüzünde aşkı besteliyor yıldızlar
Bak yüreğim mırıldanıyor
O küçük melodiyi dinle bak ne diyor
**
İçelim sabaha kadar Akdeniz gecelerinde
Yüreğim yandı yar ellerim ellerinde
Aşkların teknesi o yorgun denizde
İçelim sabaha kadar Akdeniz'de bu gece
**
İçelim sabaha kadar Akdeniz gecelerinde
Yüreğim yandı yar ellerim ellerinde
Aşkların teknesi o yorgun denizde
İçelim sabaha kadar Akdeniz'de bu gece
-
Ne diyorlar bunlar bana
Günü geldi hadi evlen
Yapılacak çok şey var
Cep delik hazır yerken
Anam hergün hamamlarda
Oysa vakit çok erken
İki gönül bir olmuyor
Samanlıkta değilsen
Çok sakat bu işler
Evde kaldık eller ne der
Çok sakat bu işler
Heder oldum derbeder
mahallede kim kaldı
Beğendik beğenmedik
Yaşanacak çok aşk var
Kız değil duldan yana
**
Anam hergün kapılarda
Anlamıyor derdimi
Asıl niyet hovardalıktır
Kimse bunu bilmiyor
**
Çok sakat bu işler...
**
Bak diyorlar bana şu kıza
Ak değil akdan temiz
Oysa gidilecek çok yol var
Güç değil işten yana
**
Anam her gün gözyaşında
Benim başımda yeller
Para hazıra dayanmıyor
Kanun gibi değilsen
**
Çok sakat bu işler...
-
Sana çıkıyor yollar
Seni bana yazmışlar
Son pişmanlıklar
Boşa geçiyor yıllar
**
Sana çıkıyor yollar
Seni bana yazmışlar
Son pişmanlıklar
Fayda etmiyor ahlar
**
Mumları teker teker yakmalı
Kadehler hazır şerefine
Sofralar kurulmalı yârin uğruna
Dönsün diye
**
Yârin uğrunda ölmek var, geri dönmek yok
Mecbursam sana yalvaracağım
Ya da gerekirse sabaha kadar diz çöküp ağlayacağım
Yârin uğrunda ölmek var, geri dönmek yok
**
Mecbursam sana yalvaracağım
Ya da gerekirse sabaha kadar diz çöküp ağlayacağım
Sana çıkıyor yollar
Seni bana yazmışlar
**
Son pişmanlıklar
Fayda etmiyor ahlar
Mumları teker teker yakmalı
Kadehler hazır şerefine
**
Sofralar kurulmalı yârin uğruna
Dönsün diye
Yârin uğrunda ölmek var, geri dönmek yok
Mecbursam sana yalvaracağım
**
Ya da gerekirse sabaha kadar diz çöküp ağlayacağım
Yârin uğrunda ölmek var, geri dönmek yok
Mecbursam sana yalvaracağım
Ya da gerekirse sabaha kadar diz çöküp ağlayacağım
**
Yârin uğrunda ölmek var, geri dönmek yok
Mecbursam sana yalvaracağım
Ya da gerekirse sabaha kadar diz çöküp ağlayacağım
Yârin uğrunda ölmek var, geri dönmek yok
**
Mecbursam sana yalvaracağım
Ya da gerekirse sabaha kadar diz çöküp ağlayacağım
ağlayacağım
Yârin uğrunda ölmek var, geri dönmek yok
**
Mecbursam sana yalvaracağım
Ya da gerekirse sabaha kadar diz çöküp ağlayacağım
Yalvaracağım
-
Ilıkça bir rüzgar dokunuyor tenime
Yanımda sevgilim bu gece
Uzakta hoş bir müzik yayılıyor göklere
Aşkı söylüyor Akdeniz
**
Denizde bir huzur bir yorgunluk
Coşkumun sonu yok güzelim bu gece
Bir kadeh rakı kokusu viran eyler gönlümü
Hele o teninin kokusu
**
Denizde bir huzur bir yorgunluk
Coşkumun sonu yok güzelim içelim içelim bu gece
İçelim sabaha kadar Akdeniz gecelerinde
Yüreğim yandı yar ellerim ellerinde
**
Aşkların teknesi o yorgun denizde
İçelim sabaha kadar Akdeniz'de bu gece
Ilıkça bir rüzgar dokunuyor tenime
Yanımda sevgilim bu gece
