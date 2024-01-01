Timur Selçuk

Endülüs'te Aşk Zil, şal ve gül. Bu bahçede raksın bütün hızı... Şevk akşamında Endülüs üç defa kırmızı... * Aşkın sihirli şarkısı yüzlerce dildedir. İspanya neş'esiyle bu akşam bu zildedir. * Yelpaze çevrilir gibi birden dönüşleri, İşveyle devriliş, saçılış, örtünüşleri... * Her rengi istemez gözümüz şimdi aldadır; İspanya dalga dalga bu akşam bu şaldadır. * Alnında halka halkadır aşüfte kâkülü, Göğsünde yosma Gırnata'nın en güzel gülü... * Altın kadeh her elde, güneş her gönüldedir İspanya varlığıyla bu akşam bu güldedir. * Raks ortasında bir durup oynar, yürür gibi; Bir baş çevirmesiyle bakar öldürür gibi... * Gül tenli, kor dudaklı, kömür gözlü, sürmeli... Şeytan diyor ki, sarmalı, yüz kerre öpmeli... * Gözler kamaştıran şala, meftun eden güle, Her kalbi dolduran zile, her sineden: "Ole!"

Ne Doğan Güne Hükmün Geçer Ne doğan güne hükmüm geçer, Ne halden anlayan bulunur; Ah aklımdan ölümüm geçer; Sonra bu kuş, bu bahçe, bu nur. * Ve gönül Tanrısına der ki: - Pervam yok verdiğin elemden; Her mihnet kabulüm, yeter ki Gün eksilmesin penceremden!

Bahçemde Açılmaz Seni Gözmezse Çiçekler Bahçemde açılmaz seni görmezse çiçekler Sahil seni rüzgar seni akşam seni bekler Gelmezsen eğer mevsimi nerden bilecekler Sahil seni rüzgar seni akşam seni bekler

Aşıka Bağdat Sorulmaz Aşıka Bağdat sorulmaz, ufukları aşar gider Aşıka Bağdat sorulmaz, ufukları aşar gider Ümid yolcusu yorulmaz, baht izinde koşar gider Ümid yolcusu yorulmaz, baht izinde koşar gider * Sevdaya karşı durulmaz,gönüllerde yaşar gider Sevdaya karşı durulmaz,gönüllerde yaşar gider Ümid yolcusu yorulmaz, baht izinde koşar gider Ümid yolcusu yorulmaz, baht izinde koşar gider

Kandilli Yüzerken Uykularda Kandilli yüzerken uykularda Mehtâbı sürükledik sularda Bir yoldu parıldayan, gümüşten Gittik bahis açmadık dönüşten * Hulyâ tepeler, hayâl ağaçlar Durgun suda dinlenen yamaçlar Mevsim sonu öyle bir zaman ki Gaip bir mûsîkîydi sanki * Gitmiş kaybolmuşuz uzakta Rüyâ sona ermeden şafakta

Bir Başka Tepeden (Aziz İstanbul) Sana dün bir tepeden baktım aziz İstanbul! Görmedim gezmediğim, sevmediğim hiçbir yer. Ömrüm oldukça, gönül tahtıma keyfince kurul! Sade bir semtini sevmek bile bir ömre değer. * Nice revnaklı şehirler görülür dünyada, Lakin efsunlu güzellikleri sensin yaratan. Yaşamıştır derim, en hoş ve uzun rü'yada Sende çok yıl yaşayan, sende ölen, sende yatan.

Kalamış Yok başka yerin lütfu ne yazdan, ne de kıştan Yok başka yerin lütfu ne yazdan, ne de kıştan Bir tatlı huzur almaya geldik Kalamış'tan, Kalamış'tan Bir tatlı huzur almaya geldik Kalamış'tan, Kalamış'tan * Yok zerre teselli ne gülüşten, ne bakıştan Yok zerre teselli ne gülüşten, ne bakıştan * Bir tatlı huzur almaya geldik Kalamış'tan, Kalamış'tan Ah, Istanbul'u sevmezse gönül aşkı ne anlar, aşkı ne anlar Düşsün suya yer yer erisin eski zemanlar, eski zemanlar Sarsın bizi akşamda şarap rengi dumanlar, şarap rengi dumanlar * Bir tatlı huzur almaya geldik Kalamış'tan, Kalamış'tan Of, aheste çek kürekleri, mehtap uyanmasın Bir âlem-i hayale dalan ab uyanmasın Aguş-u nevbaharda habidedir cihan * Sürsün sabah-ı haşre kadar hab uyanmasın, uyanmasın Dursun bu musiki semavi içinde saz leyl-i tarabda bir dahi mızrab uyanmasın, uyanmasın, aman aman Ey gül sükûta varmayı emreyle bülbüle, ah Gülşende mest-u zevk olan ahbap uyanmasın, aman aman * Değmez kemal uyanmamız ikmal-i ömriçün Varsın bu uykudan dil-i bitap uyanmasın, uyanmasın Varsın bu uykudan dil-i bitap uyanmasın * Bir tatlı huzur almaya geldik Kalamış'tan, Kalamış'tan Bir tatlı huzur almaya geldik Kalamış'tan, Kalamış'tan

Rindlerin Akşamı Ah, dönülmez akşamın ufkundayız, vakit çok geç Bu son fasıldır, ey ömrüm, nasıl geçersen geç Bu son fasıldır, ey ömrüm, nasıl geçersen geç * Cihana bir daha gelmek hayal edilse bile Avunmak istemeyiz böyle bir teselli ile Ah, geniş kanatları boşlukta simsiyah açılan * Ve arkasında güneş doğmayan büyük kapıdan Geçince başlayacak bitmeyen sükunlu gece * Guruba karşı bu son bahçelerde keyfince Ah, ya aşk içinde harap ol ya şevk içinde, gönül Ya lale açmalıdır göğsümüzde yahut gül Ya lale açmalıdır göğsümüzde yahut gül

Otomobil Uçar Gider Otomobil uçar gider Ömrüm gibi geçer gider Otomobil uçar gider Ömrüm gibi geçer gider * Ben talihin peşindeyim Talih benden kaçar gider Ben talihin peşindeyim Talih benden kaçar gider * Yâr yâr güzel yolcu güle güle Yâr yâr güzel yolcu güle güle * Otomobil tuttu yolu Bu yolda macera dolu Otomobil tuttu yolu Bu yolda macera dolu * Direksiyon yâr elinde Gönlüm ardına koşulu Direksiyon yâr elinde Gönlüm ardına koşulu * Yâr yâr güzel yolcu güle güle Yâr yâr güzel yolcu güle güle Yâr yâr güzel yolcu güle güle