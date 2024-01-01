Aşkı Harcamanın 80 Yolu Şarkı Sözleri
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TNK
Aşkı Harcamanın 80 Yolu
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Ah, bu şehrin her köşesinde bir ayrılık var
Ağaçlara asılmış dilekler gibi aşklar
Ah, bu şehrin her köşesinde bir ayrılık var
*
Ağaçlara asılmış dilekler gibi aşklar
Ne gel, ne git, ne gerçek, ne mit
Ne var, ne yok, onda varsa bende yok
*
Bir yakınlaş, bir uzaklaş, kovala sonra da kaç
Gitgide aptallaş, ne saçma bir savaş
Aşkı harcamanın seksen yolu
*
Bir ölümüne sevenler
Durmadan denerler
İnatla kaybederler
*
İki yapış yapış sevenler
Mesafeler girince
Nedense vazgeçerler
*
Üç plantonik sevenler
Hüzünlü şarkılar sever
Hayatta kaybederler
*
Dört sevmeden sevenler
Seviyormuş gibiler
Daha çok küçükler
*
Aşkı harcamanın seksen yolu
Ah, bu şehrin her köşesinde bir ayrılık var
Ağaçlara asılmış dilekler gibi aşklar
*
Ne gel, ne git, ne gerçek, ne mit
Ne var, ne yok, onda varsa bende yok
Bir yakınlaş, bir uzaklaş, kovala sonra da kaç
*
Gitgide aptallaş, ne saçma bir savaş
Aşkı harcamanın seksen yolu
Bir ölümüne sevenler
*
Durmadan denerler
İnatla kaybederler
İki yapış yapış sevenler
*
Mesafeler girince
Nedense vazgeçerler
Üç plantonik sevenler
*
Hüzünlü şarkılar sever
Hayatta kaybederler
Dört sevmeden sevenler
*
Seviyormuş gibiler
Daha çok küçükler
Aşkı harcamanın seksen yolu
*
Bir ölümüne sevenler
Durmadan denerler
İnatla kaybederler
*
İki yapış yapış sevenler
Mesafeler girince
Nedense vazgeçerler
*
Üç plantonik sevenler
Hüzünlü şarkılar sever
Hayatta kaybederler
*
Dört sevmeden sevenler
Seviyormuş gibiler
Daha çok küçükler