Tim Bendzko

Ich wär' so gern dabei gewesen Doch ich hab viel zu viel zu tun Lass uns später weiter reden Da draußen brauchen sie mich jetzt Die Situation wird unterschätzt Und vielleicht hängt unser Leben davon ab Ich weiß es ist dir ernst, du kannst mich hier grad nicht entbehren Nur keine Angst, ich bleib' nicht all zu lange fern Muss nur noch kurz die Welt retten Danach flieg' ich zu dir Noch 148 Mails checken Wer weiß was mir dann noch passiert, denn es passiert so viel Muss nur noch kurz die Welt retten Und gleich danach bin ich wieder bei dir Irgendwie bin ich spät dran Fang' schon mal mit dem Essen an Ich stoß' dann später dazu Du fragst: „Wieso, weshalb, warum?“ Ich sag': „Wer sowas fragt ist dumm“ Denn du scheinst wohl nicht zu wissen, was ich tu' 'Ne ganz besondere Mission Lass mich dich mit Details verschonen Genug gesagt, genug Information Muss nur noch kurz die Welt retten Danach flieg' ich zu dir Noch 148 Mails checken Wer weiß was mir dann noch passiert, denn es passiert so viel Muss nur noch kurz die Welt retten Und gleich danach bin ich wieder bei dir Die Zeit läuft mir davon Zu warten wäre eine Schande für die ganze Weltbevölkerung Ich muss jetzt los, sonst gibt's die große Katastrophe Merkst du nicht, dass wir in Not sind? Ich muss jetzt echt die Welt retten Danach flieg' ich zu dir Noch 148 Mails checken Wer weiß was mir dann noch passiert, denn es passiert so viel Muss nur noch kurz die Welt retten Danach flieg' ich zu dir Noch 148.713 Mails checken Wer weiß was mir dann noch passiert, denn es passiert so viel Muss nur noch kurz die Welt retten Und gleich danach bin ich wieder bei dir