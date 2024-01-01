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7/24 Dinle Babamın Şarkıları

Babamın Şarkıları Şarkı Sözleri

Timur Selçuk Babamın Şarkıları şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Timur Selçuk Babamın Şarkıları şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Babamın Şarkıları sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Timur Selçuk

Timur Selçuk

Babamın Şarkıları

  • Rindlerin Akşamı

  • Ne Doğan Güne Hükmün Geçer

  • Bahçemde Açılmaz Seni Gözmezse Çiçekler

  • Mahur Saz Semaisi

  • Aşıka Bağdat Sorulmaz

  • Kandilli Yüzerken Uykularda

  • Bir Başka Tepeden (Aziz İstanbul)

  • Kalamış

  • Nihavent Longa

  • Endülüs'te Aşk

  • Otomobil Uçar Gider

  • Beni Kör Kuyularda Merdivensiz Bıraktın

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