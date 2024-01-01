Ah ne çok özledim seni Bir bilsen ah, bir görsen Sonbaharlarım gelir O yaprak hiç düşmez * Hepsi bitti, hepsi bitti Hepsi kaybolan günlerdi Bir yalnız sen, bir yalnız ben Bizi ne nasıl tüketti ki * Belki unuturuz onu Tüm kasımdan kalma çiçekler gibi Arasına koyarız şarkı yazdığımız Kırık hayaller saklı defterin * Belki de saklarız onu Kalbimizde bir delik açar gibi Belki denize ulaşır, içimizdeki nehirler bir gün * Yine yazı bekleriz Ah ne çok özledim seni Bir bilsen ah, bir görsen * Sonbaharlarım gelir O yaprak hiç düşmez Seni bekler yağmurlarım * Öyle bir yağar ki hiç dinmez Sonra yedi bahar geçer O yaz hiç, hiç gelmez * Aaaah Belki unuturuz onu Tüm kasımdan kalma çiçekler gibi Arasına koyarız şarkı yazdığımız Kırık hayaller saklı defterin Belki de saklarız onu Kalbimizde bir delik açar gibi Belki denize ulaşır, içimizdeki nehirler bir gün Yine yazı bekleriz