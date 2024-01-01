Köprüler yıkılıyor Aklımla kalbim arasında Bir yanım konuşmuyor Bir yanım çığlık çığlığa * Ve neden bu şehirde Her yerde senin izin var? Silmeye yetmiyor Onca yağan yağmurlar * Seni çok özledim Seni çok özledim Seni çok özledim Ruhum biraz Boğaziçi * İki yakam hiç birleşmedi Kalbimde bir İstanbul var İstanbul da sensin * Bir yanım siyah, bir yanım beyaz Denizlerle çevrili Ama ne mümkün anlamak * İstanbul'u sensiz İstanbul'u sensiz Köprüler yıkılıyor * Aklımla kalbim arasında Bir yanım konuşmuyor Bir yanım çığlık çığlığa * Ve neden bu şehirde Her yerde senin izin var? Silmeye yetmiyor * Onca yağan yağmurlar Seni çok özledim Seni çok özledim * Seni çok özledim Ruhum biraz Boğaziçi İki yakam hiç birleşmedi * Kalbimde bir İstanbul var İstanbul da sensin Bir yanım siyah, bir yanım beyaz * Denizlerle çevrili Ama ne mümkün anlamak İstanbul'u sensiz * Ruhum biraz Boğaziçi İki yakam hiç birleşmedi Kalbimde bir İstanbul var * İstanbul da sensin Bir yanım siyah, bir yanım beyaz Denizlerle çevrili * Ama ne mümkün anlamak İstanbul'u sensiz İstanbul'u sensiz * İstanbul'u sensiz Seni çok özledim Seni çok özledim * Seni çok özledim Seni çok özledim Ne mümkün nefes almak * İstanbul'da sensiz