Gülsün Yüzün / Çare Yok Şarkı Sözleri
Tibet Gülsün Yüzün / Çare Yok şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Tibet Gülsün Yüzün / Çare Yok şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Gülsün Yüzün / Çare Yok sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Tibet
Gülsün Yüzün / Çare Yok
-
Çare yok sevdalara
Bundan böyle çare yok
*
Ben de sevgi bitti artık
Hayal kurma çare yok
*
Yitip anılarla
Yaşanmıyor sonu yok
*
Yasak aşkım benim
Ayrılsak da çare yok
*
Boş yere sakın ağlama
Savrulmuşuz dağılmışız
*
Karışmışız yağmurlara
Ayrılık kolay sanma
*
Sarılmışız, Alışmışız
Kopamayız ayrılsak da
-
Yollarsın
Sen benim ardıma
Aklını takibe yollarsın
*
Susarsın
Sen benim aşkıma
Daha dur çok fazla susarsın
*
kıymetini anlarsın
yaşadığın günlerin
durmaaa
*
gülsün yüzün gülsün
yarim senin için ne tufanlar estirdim
gülsün yüzün gülsün
yarim senin için öldüm öldüm dirildim
-
ben her şeyleri düşümdüm
eğrisiyle doğrusuyla
karalara büründüm
gündüz gözüyle gel
*
düşlerimin yarısı
kalıyor gecelere
ben sevdaya yenildim
gündüz gözüyle gel
*
düşlerimin yarısı
kalıyor gecelere
ben sevdaya yenildim
gündüz gözüyle gel
*
tepeden tırnağa seni
süzgecimden geçirdim
yasakları hiçe saydım
gündüz gözüyle gel
*
Gel ne olursun
Gel ne olursun
Gel yanıma gel
Gel ne olursun
-
kar yağıyor
yaktığın ateşlere
yağdıkça birikiyor
laleler kirpiklerimde
*
durmuş sanki zaman rüzgarları
esmiyor esmiyor küçük yüreğimde
durmuş sanki zaman rüzgarları
esmiyor esmiyor küçük pencerede
*
Yorgunum ılık rüzgar kadar
Kırgınım kuru dallar gibi
Öyle bakıp durma gözlerime
Hani canım sevgin nerde
*
-
-
şirin mi şirindim
yandım küle döndüm
yumuk ellerimi
yüzüne sürdüm
*
Elma şekeri gibi bir dünya kursak
Dışı al kırmızı, içi kar beyaz
Tozu dumana katsak seninle
Şu masum aşkların tadına varsak
*
Ne yapsak hay Allah
Ne etsek vay Allah
*
şirin mi şirindim
yandım küle döndüm
yumuk ellerimi
yüzüne sürdüm
*
bir sihir olsa da
şu geçen zamana
dur diye yalvarsa
yalvarsa dünya
*
Elma şekeri gibi bir dünya kursak
Dışı al kırmızı, içi kar beyaz
Tozu dumana katsak seninle
Şu masum aşkların tadına varsak
-
Rüzgarlandı yatağım dün gece
Bir güzelin gölgesinde
O beni yıldızlarda aradı
Ben onu sonsuz gecelerde
*
Dokunuyor dudakların dudaklarıma
Değiyor tenin tenime
Bir ateş gökyüzü gözlerin
Kor düşüyor yüreğime
*
Çığrından çıkmış gecenin sonunda
Yakan özlemin bir daha tenime
Gel demeden gelsen bana
Kor gibi yakarız evreni
-
-
-