**
Bir kadeh rakı kokusu viran eyler gönlümü
Hele o teninin kokusu
Denizde bir huzur bir yorgunluk
Coşkumun sonu yok güzelim içelim içelim bu gece
**
İçelim sabaha kadar Akdeniz gecelerinde
Yüreğim yandı yar ellerim ellerinde
Aşkların teknesi o yorgun denizde
İçelim sabaha kadar Akdeniz'de bu gece
**
Dans ediyor aksi mehtabın
Gökyüzünde aşkı besteliyor yıldızlar
Bak yüreğim mırıldanıyor
O küçük melodiyi dinle bak ne diyor
**
İçelim sabaha kadar Akdeniz gecelerinde
Yüreğim yandı yar ellerim ellerinde
Aşkların teknesi o yorgun denizde
İçelim sabaha kadar Akdeniz'de bu gece
**
İçelim sabaha kadar Akdeniz gecelerinde
Yüreğim yandı yar ellerim ellerinde
Aşkların teknesi o yorgun denizde
İçelim sabaha kadar Akdeniz'de bu gece
-
Güzelsin, hoşsun, tamam kabul
Ama hele bi' konuşalım, görüşelim
Her yerine eyvallah deriz de
Afraya tafraya gelemeyiz
**
Kılıbık derler kahvede mahvede
Parkta filan koklaşırız
Mahalleye döner dönmez
Dünya ahret bacımızsın
**
Aman, çekilin, dostlar
Bir afet geçiyor, dostlar
Dönüp de yüzüme bakınca
Yüreğim cız ediyor, dostlar
**
Aman, of, arkadaşlar
Bu kız bir içim su, arkadaşlar
Dönüp de yüzüme bakınca
Tam 12'den vuruyor
**
Günaha sokuyor, deli ediyor
Hayırdır inşallah
Halılar sereyim yolun üstüne
Benim ol inşallah (inşallah)
**
E güzelsin, hoşsun, tamam kabul
Ama hele bi' konuşalım, görüşelim
Her yerine eyvallah deriz de
Afraya tafraya gelemeyiz
**
Kılıbık derler kahvede mahvede
Parkta filan koklaşırız
Mahalleye döner dönmez
Dünya ahret bacımızsın
**
Aman, çekilin, dostlar
Bir afet geçiyor, dostlar
Dönüp de yüzüme bakınca
Yüreğim cız ediyor dostlar
**
Aman, of, arkadaşlar
Bu kız bir içim su, arkadaşlar
Dönüp de yüzüme bakınca
Tam on 12'den vuruyor
**
Günaha sokuyor deli ediyor
Hayırdır inşallah
Halılar sereyim yolun üstüne
Benim ol inşallah
**
Aman, çekilin, dostlar
Bir afet geçiyor, dostlar
Dönüp de yüzüme bakınca
Yüreğim cız ediyor dostlar
**
Aman, of, arkadaşlar
Bu kız bir içim su, arkadaşlar
Dönüp de yüzüme bakınca
Tam 12'den vuruyor
**
Günaha sokuyor deli ediyor
Hayırdır inşallah
Halılar sereyim yolun üstüne
Benim ol inşallah
-
Geçiyor; bak, geçiyor mevsim
Her mevsim yaprağa bir ömür demek
Aklıma inat sevdim bunca zaman
Sonbahar gibi dökülerek
**
Geçiyor; bak, geçiyor mevsim
Her mevsim yaprağa bir ömür demek
Aklıma inat sevdim bunca zaman
Sonbahar gibi dökülerek
**
Yine geceler ayaz
Adın aklıma karışık
Üşüyor yüreğim
Tenim tenine alışık
**
Yine geceler, geceler ayaz
Adın aklıma karışık
Üşüyor yüreğim
Tenim tenine alışık
**
Geçiyor; bak, geçiyor mevsim
Her mevsim yaprağa bir ömür demek
Aklıma inat sevdim bunca zaman
Sonbahar gibi dökülerek
**
Yine geceler ayaz
Adın aklıma karışık
Üşüyor yüreğim
Tenim tenine alışık
**
Yine geceler, geceler ayaz
Adın aklıma karışık
Üşüyor yüreğim
Tenim tenine alışık
**
Ah, geceler ayaz
Adın aklıma karışık
Üşüyor yüreğim
Tenim tenine alışık
**
Yine geceler, geceler ayaz
Adın aklıma karışık
Üşüyor yüreğim
Tenim tenine alışık
Geceler ayaz...
