Hisset Büyük ayrılık çok yakın, çok yakın Çok yakın... O gidiyor, her şeyim gidiyor Oysa ki her şeyim, her şeyim Sözleri ağır, kulakları sağır, batıyoruz ağır ağır Ve ben susuyorum * Sakın ağlama kabul etmek zorundayız Birleştiremiyoruz, kaybolmuş eksik parçamız * Hadi evimize dönüp kendimize sarılıp ağlayalım Hadi topla onları her yere dağılmış parçaların Kapını çalarlarsa açma sakın İçinde kal ki ağladığın duyulmasın * Hisset Büyük ayrılık çok yakın, çok yakın Çok yakın... O gidiyor, her şeyim gidiyor Oysa ki her şeyim, her şeyim * Sakın ağlama kabul etmek zorundayız Birleştiremiyoruz, kaybolmuş eksik parçamız * Hadi evimize dönüp kendimize sarılıp ağlayalım Hadi topla onları her yere dağılmış parçaların Kapını çalarlarsa açma sakın İçinde kal ki ağladığın duyulmasın * Hadi evimize dönüp kendimize sarılıp ağlayalım Hadi topla onları her yere dağılmış parçaların Kapını çalarlarsa açma sakın İçinde kal ki ağladığın duyulmasın * İçinde kal ki hikâyeni kimse sormasın İçinde kal ki masumluğun bozulmasın İçinde kal ki hayallerin yıkılmasın İçinde kal ki ağladığın duyulmasın