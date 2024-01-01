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7/24 Dinle Gülsün Yüzün / Çare Yok

Gülsün Yüzün / Çare Yok Şarkı Sözleri

Tibet Gülsün Yüzün / Çare Yok şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Tibet Gülsün Yüzün / Çare Yok şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Gülsün Yüzün / Çare Yok sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Tibet

Tibet

Gülsün Yüzün / Çare Yok

  • Gülsün Yüzün

  • Çare Yok

  • Gündüz Gözüyle Gel

  • Kar Yağıyor

  • Yürümeği Öğren

  • Elma Şekeri

  • Rüzgarlandı Yatağım

  • Seni Seni

  • Cehennemlik Olduk

  • Ölmeye Geldik

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