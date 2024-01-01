Ruhum Boğaziçi Şarkı Sözleri
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Köprüler yıkılıyor
Aklımla kalbim arasında
Bir yanım konuşmuyor
Bir yanım çığlık çığlığa
*
Ve neden bu şehirde
Her yerde senin izin var?
Silmeye yetmiyor
Onca yağan yağmurlar
*
Seni çok özledim
Seni çok özledim
Seni çok özledim
Ruhum biraz Boğaziçi
*
İki yakam hiç birleşmedi
Kalbimde bir İstanbul var
İstanbul da sensin
*
Bir yanım siyah, bir yanım beyaz
Denizlerle çevrili
Ama ne mümkün anlamak
*
İstanbul'u sensiz
İstanbul'u sensiz
Köprüler yıkılıyor
*
Aklımla kalbim arasında
Bir yanım konuşmuyor
Bir yanım çığlık çığlığa
*
Ve neden bu şehirde
Her yerde senin izin var?
Silmeye yetmiyor
*
Onca yağan yağmurlar
Seni çok özledim
Seni çok özledim
*
Seni çok özledim
Ruhum biraz Boğaziçi
İki yakam hiç birleşmedi
*
Kalbimde bir İstanbul var
İstanbul da sensin
Bir yanım siyah, bir yanım beyaz
*
Denizlerle çevrili
Ama ne mümkün anlamak
İstanbul'u sensiz
*
Ruhum biraz Boğaziçi
İki yakam hiç birleşmedi
Kalbimde bir İstanbul var
*
İstanbul da sensin
Bir yanım siyah, bir yanım beyaz
Denizlerle çevrili
*
Ama ne mümkün anlamak
İstanbul'u sensiz
İstanbul'u sensiz
*
İstanbul'u sensiz
Seni çok özledim
Seni çok özledim
*
Seni çok özledim
Seni çok özledim
Ne mümkün nefes almak
*
İstanbul'da sensiz