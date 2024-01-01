Çare Yok Çare yok sevdalara Bundan böyle çare yok * Ben de sevgi bitti artık Hayal kurma çare yok * Yitip anılarla Yaşanmıyor sonu yok * Yasak aşkım benim Ayrılsak da çare yok * Boş yere sakın ağlama Savrulmuşuz dağılmışız * Karışmışız yağmurlara Ayrılık kolay sanma * Sarılmışız, Alışmışız Kopamayız ayrılsak da

Gülsün Yüzün Yollarsın Sen benim ardıma Aklını takibe yollarsın * Susarsın Sen benim aşkıma Daha dur çok fazla susarsın * kıymetini anlarsın yaşadığın günlerin durmaaa * gülsün yüzün gülsün yarim senin için ne tufanlar estirdim gülsün yüzün gülsün yarim senin için öldüm öldüm dirildim

Gündüz Gözüyle Gel ben her şeyleri düşümdüm eğrisiyle doğrusuyla karalara büründüm gündüz gözüyle gel * düşlerimin yarısı kalıyor gecelere ben sevdaya yenildim gündüz gözüyle gel * düşlerimin yarısı kalıyor gecelere ben sevdaya yenildim gündüz gözüyle gel * tepeden tırnağa seni süzgecimden geçirdim yasakları hiçe saydım gündüz gözüyle gel * Gel ne olursun Gel ne olursun Gel yanıma gel Gel ne olursun

Kar Yağıyor kar yağıyor yaktığın ateşlere yağdıkça birikiyor laleler kirpiklerimde * durmuş sanki zaman rüzgarları esmiyor esmiyor küçük yüreğimde durmuş sanki zaman rüzgarları esmiyor esmiyor küçük pencerede * Yorgunum ılık rüzgar kadar Kırgınım kuru dallar gibi Öyle bakıp durma gözlerime Hani canım sevgin nerde *

Elma Şekeri şirin mi şirindim yandım küle döndüm yumuk ellerimi yüzüne sürdüm * Elma şekeri gibi bir dünya kursak Dışı al kırmızı, içi kar beyaz Tozu dumana katsak seninle Şu masum aşkların tadına varsak * Ne yapsak hay Allah Ne etsek vay Allah * şirin mi şirindim yandım küle döndüm yumuk ellerimi yüzüne sürdüm * bir sihir olsa da şu geçen zamana dur diye yalvarsa yalvarsa dünya * Elma şekeri gibi bir dünya kursak Dışı al kırmızı, içi kar beyaz Tozu dumana katsak seninle Şu masum aşkların tadına varsak