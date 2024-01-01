Melankoli Şarkı Sözleri
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Hisset
Büyük ayrılık çok yakın, çok yakın
Çok yakın...
O gidiyor, her şeyim gidiyor
Oysa ki her şeyim, her şeyim
Sözleri ağır, kulakları sağır, batıyoruz ağır ağır
Ve ben susuyorum
*
Sakın ağlama kabul etmek zorundayız
Birleştiremiyoruz, kaybolmuş eksik parçamız
*
Hadi evimize dönüp kendimize sarılıp ağlayalım
Hadi topla onları her yere dağılmış parçaların
Kapını çalarlarsa açma sakın
İçinde kal ki ağladığın duyulmasın
*
Hisset
Büyük ayrılık çok yakın, çok yakın
Çok yakın...
O gidiyor, her şeyim gidiyor
Oysa ki her şeyim, her şeyim
*
Sakın ağlama kabul etmek zorundayız
Birleştiremiyoruz, kaybolmuş eksik parçamız
*
Hadi evimize dönüp kendimize sarılıp ağlayalım
Hadi topla onları her yere dağılmış parçaların
Kapını çalarlarsa açma sakın
İçinde kal ki ağladığın duyulmasın
*
Hadi evimize dönüp kendimize sarılıp ağlayalım
Hadi topla onları her yere dağılmış parçaların
Kapını çalarlarsa açma sakın
İçinde kal ki ağladığın duyulmasın
*
İçinde kal ki hikâyeni kimse sormasın
İçinde kal ki masumluğun bozulmasın
İçinde kal ki hayallerin yıkılmasın
İçinde kal ki ağladığın duyulmasın