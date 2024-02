Tim Bendzko

Die Leute fragen „Wie viel Extrameter gehst du?“ Ich fang' erst an zu zählen, wenn es weh tut Fehler prägen mich, mach' mehr als genug Bin zu müde für Pausen, komm' nicht dazu Und wenn ich glaube, meine Beine sind zu schwer Dann geh' ich nochmal tausend Schritte mehr Auch wenn wir schon weit gekommen sind Wir gehen immer weiter – hoch hinaus Egal, wie hoch die Hürden auch sind Sie sehen so viel kleiner von hier oben aus Wenn dir die Luft ausgeht Nur nicht nach unten sehen Wir gehen immer weiter hoch hinaus Immer, immer weiter hoch hinaus Kann das nächste Level nicht erwarten Auch, wenn ich dann wieder keinen Schlaf krieg' Meine Ausreden sind hartnäckig Aber aufgeben darf ich nicht Manchmal löst ein Abgrund in mir Angst aus Doch ich geh' nicht zurück, ich nehm' nur Anlauf Auch wenn wir schon weit gekommen sind Wir gehen immer weiter hoch hinaus Egal, wie hoch die Hürden auch sind Sie sehen so viel kleiner von hier oben aus Wenn dir die Luft ausgeht Nur nicht nach unten sehen Wir gehen immer weiter hoch hinaus Immer, immer weiter hoch hinaus Auch wenn wir schon weit gekommen sind Wir gehen immer weiter hoch hinaus Egal, wie hoch die Hürden auch sind Wenn dir die Luft ausgeht Nur nicht nach unten sehen Wir gehen immer weiter hoch hinaus Immer, immer weiter hoch hinaus