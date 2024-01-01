Rüzgarlandı Yatağım Rüzgarlandı yatağım dün gece Bir güzelin gölgesinde O beni yıldızlarda aradı Ben onu sonsuz gecelerde * Dokunuyor dudakların dudaklarıma Değiyor tenin tenime Bir ateş gökyüzü gözlerin Kor düşüyor yüreğime * Çığrından çıkmış gecenin sonunda Yakan özlemin bir daha tenime Gel demeden gelsen bana Kor gibi yakarız evreni

Gülsün Yüzün Yollarsın Sen benim ardıma Aklını takibe yollarsın * Susarsın Sen benim aşkıma Daha dur çok fazla susarsın * kıymetini anlarsın yaşadığın günlerin durmaaa * gülsün yüzün gülsün yarim senin için ne tufanlar estirdim gülsün yüzün gülsün yarim senin için öldüm öldüm dirildim

Çare Yok Çare yok sevdalara Bundan böyle çare yok * Ben de sevgi bitti artık Hayal kurma çare yok * Yitip anılarla Yaşanmıyor sonu yok * Yasak aşkım benim Ayrılsak da çare yok * Boş yere sakın ağlama Savrulmuşuz dağılmışız * Karışmışız yağmurlara Ayrılık kolay sanma * Sarılmışız, Alışmışız Kopamayız ayrılsak da

Gündüz Gözüyle Gel ben her şeyleri düşümdüm eğrisiyle doğrusuyla karalara büründüm gündüz gözüyle gel * düşlerimin yarısı kalıyor gecelere ben sevdaya yenildim gündüz gözüyle gel * düşlerimin yarısı kalıyor gecelere ben sevdaya yenildim gündüz gözüyle gel * tepeden tırnağa seni süzgecimden geçirdim yasakları hiçe saydım gündüz gözüyle gel * Gel ne olursun Gel ne olursun Gel yanıma gel Gel ne olursun

Kar Yağıyor kar yağıyor yaktığın ateşlere yağdıkça birikiyor laleler kirpiklerimde * durmuş sanki zaman rüzgarları esmiyor esmiyor küçük yüreğimde durmuş sanki zaman rüzgarları esmiyor esmiyor küçük pencerede * Yorgunum ılık rüzgar kadar Kırgınım kuru dallar gibi Öyle bakıp durma gözlerime Hani canım sevgin nerde *