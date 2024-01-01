Timuçin Esen

Sevmezsen canım yanar, sevmesek daha daha beter Bir hayli yalnız insan, sarıl bana yeter Sarıl bana yeter * İçime ağlarım ben, sen onu hiç bilmezsin Bak bu aşk bir gün biterse, hem kurban hem katilsin Hem kurban hem katilsin * Ben kadere karşıyım, sen de bana karşı Ah yapma be güzelim, ziyan etme şu aşkı