Timur Selçuk

Sen Neredesin Caddeden sokaklara doğru sesler elendi Pencereler kapandı, kapılar sürmelendi Bir kömür dumanıyle tütsülendi akşamlar Gurbete düşmüşlerin başına düştü damlar Yuvamı çiçekledim, sen bir meleksin diye Yollarını bekledim görüneceksin diye Senin için kandiller tutuştu kendisinden Resmine sürme çektim kandillerin isinden Saksıda incilendi yapraklar senin için Söylendi gelmez diye uzaklar senin için Saatler saatleri vurdu çelik sesiyle Saatler son gecemin geçti cenazesiyle Nihayet ben ağlarken toprağın yüzü güldü Sokaklardan caddeye doğru sesler döküldü Yuvamı çiçekledim, sen bir meleksin diye Yollarını bekledim görüneceksin diye Senin için kandiller tutuştu kendisinden Resmine sürme çektim kandillerin isinden Saksıda incilendi yapraklar senin için Söylendi gelmez diye uzaklar senin için Yuvamı çiçekledim, sen bir meleksin diye Yollarını bekledim görüneceksin diye Saksıda incilendi yapraklar senin için Söylendi gelmez diye uzaklar senin için Saksıda incilendi yapraklar senin için Söylendi gelmez diye uzaklar senin için Söylendi gelmez diye uzaklar senin için Söylendi gelmez diye uzaklar senin için

Körebe Artık yeter vazgeç sen oyundan Çocuk değiliz ayrıldık okuldan Sen benle körebe oynama *** Çöz gözünü bak ben karşındayım Sen de seviyorsun farkındayım Sen benle körebe oynama *** Yıllar var ki ben oyunu unuttum Sense evlenip ayrı bir yol tuttun Madem ki tekrar sen döndün bana Neden gözün görmüyor Ayrı ayrı olmuyor Artık yeter oynama körebe *** Hayat bir sahne bizler artist ortada Her seven oynar bu piyesi dünyada Madem ki döndün kalbin beni anlasın Aç perdeyi de yeni bir oyun başlasın *** Kalbim "hoş geldin" diyor bak sana Ne bekliyorsun haydi kaçsana Sen benle körebe oynama *** Çıkar şu mendili güzel gözünden Her şey siyah oldu senin yüzünden Sen benle körebe oynama *** Hayat bir sahne bizler artist ortada Her seven oynar bu piyesi dünyada Madem ki döndün kalbin beni anlasın Aç perdeyi de yeni bir oyun başlasın *** Artık yeter vazgeç sen oyundan Çocuk değiliz ayrıldık okuldan Sen benle körebe oynama *** Çöz gözünü bak ben karşındayım Sen de seviyorsun farkındayım Sen benle körebe oynama *** Yıllar var ki ben oyunu unuttum Sense evlenip ayrı bir yol tuttun Madem ki tekrar sen döndün bana Neden gözün görmüyor Ayrı ayrı olmuyor Artık yeter oynama körebe