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7/24 Dinle Hatıralardan Altın Sesler

Hatıralardan Altın Sesler Şarkı Sözleri

Timur Selçuk Hatıralardan Altın Sesler şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Timur Selçuk Hatıralardan Altın Sesler şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Hatıralardan Altın Sesler sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Timur Selçuk

Timur Selçuk

Hatıralardan Altın Sesler

  • Dün Bugün ve Daima

  • Atlı Karınca

  • Gel Esmerim

  • Seni Beklerim

  • Hatarılar Hayal Oldu

  • Kara Sevda Yüzünden

  • Kumsalda Ayak İzleri

  • Aynalar Kırık Şimdi

  • Her Yerde Kar Var

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