-
Bu son geceydi, hüzünlüydü
En başından doğru değildi
İnansan da inanmasan da
Bu son öpüşme, son sevişmeydi
**
Bir elvedaydı, hoşça kaldı
Yarım kalanlardan anlayacaksın
Gözyaşını yeni aşklara sakla
Ne yaparsan yap, beni unut da
**
"Vicdansızsın" deme bana, ağlarım
"Dur" deme bana, korkarım
Uzun süren bütün vedalardan
Ne dudaklarımda tadın kaldı
**
Ne yüreğimde bi' parça izin
Hani terk ettim diye belki biraz hüzün
O da bir sigara içince geçer, gülüm, o-of
Ne dudaklarımda tadın kaldı
**
Ne yüreğimde bi' parça izin
Hani terk ettim diye belki biraz hüzün
O da bir sigara içince geçer, gülüm
Bu son geceydi, hüzünlüydü
**
En başından doğru değildi
Gözyaşını yeni aşklara sakla
Ne yaparsan yap, beni unut da
"Vicdansızsın" deme bana, ağlarım
**
"Dur" deme bana, korkarım
Uzun süren bütün vedalardan
Ne dudaklarımda tadın kaldı
Ne yüreğimde bi' parça izin
**
Hani terk ettim diye belki biraz hüzün
O da bir sigara içince geçer, gülüm, o-of
Ne dudaklarımda tadın kaldı
Ne yüreğimde bi' parça izin
Hani terk ettim diye belki biraz hüzün
O da bir sigara içince geçer, gülüm
-
Sen (sen, sen, sen, sen)
Ne fark eder, ya da ben
Onuruna dokunur
Yalan dolan bu intizar
**
Gel
Ne bileyim, ya da git
Kaderine razıdır yürek
İstersen al öpüp kokla
**
İstersen sil süpür, korkma
Canımdan çal götür hatta
Yarım kalmış hazların var
Niyetin nedir? Bi' söyle
**
Yaradır bu hâl biraz
İçimi yaktığın o yerde
Gözlerim senin en az
Niyetin nedir? Bi' söyle
**
Kimedir bu hâl, bu naz?
Sevişip sevdiğin o yerde
Bedenim senin en az
Sen (sen, sen, sen, sen)
**
Ne fark eder, ya da ben
Onuruna dokunur
Yalan dolan bu intizar
Gel
**
Ne bileyim, ya da git
Kaderine razıdır yürek
İstersen al öpüp kokla
İstersen sil süpür, korkma
**
Canımdan çal götür hatta
Yarım kalmış hazların var
Niyetin nedir? Bi' söyle
Yaradır bu hâl biraz
**
İçimi yaktığın o yerde
Gözlerim senin en az
Niyetin nedir? Bi' söyle
Kimedir bu hâl, bu naz?
**
Sevişip sevdiğin o yerde
Bedenim senin en az
Niyetin nedir? Bi' söyle
Yaradır bu hâl biraz
**
İçimi yaktığın o yerde
Gözlerim senin en az
Niyetin nedir? Bi' söyle
Kimedir bu hâl, bu naz?
Sevişip sevdiğin o yerde
Bedenim senin en az
-
Seviyorum demek zordur her zaman
Boş bir laf gibi gelir
Dur söyleme yalnızca bak bana
Gözlerim söyler nasıl olsa
**
Her günün akşamında
Seni çok çok seviyorum
Gece göz kırparken duvarlara
Seni özlüyor ellerim
**
Seni seviyorum
Bu gece ah gir kollarıma
Yaşanan o duygularla
Öp beni ah bu gece
**
Bu gece öp beni
Seviyorum demek zordur her zaman
Boş bir laf gibi gelir
Dur söyleme yalnızca bak bana
**
Gözlerim söyler nasıl olsa
Her günün akşamında
Seni çok çok seviyorum
Gece göz kırparken duvarlara
**
Seni özlüyor ellerim
Seni seviyorum
Bu gece ah gir kollarıma
Yaşanan o duygularla
**
Öp beni ah bu gece
Bu gece öp beni
Seni seviyorum
Bu gece ah gir kollarıma
Yaşanan o duygularla
**
Öp beni ah bu gece
Bu gece öp beni
-
Senin aklından zorun mu var?
Hayat gerçekten bu kadar mı?
Uğraşma boş işlerle, devam et
Dışarı bi' çık, bak, tam karşındayım
**
Neden sıkıldın, sorun mu var?
Hayat sahiden çekilmez mi?
