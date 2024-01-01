Kadere Karşı Şarkı Sözleri
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Timuçin Esen
Kadere Karşı
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Sevmezsen canım yanar, sevmesek daha daha beter
Bir hayli yalnız insan, sarıl bana yeter
Sarıl bana yeter
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İçime ağlarım ben, sen onu hiç bilmezsin
Bak bu aşk bir gün biterse, hem kurban hem katilsin
Hem kurban hem katilsin
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Ben kadere karşıyım, sen de bana karşı
Ah yapma be güzelim, ziyan etme şu aşkı