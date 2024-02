Ah, bu şehrin her köşesinde bir ayrılık var Ağaçlara asılmış dilekler gibi aşklar Ah, bu şehrin her köşesinde bir ayrılık var * Ağaçlara asılmış dilekler gibi aşklar Ne gel, ne git, ne gerçek, ne mit Ne var, ne yok, onda varsa bende yok * Bir yakınlaş, bir uzaklaş, kovala sonra da kaç Gitgide aptallaş, ne saçma bir savaş Aşkı harcamanın seksen yolu * Bir ölümüne sevenler Durmadan denerler İnatla kaybederler * İki yapış yapış sevenler Mesafeler girince Nedense vazgeçerler * Üç plantonik sevenler Hüzünlü şarkılar sever Hayatta kaybederler * Dört sevmeden sevenler Seviyormuş gibiler Daha çok küçükler * Aşkı harcamanın seksen yolu Ah, bu şehrin her köşesinde bir ayrılık var Ağaçlara asılmış dilekler gibi aşklar * Ne gel, ne git, ne gerçek, ne mit Ne var, ne yok, onda varsa bende yok Bir yakınlaş, bir uzaklaş, kovala sonra da kaç * Gitgide aptallaş, ne saçma bir savaş Aşkı harcamanın seksen yolu Bir ölümüne sevenler * Durmadan denerler İnatla kaybederler İki yapış yapış sevenler * Mesafeler girince Nedense vazgeçerler Üç plantonik sevenler * Hüzünlü şarkılar sever Hayatta kaybederler Dört sevmeden sevenler * Seviyormuş gibiler Daha çok küçükler Aşkı harcamanın seksen yolu * Bir ölümüne sevenler Durmadan denerler İnatla kaybederler * İki yapış yapış sevenler Mesafeler girince Nedense vazgeçerler * Üç plantonik sevenler Hüzünlü şarkılar sever Hayatta kaybederler * Dört sevmeden sevenler Seviyormuş gibiler Daha çok küçükler