Konuşma kapkara, yürü git
Dışarı bi' çık, bak, tam karşındayım
**
Bu bi' erteleme, tehir
Ya da ne dersen de
Bu bi' silkelenme, tedbir
Ah, neysen ne
**
Elimde iki dua
Birinde ağız tadım
Ötekinde kanım canım
Nöbetler tutuyorum
**
Elimde iki dua
Birinde ağız tadım
Ötekinde kanım canım
Nöbetler tutuyorum
**
Neden sıkıldın, sorun mu var?
Hayat sahiden çekilmez mi?
Konuşma kapkara, yürü git
Dışarı bi' çık, bak, tam karşındayım
**
Bu bi' erteleme, tehir
Ya da ne dersen de
Bu bi' silkelenme, tedbir
Ah, neysen ne
**
Elimde iki dua
Birinde ağız tadım
Ötekinde kanım canım
Nöbetler tutuyorum
**
Elimde iki dua
Birinde ağız tadım
Ötekinde kanım canım
Nöbetler tutuyorum
**
Elimde iki dua
Birinde ağız tadım
Ötekinde kanım canım
Nöbetler tutuyorum
-
Biliyorum, bu sevda da çıkmayacak yarına
Her biri yeni birer kopyadan ibaret aslında
Biliyorum, bu sevda da çıkmayacak yarına
Her biri yeni birer kopyadan ibaret aslında
**
Zoruma gidiyor, içim yanıyor
Hepsi de hikâyenin sonunu biliyor
Her yeni gönül ezberlediğim
Acıyı yaşatmaya amade duruyor
**
Nereye baksam yalan
Ne gönül açsam talan
Yine ben bu yollarda kahrolup
Yağmalanan
**
Nereye baksam yalan
Ne gönül açsam talan
Ben miyim bu dünyanın delisi, of?
Hesapsızca
**
Serilip ortalara yağmalanan
Biliyorum, bu sevda da çıkmayacak yarına
Her biri yeni birer kopyadan ibaret aslında
Zoruma gidiyor, içim yanıyor
**
Hepsi de hikâyenin sonunu biliyor
Her yeni gönül ezberlediğim
Acıyı yaşatmaya amade duruyor
Nereye baksam yalan
**
Ne gönül açsam talan
Yine ben bu yollarda kahrolup
Yağmalanan
Nereye baksam yalan
**
Ne gönül açsam talan
Ben miyim bu dünyanın delisi, of?
Hesapsızca
Serilip ortalara yağmalanan, of
**
Nereye baksam yalan
Ne gönül açsam talan
Yine ben bu yollarda kahrolup
Yağmalanan
**
Nereye baksam yalan
Ne gönül açsam talan
Ben miyim bu dünyanın delisi, of?
Hesapsızca
Serilip ortalara yağmalanan
-
Hoşça kal ne işe yarar? Olsa olsa tasarruf aşktan (aşktan)
Bir bakıma tereddüt, olsa olsa kaçıştır zordan
Aklıma mukayyet, yardım et, anlayayım
Ruhuma dirayet, insaf et
**
Hoşça kal ne işe yarar? Olsa olsa tasarruf aşktan (aşktan)
Bir bakıma tereddüt, olsa olsa kaçıştır zordan
Aklıma mukayyet, yardım et, anlayayım
Ruhuma dirayet, sen insaf et
**
Günüm geceme yamadır
Bu densiz hâl nicedir, of?
Senden başka niyeti
Görmez, bilmez, delirir
**
Günüm geceme yamadır
Bu sensiz hâl nicedir, ah?
Senden başka bedeni
Sarmaz, sevmez, delirir, of
**
Hoşça kal ne işe yarar? Olsa olsa tasarruf aşktan (aşktan)
Bir bakıma tereddüt, olsa olsa kaçıştır zordan
Aklıma mukayyet, yardım et, anlayayım
Ruhuma dirayet, sen insaf et
**
Günüm geceme yamadır
Bu densiz hâl nicedir, of?
Senden başka niyeti
Görmez, bilmez, delirir
**
Günüm geceme yamadır
Bu sensiz hâl nicedir, ah?
Senden başka bedeni
Sarmaz, sevmez, delirir
**
Günüm geceme yamadır
Bu densiz hâl nicedir, of?
Senden başka niyeti
Görmez, bilmez, delirir
**
Günüm geceme yamadır
Bu sensiz hâl nicedir, ah?
Senden başka bedeni
Sarmaz, sevmez, delirir, of